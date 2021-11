(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.78_.A.a6V0MwbGGy-xmMXfAbNuBSoh7HqcW5ACvsPCSYO4vJTZLhb2-Jb3AhSBEiI8BUavYzKOuOClEbm35t4Xf5b3GA)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

28/11/2021

[Il Papa: accendere il cuore con la preghiera, no ai “cristiani addormentati](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.784.A.WOmJV06i1SkKn1Aq1zDXEL3M5fqmmRE-ngOaUE325AGoH7_1DWCYzPFPP9Gb8VNWVc1P8oxJlITzaCoUkTFNdA)



[Il Papa: accendere il cuore con la preghiera, no ai “cristiani addormentati” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.784.A.WOmJV06i1SkKn1Aq1zDXEL3M5fqmmRE-ngOaUE325AGoH7_1DWCYzPFPP9Gb8VNWVc1P8oxJlITzaCoUkTFNdA)

All’Angelus della prima domenica di Avvento, il Papa invita i fedeli a vigilare ed a pregare per custodire il cuore dall’accidia spirituale, che spegne l’entusiasmo missionario e la passione per il Vangelo. Nel Dopo Angelus, l’appello del Pontefice in favore dei migranti e per la tutela della loro …

[Francesco, dolore per chi muore nel Canale della Manica, in Bielorussia e nel Mediterrano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.789.A.rA_1NIiHTn0t7-cduy3D7pjSYawFM9dVKz1viA8G0JmnEZTYQNwiQ0twXwzxSajYfUw_O9MhmU2HbnDuqJ3_KA)

[article icon]

[Francesco, dolore per chi muore nel Canale della Manica, in Bielorussia e nel Mediterrano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.789.A.rA_1NIiHTn0t7-cduy3D7pjSYawFM9dVKz1viA8G0JmnEZTYQNwiQ0twXwzxSajYfUw_O9MhmU2HbnDuqJ3_KA)

Il Papa, nel dopo Angelus, lancia un appello a contribuire ad alleviare le sofferenze dei migranti che sono esposti a “pericoli gravissimi”, rispettandone …

[Le celebrazioni del Papa per l’Immacolata e le festività natalizie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.782.A.yV0uEYmt7VTlH12mKvPjYnCdguw0htFu90IombIPwmLxG7hmaLXmhglW9QsRNXe0PmepOCLZZUmvo7gET8yjhA)

[article icon]

[Le celebrazioni del Papa per l’Immacolata e le festività natalizie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.782.A.yV0uEYmt7VTlH12mKvPjYnCdguw0htFu90IombIPwmLxG7hmaLXmhglW9QsRNXe0PmepOCLZZUmvo7gET8yjhA)

Reso noto dalla Sala Stampa vaticana il calendario delle cerimonie presiedute da Francesco fino al 9 gennaio con i Battesimi in Cappella Sistina. L’8 dicembre, …

[Il cordoglio del Papa per la tragedia avvenuta in una miniera in Siberia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79J.A.M72A4eGhKCBhAHahbbc1K-AWo-810hjQgl1_aPv7kbYWoma8-a8F2a2tEwPgvJngix-7gHEIYhmdGEljamPjrg)

[article icon]

[Il cordoglio del Papa per la tragedia avvenuta in una miniera in Siberia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79J.A.M72A4eGhKCBhAHahbbc1K-AWo-810hjQgl1_aPv7kbYWoma8-a8F2a2tEwPgvJngix-7gHEIYhmdGEljamPjrg)

In un telegramma indirizzato al presidente russo, Vladimir Putin, Francesco esprime la sua vicinanza al popolo russo e prega per le vittime dell’esplosione che …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Parolin: la fraternità, speranza per uscire dalla crisi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79E.A.qyQovQhF69JxL70cqZprMFqnJ9nwnfU7xFiB4CY7DgmaVU6I8ZeYPOzpkCNOe-SZmPfW7GyHppSGrNUNYP7XFw)

[article icon]

[Parolin: la fraternità, speranza per uscire dalla crisi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79E.A.qyQovQhF69JxL70cqZprMFqnJ9nwnfU7xFiB4CY7DgmaVU6I8ZeYPOzpkCNOe-SZmPfW7GyHppSGrNUNYP7XFw)

Il segretario di Stato vaticano, a conclusione del Festival della dottrina sociale a Verona, richiama tutti alla responsabilità di per il vaccino e per le cure …



[Adventus, in cammino verso il Natale di Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.783.A.5f5qVI54Z_xWj2E1xUfxgEFjQBmVGXcLWVrl6cWlP13872cfnDMHr2PxAmBicBYnQ296BajUXmD3LjSAQs12ow)

Il Vangelo del giorno e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione, ci accompagnano alla nascita del …

[Adventus, in cammino verso il Natale di Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.783.A.5f5qVI54Z_xWj2E1xUfxgEFjQBmVGXcLWVrl6cWlP13872cfnDMHr2PxAmBicBYnQ296BajUXmD3LjSAQs12ow)

