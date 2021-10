(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52Q.A.Rb20n_V2bfeEaBLHl6zyfi-J4KZ5P1Em5Dm5dynll1cusJlm4dI3LmbaGkkuisu7MhLzmRjlk9_Szw0LR_39Ow)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

15/10/2021

[Francesco: si combatte la fame superando le fredde logiche di mercato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52P.A.OGRxG2m4utdzRv6dFXPCPa-VFrmey1_hyiL4PmnKz-agyQ_k44bZSrWRdvluTl9mywGGg8MCndTVEloJPd5utQ)

“Rafforzare la logica della solidarietà” per un reale cambiamento di rotta: è quello che Papa Francesco auspica nel sistema alimentare mondiale nel messaggio inviato al direttore generale della Fao, Qu Dongyu, in vista dell’annuale Giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre: dobbiamo …

[Il Papa incontra i poveri ad Assisi il 12 novembre ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52f.A.Rwu7lSmOihctvj_yfjdjdE6kxt1Q54R7vBcUJUtGdCAb8dAqD3qzXbXyfjGfzjEDWdM3JZIkDe4h2xq_qpFfGg)

Per Francesco sarà una visita privata, avrà momenti di ascolto e preghiera con circa 500 persone di tutta Europa in preparazione della Giornata mondiale dei …

[Il Papa e il lavoro delle donne rurali: hanno molto da insegnare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52W.A.NU3qWo5k_hpmyuvucke0bmQSyW1be8BIrMpgl6UFYGii5ZFse_K4FdtIoYdKNIGjv3CM_NeXio8RslKpqc0QXQ)

Tutela, partecipazione, insegnamenti: in tanti modi Francesco e la Santa Sede hanno sottolineato il ruolo femminile nel lavoro delle campagne e …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Una delegata laica al Sinodo: la presenza femminile è un dono per la Chiesa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52h.A.unjft9T9JnGGxJA7ZjMuHZXNlP0f4MFDMeR4Mr4os7WCOkXuc0m-WKgMm7KygIlHqCncrTOT3LrcmyHQQ4G12Q)

Si chiama Hana Pohořalá e per lei il Sinodo deve essere un’occasione per aprirsi ai non credenti cercando il linguaggio adatto con cui trasmettere anche a loro …

[‘Un milione di bambini pregano il Rosario”, torna la campagna ACS nel mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52a.A.PQrftpEeS70l9F07HI8wlpLaMYgKBV8xt_HMYmi1x0T6b80amtobTVDv2t1evN1yLHLPKlkvqoscQiK2YNZbsg)

L’iniziativa della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre si terrà il 18 ottobre e sarà integrata con i progetti finanziati si sostegno all’infanzia …

[Centesimus Annus, un convegno sulle “pandemie” di ingiustizia, guerra e povertà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52d.A.GbbhKpHA1M-uvFlmHeiVu-Bmib-bbFmMsX5Qc4EkNYHD1q3Yv2q0giB5bOif5A0sQzsJSvGPrWqPT1zh9TElOA)

Premi Nobel e scienziati in dialogo in Vaticano con ministri, vescovi, cardinali, il 21 e 22 ottobre prossimi, sul tema di “solidarietà, cooperazione e …

[Giovedì 21 ottobre a Roma la veglia missionaria diocesana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52i.A.NWIJavRUx3daNgBEcLCku-lplKGtDPwYQPnzTMbyKezKABmzhmNuZMhKkMEHiDhZw2pywvNid9M9dYGg42gefw)

Nella Basilica di San Giovanni in Laterano il cardinale vicario Angelo De Donatis consegnerà il mandato a quanti partiranno per la missio ad gentes. Il tema e …

[Chiesa valdese, la ricchezza nelle differenze](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52e.A.Hy1vMDBDs9grFIA7QKzeeHa_JdFN-3REOtk0aey13XHNXi8_CGbC-L5bYMIBMZ5eFD_08wtzZPr0768d5LYdqA)

L’Osservatore Romano intervista Erica Sfredda, prima donna non cattolica nominata presidente del Segretariato attività ecumeniche

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52k.A.U8OMHpE_bVU_izfWCgVOElWyRDdcV4MlQt5rO5DBcNRoOpvAiST9zNVOpuPS4tUSZTgyUWprRr6kjIqGKXsGHA)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52g.A.Ssm0MPEvthhgWVJmPXCraDeUngvO5-ACKwnBm4PBG9wHVGsiIgN96xc9B8p60MgQb1b5CDYXRsb6DBhswwKZGQ)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52O.A.sm-lgj6apJBDVNONc4Md64tSsBOckMwsefL4mwPYOpHnIGZqP66UQtltH-rR8rj4O_YOcUGTdlagYrkkJp0vXg)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

PRIMO PIANO

[Libano: torna la violenza, a Beirut guerriglia urbana e sette vittime](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52N.A.eywjhA5eDILpXnPNgFKs1wqNdD94M7z4Sfy_Yz1tT8pli3JHQE8pQYwDoUPBmCa30vWCLIDzgFO1rnTrM2jvTA)

E’ di sette morti e oltre 30 feriti il bilancio dello scontro a fuoco che è seguito ieri alla manifestazione di Hezbollah contro il magistrato inquirente che …

[Da oggi in Italia si lavora solo con il Green pass](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52U.A.9RBZZDKdiW2WQ7iSlzPcq2tRcZ0lPJndPaeupmLnzj7pRGlWqCkLUx0k86_xVedSqdcmwqpL9q7Yw5mBVbQllg)

Green pass obbligatorio in Italia anche sul posto di lavoro a partire da oggi, venerdì 15 ottobre. Al via, quindi, i controlli nel pubblico e privato per …

[Mai più fame: appello ai leader mondiali in vista del G20](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52S.A.ZLt0ehwWg4l1q03Wjcfr4w1i8H5dObHb1vQuBovswoepUsL3-4Nd1G3n7q0M-kdx-fps6OcycaGhwgce-87oXA)

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione il 16 ottobre e in vista del summit finale del G20 a fine mese, Azione contro la fame presenta il …

[Un festival per far luce sui diritti dei senza fissa dimora](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52R.A.Mw5_xrrX2iGVQEWdI_HvUgmwbRKdvucf_ZEG6fzxXC7BzDOivdVo7ZF4X7jrHBhgsR-4Q2Q5c3PYbRE4-4zMjQ)

In occasione della Giornata mondiale contro la povertà di domenica prossima, prende il via a Bologna la prima edizione di “Homeless More Rights”, un festival …

[Croce e ascesi: un bassorilievo per Edith Stein](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dr-.Rct.52V.A.C1-xwe2FCrM6kCrmqAOoiIhZK67xcyE31imbKI5e5QsmUeYuX-BrWfJYje7ImkxRNA4COUxw5io8hKKG_7gA7g)

È un bassorilievo in pietra il “Ritratto di Edith Stein”, opera della scultrice Paola De Gregorio: l’inaugurazione nei prossimi giorni a Roma presso la Casa …

