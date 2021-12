(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q-.A.b9Crkc07mswRwOCEnCaGUofTPri_LzdmR7hvDZjuP4oVm5E9PLrOYLqkpSF9iLmbrHYWvfRhu_wGnQ9Z_iiTHw)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

11/12/2021

[Francesco agli Istituti di Vita Consacrata: attenzione agli abusi di potere e autorità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qw.A.x2bPXn8AJuL93mF2sStiqGGEydWCrwC76Gq7C_5QuVO_Ez5t_tz0PW54wcuri3bNKrbZlDzLYY0TDvv_PhRVng)

[article icon]

[Francesco agli Istituti di Vita Consacrata: attenzione agli abusi di potere e autorità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qw.A.x2bPXn8AJuL93mF2sStiqGGEydWCrwC76Gq7C_5QuVO_Ez5t_tz0PW54wcuri3bNKrbZlDzLYY0TDvv_PhRVng)

Nell’udienza con i partecipanti alla plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, il Papa ha incentrato il proprio discorso su due parole: discernere e accompagnare

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Madonna di Guadalupe: a San Pietro il Rosario per gli ‘scartati’ delle periferie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qt.A.FojOUiMgJeGZyf9lkoiHsKvAgTa5W3NpQ85EO1qmBIsqii3LDbS6CQw32jagyzBbLCAb15igKzikYwZ9V4I1Ww)

[article icon]

[Madonna di Guadalupe: a San Pietro il Rosario per gli “scartati” delle periferie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qt.A.FojOUiMgJeGZyf9lkoiHsKvAgTa5W3NpQ85EO1qmBIsqii3LDbS6CQw32jagyzBbLCAb15igKzikYwZ9V4I1Ww)

Domenica a partire dalle 10 i fedeli in Piazza reciteranno la preghiera mariana in occasione della Festa dedicata alla Beata Vergine apparsa in Messico nel …

[Beatificazione di Dorothy Day, chiusa la fase diocesana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qr.A.hUnJWFNZNHmxGIpYAUwmo88ohzn83shuSkF7XhXlS6pYZ85EHq3VAfe0__jspJOmZPpO6dkvQl0pZkpSuiIHVQ)

[article icon]

[Beatificazione di Dorothy Day, chiusa la fase diocesana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qr.A.hUnJWFNZNHmxGIpYAUwmo88ohzn83shuSkF7XhXlS6pYZ85EHq3VAfe0__jspJOmZPpO6dkvQl0pZkpSuiIHVQ)

Con l’apposizione dei sigilli al materiale documentario raccolto, la vita e la storia appassionata di fede e carità della Serva di Dio del primo Novecento, si …

[Un ricordo del cardinale Foley a dieci anni dalla morte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q2.A.TggJ1_ozkU3AbddiOuQ2qgyIzXXvZXwC0_Co36wf4uYvPemiyhCQf-D-DFxFLYYRdB4MNBe0sh_1UDXlihS1gQ)

[article icon]

[Un ricordo del cardinale Foley a dieci anni dalla morte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q2.A.TggJ1_ozkU3AbddiOuQ2qgyIzXXvZXwC0_Co36wf4uYvPemiyhCQf-D-DFxFLYYRdB4MNBe0sh_1UDXlihS1gQ)

L’11 dicembre 2011 si spegneva il porporato statunitense, per 23 anni presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Un lavoro che invitava a …

[Aupetit: perso d’amore ma per Cristo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qv.A.J8E6OfGqwqzA-aX-dx6kKakWzo82QTZAu07emYu2e7WnnATQ34GCN2GjexqLAEZCktOJD5g0cz8GoW2OYPzZkQ)

[article icon]

[Aupetit: perso d’amore ma per Cristo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qv.A.J8E6OfGqwqzA-aX-dx6kKakWzo82QTZAu07emYu2e7WnnATQ34GCN2GjexqLAEZCktOJD5g0cz8GoW2OYPzZkQ)

Nella Messa di congedo celebrata nella chiesa di Saint-Sulpice, l’arcivescovo emerito di Parigi ha ringraziato i fedeli e invitato all’unità, replicando alle …