[Avvento, tempo di speranza da donare ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.787.A.pAQ0vOQ7KDUbUyLgja-h01Jg07lGb-0ZBi11wS7M8q2zeWUgAgRCIOFuNKUTCt_xsxrRrCovXdhur_Fb58HH0Q)

[article icon]

[Avvento, tempo di speranza da donare ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.787.A.pAQ0vOQ7KDUbUyLgja-h01Jg07lGb-0ZBi11wS7M8q2zeWUgAgRCIOFuNKUTCt_xsxrRrCovXdhur_Fb58HH0Q)

Il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, invita a prepararsi al Natale coltivando concretamente questa virtù, soprattutto in risposta alle …

[America Latina, Assemblea ecclesiale: coraggio e creatività per Chiesa in uscita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79F.A.yU5sHeeOBn4e2U3y5eo3IHksspW7TY_msrYiKpKerEnwH1bK4sXZXUowyKFaaw20gDNFHT16Qh4cOUrDYx-ShQ)

[article icon]

[America Latina, Assemblea ecclesiale: coraggio e creatività per Chiesa in uscita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79F.A.yU5sHeeOBn4e2U3y5eo3IHksspW7TY_msrYiKpKerEnwH1bK4sXZXUowyKFaaw20gDNFHT16Qh4cOUrDYx-ShQ)

A Città del Messico, si chiude il primo incontro ecclesiale delle Chiese latinoamericane e dei Caraibi. Nel messaggio finale dei lavori, l’invito dei vescovi …

[Fraternità di CL: Davide Prosperi presidente ad interim](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.78-.A.yt22TRhmfuPzHowjhIwHVoyhutGgBXxM5n1ZhwmEpovEt_03fZwXTNWS0svX5cRIxqFBA7QJeeNJstJLZ3e_Sw)

[article icon]

[Fraternità di CL: Davide Prosperi presidente ad interim](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.78-.A.yt22TRhmfuPzHowjhIwHVoyhutGgBXxM5n1ZhwmEpovEt_03fZwXTNWS0svX5cRIxqFBA7QJeeNJstJLZ3e_Sw)

Dopo le dimissioni di don Carron, il vicepresidente gli succede fino a che non saranno rivisti gli Statuti e saranno convocate, fra un anno, nuove elezioni. La …

[Canada, Giornata di preghiera per popoli indigeni: perdono e riconciliazione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.786.A.iabh6377E2GHtcwwB3ifylERxw3fW8rhdP4v07wwWHqGPKFgSf4RxNHsq7XwkKkTkNfU0XQaDrUvhKXYUYHVxg)

[article icon]

[Canada, Giornata di preghiera per popoli indigeni: perdono e riconciliazione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.786.A.iabh6377E2GHtcwwB3ifylERxw3fW8rhdP4v07wwWHqGPKFgSf4RxNHsq7XwkKkTkNfU0XQaDrUvhKXYUYHVxg)

Il 12 dicembre, festa di Nostra Signora di Guadalupe, la Chiesa in Canada celebra la Giornata di preghiera in solidarietà con i popoli indigeni. In un messaggio …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79I.A.DCIeYXv6Tc0osHSp-_H7SzbEGK-jvrPxQl1nsItAhQAr77dhrx3AN4pRy6hJgaAeVAjxpCEAdhrMmgVCuCzyJg)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79I.A.DCIeYXv6Tc0osHSp-_H7SzbEGK-jvrPxQl1nsItAhQAr77dhrx3AN4pRy6hJgaAeVAjxpCEAdhrMmgVCuCzyJg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79C.A.4NddgLDKHOW6J4W-IoR3rjiRVTqyEZJV8yx6TnkLw-SxDvMyCo4GBfqHF-Rjxalpx_L7PR2L8gkvkR-YXS8ixQ)



[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79C.A.4NddgLDKHOW6J4W-IoR3rjiRVTqyEZJV8yx6TnkLw-SxDvMyCo4GBfqHF-Rjxalpx_L7PR2L8gkvkR-YXS8ixQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.785.A.B9Gt0nP-vswlY7ufLQFwO0EVXqRDKjsWH22189PC1Stj6T8po_6sf1FaGUbldlXTo4igt8JCn00fKUg4zkyFfg)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.785.A.B9Gt0nP-vswlY7ufLQFwO0EVXqRDKjsWH22189PC1Stj6T8po_6sf1FaGUbldlXTo4igt8JCn00fKUg4zkyFfg)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0V.Rct.79K.A.Z0zH1kMQIXO2bS1VWNTN7jjBUjWXF2sm26mz4xlfIr3BXZkdMu_kgMHvlG_OWi8CpZYK46acdOI_Ad7ZMzPl3Q)

SOCIAL

🔊 Listen to this