(AGENPARL) – mer 11 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xm.A.jjRd9h5GZ0hUxTtq-GYB9mdIk6XORRHmE_Bi8tXk6vlcjXTlSOGfY_tq2g7eu2s1YBZfedqt_GHmOcmLnensEQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

11/08/2021

[Il Papa: chi cerca la vita, ha bisogno di guardare a Cristo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xW.A.GtQWclJ_yn0vgtRn_p48r9jiBRl_mI0zcYT7R2Fj6qZcwZwbKYiwIxsmQcfBDXO5hAC2UVER5SAiU-ugm3ffqA)



[Il Papa: chi cerca la vita, ha bisogno di guardare a Cristo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xW.A.GtQWclJ_yn0vgtRn_p48r9jiBRl_mI0zcYT7R2Fj6qZcwZwbKYiwIxsmQcfBDXO5hAC2UVER5SAiU-ugm3ffqA)

“La legge di Mosè” è il titolo della catechesi tenuta stamani dal Papa in Aula Paolo VI, nel corso dell’Udienza generale. Prosegue la riflessione di Francesco sulla Lettera ai Galati di San Paolo.

[Il dolore di Francesco per l’omicidio di padre Olivier](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xb.A.rawTIAHX2FpegO5bQcdPcRofXw5EzrPjwOnO2yuNlaUn87ZR2EDVnY1fuJmyyGTYbURSPHu1Zv5qsfqkkPyigg)



[Il dolore di Francesco per l’omicidio di padre Olivier](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xb.A.rawTIAHX2FpegO5bQcdPcRofXw5EzrPjwOnO2yuNlaUn87ZR2EDVnY1fuJmyyGTYbURSPHu1Zv5qsfqkkPyigg)

Nel saluto ai fedeli di lingua francese all’udienza generale Francesco ricorda con parole di grande sofferenza padre Olivier Maire, 60 anni, superiore …

[Il Papa: Santa Chiara modello di coraggio nel seguire Cristo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xc.A.n0VfaDvlElpPxp9q1Mgd0jDzmggolmc5Oc4IFq4Mo5G_4Q2MQwZZfe7kti4cgN62sUOEcYdItyig1E61DN0gsQ)

[article icon]

[Il Papa: Santa Chiara modello di coraggio nel seguire Cristo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xc.A.n0VfaDvlElpPxp9q1Mgd0jDzmggolmc5Oc4IFq4Mo5G_4Q2MQwZZfe7kti4cgN62sUOEcYdItyig1E61DN0gsQ)

All’udienza generale di questa mattina, Francesco ha ricordato la fondatrice dell’ordine delle Clarisse, nel giorno della sua memoria liturgica, come un …

[article icon]

[Martinez Somalo, Francesco: ammirato per il suo fedele servizio a sei Papi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xV.A.-CYR5zlcDD8XRTOyazfHkWDKkUJD6Sd2t2F311lG0FngfoOxBZbL4vgr1g-VE9g11lN6pXnhjVi-QSYd-VJyDQ)

In un telegramma il Papa esprime il dolore per la morte del cardinale spagnolo, che aveva visitato nella sua abitazione una settimana fa. I funerali saranno …

[Martinez Somalo, Francesco: ammirato per il suo fedele servizio a sei Papi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xV.A.-CYR5zlcDD8XRTOyazfHkWDKkUJD6Sd2t2F311lG0FngfoOxBZbL4vgr1g-VE9g11lN6pXnhjVi-QSYd-VJyDQ)

[Altro Nobel all’Accademia delle Scienze, è Jennifer Anne Doudna](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xd.A.Q92qQo432bwRW-VmcBdfBzLyW_6zIW7vZf2hu91qfv1CJWLEn6wVVW-DjPL-82vXy9Uf_WP3tTR_b0qbLOmypw)

[article icon]

[Altro Nobel all’Accademia delle Scienze, è Jennifer Anne Doudna](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xd.A.Q92qQo432bwRW-VmcBdfBzLyW_6zIW7vZf2hu91qfv1CJWLEn6wVVW-DjPL-82vXy9Uf_WP3tTR_b0qbLOmypw)

Ancora una donna, scienziata e docente di Chimica, insignita del prestigioso riconoscimento entra a far parte dell’Istituzione vaticana fondata nel 1603

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Belletti: Patto globale sulla famiglia, strumento utile a tutto il mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xk.A.JaK3P6p4D1vaQ54vuzHgwx_9YpuO9ZLI9-rI9rmt7XEvlkG_wd0yTwbCe9kjigjbmtfTi-HEUcZ–z11idqUfw)

[article icon]

[Belletti: Patto globale sulla famiglia, strumento utile a tutto il mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xk.A.JaK3P6p4D1vaQ54vuzHgwx_9YpuO9ZLI9-rI9rmt7XEvlkG_wd0yTwbCe9kjigjbmtfTi-HEUcZ–z11idqUfw)

Il documento sarà realizzato grazie al contributo delle università cattoliche di ogni continente e conterrà indicazioni pratiche per sostenere le politiche …

[Brasile, vescovi: violati sistematicamente i diritti degli indigeni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xl.A.ZOFi_g7oobT7wOvnibuv8UFFq2Crm5nqLxqNeUMo28LOXgN-ycAV7IzfoGmqalsecoyTfRO8v7y64nVNCGFwhg)

[article icon]