[Avvento in Myanmar. Il cardinale Bo: “Speranza e pace basate sulla giustizia’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q5.A.c9XJgVD_7fqh4nCMJ2GpbeL8LOGMOvuDIUstqYO9tH-6EHtA7Zmbejl0hXs6dkx34mcV6wqeIaHDxGVDghTKqw)

[article icon]

[Avvento in Myanmar. Il cardinale Bo: “Speranza e pace basate sulla giustizia”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q5.A.c9XJgVD_7fqh4nCMJ2GpbeL8LOGMOvuDIUstqYO9tH-6EHtA7Zmbejl0hXs6dkx34mcV6wqeIaHDxGVDghTKqw)

In un accorato messaggio in preparazione al Natale l’arcivescovo di Yangon e presidente della Conferenza episcopale, chiama tutti i fedeli e i cittadini birmani …

[Il cardinale Krajewski inaugura la “Casa San Giuseppe” per i poveri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q9.A.pE2b9C2DC5fyKm0aRjC0FnKIsToHtNeQwi9Ntq8KbUP31jNyOFsbS8TemcWSz0Xob5Qb8t4OU6uZCjszBGuyZA)

[article icon]

[Il cardinale Krajewski inaugura la “Casa San Giuseppe” per i poveri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q9.A.pE2b9C2DC5fyKm0aRjC0FnKIsToHtNeQwi9Ntq8KbUP31jNyOFsbS8TemcWSz0Xob5Qb8t4OU6uZCjszBGuyZA)

Nasce una nuova struttura di accoglienza a Lodi, nel complesso della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Ad accompagnare questo momento domenica 12 …

[Santa Sede all’Osce: combattere intolleranza e discriminazione religiosa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qs.A.cEGf98tupTpCe6_vfbYZAofn1lRiFJqWxo0YOIDodDUHovuMig671_TTzROKWUE8DQfNSoFluDJLkvROTxLCXQ)

[article icon]

[Santa Sede all’Osce: combattere intolleranza e discriminazione religiosa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qs.A.cEGf98tupTpCe6_vfbYZAofn1lRiFJqWxo0YOIDodDUHovuMig671_TTzROKWUE8DQfNSoFluDJLkvROTxLCXQ)

“I crimini anticristiani non sono più un fenomeno marginale”: lo ha detto l’Osservatore permanente della Santa Sede presso l’Osce, intervenuto il 9 dicembre ad …

[A Timor Est aperta la prima Università cattolica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q1.A.xi_b3x3Nnh-d57gmgOVHdHE0bx25XXwTXkzBh35EPGhelpT5g5f9S7gXXJdOUPnu_9Py_DOS5fLHUqf4ZB8Xpg)

[article icon]

[A Timor Est aperta la prima Università cattolica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q1.A.xi_b3x3Nnh-d57gmgOVHdHE0bx25XXwTXkzBh35EPGhelpT5g5f9S7gXXJdOUPnu_9Py_DOS5fLHUqf4ZB8Xpg)

Inaugurata l’8 dicembre scorso il primo Ateneo cattolico del Paese dedicata a San Giovanni Paolo II. Del Santo Papa polacco tutti i timoresi ricordano ancora la …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino dell‘11 dicembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q_.A.f6x_XmZLV8VgG1Sz0xx81qZrTdMasUFPD4wRbw6Q9SIAhV5MJh8KBRk9V37SOdLBosREAIZs5ZZL0IrW-v6FmA)

[article icon]

[Hebdomada Papae: il Gr in latino dell‘11 dicembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q_.A.f6x_XmZLV8VgG1Sz0xx81qZrTdMasUFPD4wRbw6Q9SIAhV5MJh8KBRk9V37SOdLBosREAIZs5ZZL0IrW-v6FmA)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario, la conclusione dell’Annon dedicato a San …

[III domenica di Avvento – Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qo.A.Vu-SmaDl9HJatb0e9xopg7Jy-SWCVg0BBCx1itWeczRHp1biwO3q1XOuJnLN2z-evT-8w-rANHZqiKoDop2Zyw)



