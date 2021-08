(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qu.A.7mg-r-BzV1JB-tAOgyauEtVhk1yzQAkX_X-z1XyPq_FwplE8OmiPtJmTXtTh1yQOLb-Tj0QX-k1cmNOLvig1DA)

09/08/2021

[Edith Stein, il dono della vita contro l’intolleranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2q2.A.etdxIkIKK8TCV_8ZzJ3wfN9mZELrYxblyCbDv2ln5b5V_dXaC6riQgJaxHNyQh8bo_Dqwr7xVMej4fXFjGaT-g)



“Martire, donna di coerenza, donna che cerca Dio con onestà, con amore e donna martire del suo popolo ebraico e cristiano”. Papa Francesco aveva definito così Santa Teresa Benedetta della Croce che oggi la Chiesa celebra. Una figura che non smette ancora oggi di illuminare la strada soprattutto …

[Olimpiadi, dai cinque cerchi riflessi di fraternità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2ql.A.b4WUlO8AZ2XKpQhw4HkdzHcASS0z27wVQ1GrFGrWWUnIooxsP874xuqBqBy6NoNK6mvM7RYLNMAcAldpbtV7jQ)

I Giochi di Tokyo conclusi ieri continuano a partire dal 24 agosto con le Paralimpiadi. L’Osservatore Romano riflette su alcuni gesti che parlano di …

[Giappone, dalle ferite del nucleare alla grande attesa per le Paralimpiadi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qz.A.EToUklK8Wyv0INJzXcS9KU9BRw3HmcOyF6GobS9e6ZlXkqB5sIYgaC5ZuBlO7TZo6-Sgfbk_hvcAPXton7alzQ)

Concluse le Olimpiadi di Tokyo 2020, il Paese si appresta a vivere i Giochi Paralimpici che si disputeranno dal 24 agosto al 5 settembre di quest’anno. Tutto …

[Ucciso un sacerdote in Francia, indagini in corso. Vicinanza della Chiesa e del governo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qr.A.LpfwogOTixZJrFFOYyx3yDev_S4oZ8Q9t7Hp81ZbFC87qVEjAVxZVbybT9sSPNoVuDpcX7Nl9-jGTfCwiCPygw)

Tutte da confermare le notizie che trapelano dai media francesi riguardo l’assassinio di padre Olivier Maire superiore provinciale della Congregazione dei …

[Commissione cattolica migrazioni: estendere la solidarietà globale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2q3.A.9lEdAT4eUdACm1W1zvq5qB05G-ZBrqa6d3-LPSquQziTAA0-CtBh_g9dW8e3ekv8QY3DUpDw8qQtuwgtKSXk3w)

Monsignor Vitillo segretario generale della Commissione racconta 70 anni di impegno al fianco di persone migranti e l’urgenza di un lavoro comune specie di …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2q6.A.VYsof3WYVcK8q8pjU8YmIdRReb5uiJ4sKbxcQR2Y4nNZ_DyyUz26D9_S0o8YP0S7u8d-JZRLUhvyUlFjFbZWhA)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qt.A.HdsDpN92YYD3woyFxjGVDzrdXFPMLvnZx4LtzAdzEUYpjYjP7Hb15l0jSZOveIA_FlcOVV3u5GIqB8-2XCLWFA)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2q4.A.cyPQGMhy27mMmPr2-zHImZFDsGZTOTWZUIZuSLpDR7n2Q7K9s1tHGO01OHPXC-X-Gtzkh115E_tWkYiinyScHw)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Afghanistan, tre capoluoghi di provincia conquistati dai taleban](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qo.A.kxm77CldUpteiCzJSDXZxxnCuHzsWoH1KaykSCqxwt8Kf5346xjR0djRnOrG0wroNXDqUVLItB6D_l5vdi8exg)

Sembra inarrestabile la marcia dei guerriglieri, nelle loro mani cinque dei 34 capoluoghi di provincia del Paese, tre conquistati solo domenica scorsa. Caduta …

[Onu, clima: aumentano gas serra e temperature, il pianeta a rischio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qn.A.qU8sBZSdFvtXHrgWpgxG0W2trWvit1GTx5ZgV1meQuElVUNVDDQmp3mJ9qWR4GHdv2-fK_prCWGU7SGDx303Nw)

Eventi irreversibili e mai visti da millenni lasciano presupporre ancora una volta la grande responsabilità dell’uomo sul Creato e sulla sopravvivenza del …

[Incendi in Grecia, la Caritas: ‘Servono aiuti internazionali’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qp.A.vHVWCN93Jn__P4PmatUfe3fBD2W0ql0A7BJQbrGY2_yPi3DIA-6e1uxtB4wkaoK8YzpMSfnogx6p8WJKxSZWZA)

La situazione nel Paese è sempre più drammatica ad una settimana dall’inizio dell’emergenza. La Caritas ellenica è in prima linea negli aiuti, “ma – sottolinea …

[Covid-19, variante Lambda. Pregliasco: combattiamola con le vaccinazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qx.A.NfOKrKY1FyCCxue4dXhdKRs6yy-qhUtZw0CWW0ftcpGUUaN0ksZH3APwkk_xXJ5ACwDyi1f1_ChkBrKpg5Bt6A)

Nel mondo sono oltre 202 milioni i contagiati mentre oltre quattro milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate. Ma adesso a destare preoccupazione è la …

[In missione tra i Q’eqchi del Guatemala modello di fede e rispetto del Creato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qm.A.4J1vebZxGko6wiNrsLmLUxJbZazecB0LLHhPYMz3DunquSszdBrLFvaaaK8lnsGU7LsbvaFwasawm39bxgCrVg)

In occasione della Giornata dell’Onu dedicata ai Popoli indigeni, abbiamo raccolto la testimonianza di padre Vittorio Castagna, salesiano che da undici anni …

[Mediterraneo e pandemia nell’edizione 2021 della Carta di Leuca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DfC.Rct.2qq.A.-GzYl2uE1aCY3qSwZjryiz7RGXXe9ZZUEaIHM1x0RrK8GYbzA_znw6E6jahL1NK71y1YWYJGjGMDsrb9ZZWNYQ)

“Curare gli sguardi per un nuovo respiro di pace” è il titolo della sesta edizione della manifestazione, che torna a svolgersi in presenza. Trenta i ragazzi i …