[Brasile, vescovi: violati sistematicamente i diritti degli indigeni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xl.A.ZOFi_g7oobT7wOvnibuv8UFFq2Crm5nqLxqNeUMo28LOXgN-ycAV7IzfoGmqalsecoyTfRO8v7y64nVNCGFwhg)

Troppi attacchi e troppe violenze: questa la denuncia di monsignor Roque Paloschi, vescovo di Porto Velho e presidente del Consiglio missionario indigeno …



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xn.A.YSUdR5uNjxeXsk_POFmIKKFJDHHsUIvAMADkAIPDPfk3I0jl_jZWhKPtDV7EzEkWUMq1zZB3P3ptl5HcRK9reQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xn.A.YSUdR5uNjxeXsk_POFmIKKFJDHHsUIvAMADkAIPDPfk3I0jl_jZWhKPtDV7EzEkWUMq1zZB3P3ptl5HcRK9reQ)

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xp.A.hlkBok48EnC_I18UmcYnJc-PXGGpVJxdJ4Wx363PxdYNJlzdP6Yl9HxInxZUDDRIyycLM8rcZdAyH3yboqJi7Q)

[article icon]

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xp.A.hlkBok48EnC_I18UmcYnJc-PXGGpVJxdJ4Wx363PxdYNJlzdP6Yl9HxInxZUDDRIyycLM8rcZdAyH3yboqJi7Q)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …



[Amoris laetitia, el matrimonio ícono del amor de Dios](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xj.A.3tU6StZv3xFq_t46VtigpJK19aPtpCmblM4G2ZUj8jzJTpgefgwyLgYcMCw53EggYsQhbukOs5RDcQ_gioaAYQ)

Cada mes, con un total de 10 episodios, lanzamos un vídeo con las reflexiones del Papa y los testimonios de familias de todo el mundo -producido en colaboración …

[Amoris laetitia, el matrimonio ícono del amor de Dios](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xj.A.3tU6StZv3xFq_t46VtigpJK19aPtpCmblM4G2ZUj8jzJTpgefgwyLgYcMCw53EggYsQhbukOs5RDcQ_gioaAYQ)

PRIMO PIANO

[Emergenza umanitaria in Etiopia: violenze su donne e bambini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xY.A.4lazXVKk1gaizZ9lbyMn4c_vun-A8nPgx8NzXDadTG1Es8x0Ip–FYWLSnWOHUsMb4A9OpLgyY3fIDxvZJP3kw)

[article icon]

[Emergenza umanitaria in Etiopia: violenze su donne e bambini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xY.A.4lazXVKk1gaizZ9lbyMn4c_vun-A8nPgx8NzXDadTG1Es8x0Ip–FYWLSnWOHUsMb4A9OpLgyY3fIDxvZJP3kw)

L’allarme e la denuncia insieme arrivano dall’Unicef e da Amnesty international, mentre il premier etiope Abiy Ahmed rilancia, con una chiamata alle armi, la …

[Afghanistan: i talebani conquistano anche Faizalabad](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xe.A.ZY0bpG0458ERegOjAx5i92iPjDNcEwUHkzTPTsMNTl19ibmrKg4VraMJvq5kHDhxapPlb0V5UecRouoe_-GgRg)

[article icon]

[Afghanistan: i talebani conquistano anche Faizalabad](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xe.A.ZY0bpG0458ERegOjAx5i92iPjDNcEwUHkzTPTsMNTl19ibmrKg4VraMJvq5kHDhxapPlb0V5UecRouoe_-GgRg)

Nono capoluogo di provincia nelle mani degli islamisti. Appello del loro leader, il mullah Yagoob, per risparmiare i civili anche se non mancano testimonianze …

[La Terra brucia e l’uomo non può stare a guardare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xX.A.4yepXpEAh1w9XG13bs64r9tPZb_Fj2IbpEmsS95ZThj5Dk41DwaoK_lhsEY5UpWdhVioHEYUbXyrQ_C-mnc9YQ)

[article icon]

[La Terra brucia e l’uomo non può stare a guardare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xX.A.4yepXpEAh1w9XG13bs64r9tPZb_Fj2IbpEmsS95ZThj5Dk41DwaoK_lhsEY5UpWdhVioHEYUbXyrQ_C-mnc9YQ)

In tutti i continenti si moltiplicano gli incendi in quella che è un’estate drammatica per le vastità delle zone colpite. Morti e distruzione in Algeria, le …

[Lapid in Marocco, primo ministro degli esteri israeliano in 18 anni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xg.A.1LskV_aatPN9BjnKfopXJ7YuMKx5_CNOOo7FTx_–eYkvYYcmYm4r1xq4blQj4i5kE0MohrmJPWcUBtcv_egOw)

[article icon]

[Lapid in Marocco, primo ministro degli esteri israeliano in 18 anni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xg.A.1LskV_aatPN9BjnKfopXJ7YuMKx5_CNOOo7FTx_–eYkvYYcmYm4r1xq4blQj4i5kE0MohrmJPWcUBtcv_egOw)

Visita, oggi e domani, a Rabat e Casablanca del capo della diplomazia di Israele, Yair Lapid. E’ la prima volta dal 2003 e la prima volta dalla firma, lo scorso …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dfc.Rct.2xo.A.JA4qPfZHxBjeGOigeG-K3XDFzkILmMET3AfItDkHTt_dpCc4vTUe2jt1_T_Iwefg_ZmpSXKPkaaowpYCI1G1xg)

SOCIAL

🔊 Listen to this