[Vatican News]

Le notizie del giorno

16/08/2021

[Afghanistan, padre Sanavio: sospese le attività sociali e umanitarie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29J.A.9YvFQTA-iSXGws0rxBK_cLHC7wdB8OI-fV-Nc-XoKznXLHU5AczZoPy5nzZrY7WKdX9oe1v2j9SEhgO_U8M8xg)

Dopo l’ingresso delle milizie integraliste a Kabul, già si intravedono le linee dell’annunciato Emirato islamico, mentre gli stranieri e gli afghani che riescono stanno lasciando il Paese. Il padre rogazionista, presidente di “PBK – Pro Bambini di Kabul”: bisogna trovare un canale di dialogo con il …

[Ad Haiti salgono a 1300 le vittime. Camilliani: grave l’emergenza sanitaria ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29F.A.nv6tu5GFGAClblRYVrzq1Ym2cOmeh7qqULZagOcnLWE8cA5Omc9sAsyN5kms4DQ8Naid0Y6PJtmFYwWcagnTKA)

Allerta gialla sull’isola caraibica per l’arrivo di una tempesta tropicale che potrebbe complicare di molto i soccorsi nella zona sud dove si scava senza sosta …

[Fine vita, Paglia: c’è la tentazione di una nuova forma di eugenetica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29S.A.HSirXPkdQ9pZPeYKNkOcJQ-MAifYmGp50m4yW2mOu_0yHZdE_2NufXaQYjk0acn3A1eqAHGNyis5zmUU02-xxg)

Riferendosi al dibattito che nell’ultimo periodo si è acceso non solo in Italia, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita sottolinea che “si sta man …

[Traffici illeciti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29O.A.2qLxCAdkqX886CSMY11wBpzKhxGhzx9O6Yk8s3oGJIHpf9oEfKO6vX28CJLaLAgtVs8w1FmwBTWy4bxFynR_4w)

Il traffico e la tratta di esseri umani, quello di droga e di armi sono spesso frutto di interessi personali. Rileggere questi fenomeni alla luce della Dottrina …

[Sedici anni fa l’uccisione di frère Roger. Da Taizé: non abbiamo paura di accogliere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29Q.A.i5gYjjGmpQikeM1tG_xxa8F9YLeolEQTg5RDJ4–jeMDOh6CcW58lh3CU-cJxvw_vBB7JO3-DHatzgGzKIANvg)

Per mano di una squilibrata, il fondatore della Comunità ecumenica in Francia veniva colpito a morte. Come restare saldi nello spirito di accoglienza e di …

[Tradotta in arabo la Guida alla Celebrazione del Tempo Creato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29H.A.KeiPHFxZHHX_c0nyKmBq7xwc4YFCkLfXC495J2PQ77OfIKH3HuwuQFXd7H6BtWHz4eKdy7S42VAZAFq0MYolzQ)

Obiettivo è permettere, a quanti lo vogliono, di aderire attivamente dal Medio Oriente all’iniziativa che si svolge dall’1 settembre al 4 ottobre prossimo

[12 settembre, beatificazione Wyszyński. Appello dei vescovi polacchi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29T.A.3Wg9yUdDUNSXQqZk4cQ8fROsWlqzLOvyXCDqqzpxWkYRlRc0LP06cQbCz2MKJapbZVhOAkXin1zFRDE7mCzpJA)

Chiedono preghiera e unione spirituale i presuli polacchi ad un mese circa dalla celebrazione dedicata al loro Primate. Il rito si terrà a Varsavia, città che …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29Z.A.jWXdChR6y5a75tv20uN_cmQFdqZe4yc9Y53PYrmDf0w7zSH7PqQXnIFXxUewg0C51uPEKvScM43HJ3COAdIQMw)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29L.A.bgW1fWSJmvgAaVNH2gilrzM9HnZYIlEcnhJAUqVvRMLVGkT7GNcpKYt_SISfAIaxloMyK3MBzOPlAjdaXxIZmQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29W.A.bhp96rXeRbKZpTPJWff3nQoQaUYmAyEwG99NlJEWwMSj7tY5RlP9-2obfvryGHqtrGXDRlrS0gnMsV-CZ-5YKw)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Sos della ResQ People, fateci sbarcare in un porto sicuro ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29V.A.wN2g8d_zaU5BvC6mPuX52tT_WlJFt160djb9rGo8iIqiQwWS2xUTA9bLd35RoW6Uv5snvNgvZMitn_hF86Lafw)



La nave, in navigazione nel Mediterraneo, è in attesa di indicazioni per sbarcare gruppi di profughi salvati nelle ultime ore. Oltre 180 le persone a bordo, tra …

[Il nuovo presidente dello Zambia è Hakainde Hichilema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29K.A.ySII3Fxi2KEU6wmrPDYC6l1DWrLrnDX_Tq78wjOCPjs4vDO2rnyEAO908xiAWl5285CF7RJa46piVMpO8MkSLQ)

Schiacciante la sua vittoria che lo porta ad essere al posto di Edgar Chagwa Lungu, il settimo leader del Paese africano

[E’ urgente difendere l’ambiente, tutti possiamo farlo: un libro ce lo insegna](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgO.Rct.29X.A.neoPGVoIQjGdtz_aYnghFjgnE_WSuASkTzZTbJUTa1a58qwAdSUqWQ-onpEPT2gVLDekO_tEMvYAt-5UAiFvuw)

“10 Idee per Salvare il Pianeta, prima che sparisca il cioccolato” vuol essere una guida, alla portata di tutti, per imparare a vivere in modo più sostenibile. …