[III domenica di Avvento – Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qo.A.Vu-SmaDl9HJatb0e9xopg7Jy-SWCVg0BBCx1itWeczRHp1biwO3q1XOuJnLN2z-evT-8w-rANHZqiKoDop2Zyw)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 12 dicembre 2021, III domenica di Avvento Nel Vangelo …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q0.A.fOBhy9PW2cG1MJWLLImEUD80gK98qwpvU9Jxvn-TZdu10jLtDN38F932KU9Yoowio-jfH69-q7tk_RWBC6BCXA)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q0.A.fOBhy9PW2cG1MJWLLImEUD80gK98qwpvU9Jxvn-TZdu10jLtDN38F932KU9Yoowio-jfH69-q7tk_RWBC6BCXA)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8rA.A.3OdKr9gtkw0cJ5yD0szcROzslvkTDd79eYiF4oQX5J3wbypqSBeqd55WcoV0FQ8zVSFnBjmU_2KfGelGt-B-Nw)



[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8rA.A.3OdKr9gtkw0cJ5yD0szcROzslvkTDd79eYiF4oQX5J3wbypqSBeqd55WcoV0FQ8zVSFnBjmU_2KfGelGt-B-Nw)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qx.A.7njQdpSUV_2gtxt2LtnLf9uKYgm1NiwaQfmBvwUksRHNc3cyNqZXHnX9EXANGNaSxNUtuXF6d1iMD7qZ3FsxUQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qx.A.7njQdpSUV_2gtxt2LtnLf9uKYgm1NiwaQfmBvwUksRHNc3cyNqZXHnX9EXANGNaSxNUtuXF6d1iMD7qZ3FsxUQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Parigi e Bruxelles, prime tappe all’estero del cancelliere tedesco Scholz](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qz.A.wJlEG6I8Dc0ZHKlxGV8efACPrNMspNhTZqdRa5mq_5CR_YFVrx70n4CZ4OQP_uiqQFC79bptetWdWwYOTn4z6g)

[article icon]

[Parigi e Bruxelles, prime tappe all’estero del cancelliere tedesco Scholz](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qz.A.wJlEG6I8Dc0ZHKlxGV8efACPrNMspNhTZqdRa5mq_5CR_YFVrx70n4CZ4OQP_uiqQFC79bptetWdWwYOTn4z6g)

Il nuovo cancelliere tedesco è arrivato nella giornata del 10 dicembre a Parigi e a Bruxelles, dove ha incontrato i leader dell’Unione europea e della Nato. La …

[Nord del Camerun scosso dalle violenze intercomunitarie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qp.A.7fEPvtDtnEA5-3fg4YN1MseXclp1Yf–grmQkCvwHF6eIcixejgRAbezleCGaNKlhPFOPrYc4qbPyV6f-XrPbQ)

[article icon]

[Nord del Camerun scosso dalle violenze intercomunitarie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qp.A.7fEPvtDtnEA5-3fg4YN1MseXclp1Yf–grmQkCvwHF6eIcixejgRAbezleCGaNKlhPFOPrYc4qbPyV6f-XrPbQ)

Decine di migliaia di persone sono fuggite in Ciad dopo gli scontri tra allevatori e agricoltori scoppiati per l’accesso alle risorse idriche. I cambiamenti …

[ Usa, potrebbero essere cento i morti per i tornado nel MidWest](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q6.A.VLRpWdb3m3T1f-ckCzx74Rx1hQm29z0ZJ5fz2ugf6uur0jcNuUXt6BH7K-D_t6s2KBjG9GM94hkrLZnTMxGtCA)

[article icon]

[Usa, potrebbero essere cento i morti per i tornado nel MidWest](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8q6.A.VLRpWdb3m3T1f-ckCzx74Rx1hQm29z0ZJ5fz2ugf6uur0jcNuUXt6BH7K-D_t6s2KBjG9GM94hkrLZnTMxGtCA)

Danni e vittime negli Stati Uniti per le tempeste che hanno colpito cinque Stati. In Kentucky il bilancio peggiore, il governatore: “L’evento più grave nella …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3F.Rct.8qy.A.PfTke1fYZiSPxF8Ip3mzpIRY15-ypjw5UbS6pjoQfqlaLrUvRztE3QcXWkjxQGXEl7ylYbbuYC3odhHIuMNXgw)

SOCIAL

🔊 Listen to this