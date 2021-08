(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lV.A.sV-kdc5jEBdPlMkvj6FWreEdd-ZdgDYO-vqIxJ50bVT0KjQ0gFUAgkHX5FmmYXoHa49H-f5iM1pJnCByFY3xKQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

07/08/2021

[I fragili di Roma, “avere ciò che è giusto è un diritto non elemosina”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2le.A.Ze1F1dsV42JQnUnDzbeDZhxiUh8a5XZMJxwj_jiwEFEL2zLoN83VA9F-Z1KD9Hg3ted0DalgI30qlXN4-prDEQ)

L’arcivescovo vicegerente di Roma Gianpiero Palmieri commenta i risultati ottenuti dal “Fondo Gesù Divino Lavoratore”, voluto e sostenuto economicamente dal Papa per i poveri della capitale: sostenuti i bisogni di quasi mille famiglie, anche tra le maglie della burocrazia

[Duffè: convivenza e armonia col Creato, bussola e sfida per il mondo di oggi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lk.A.8sKtamQq2VwEcGGrL3APpxqeK3GujliMgMOEcA0v0K4YS5WG-UDWmMUkdRub5ekiRnzPyx4D1In4sHCBMf0u9g)

Al termine del suo mandato, il segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ripercorre i punti salienti dei suoi quattro anni di …

[Semeraro ricorda Paolo VI, modello di amore e fedeltà alla Chiesa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lc.A._qgiuGREbfLvUdlmG6sYLafzZzxUelsJ3NTwPoRs_SZtAtwQbKqwLI8AVY52EJoj-p-YQF_O_aae3p5BRPrNGQ)

Nella festa della Trasfigurazione il cardinale Semeraro ha ricordato Montini a 43 anni dalla morte. Oggi egli «è nella luce», ha detto il prefetto della …

[7 agosto, San Cayetano. Argentina in preghiera per il lavoro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lj.A.4_Pqra-jgobKOCb9bhvJnTknBheQsygqQngQD6Ak5CZvZlIaY-lnwPbU0W7xed7Uy_rfj4HBMSDBx7BTkj69wQ)

La pandemia limita le celebrazioni del Santo patrono del pane e del lavoro, amato e venerato nel Paese. E ai problemi legati all’occupazione pensano i presuli …

[Nigeria: i leader cristiani chiedono la fine delle violenze](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lf.A.SBUYt6NPx57dRxHAMSwt6cKsQZKXkFtlafJXkilM9Vzka7th8lGXHPuQgNVON-wOjYvAN2BT8q9-KoQlNS_Big)

Violenze e distruzioni dei terreni agricoli ricorrenti a Miango, nello Stato nigeriano di Plateau, impediscono la coltivazione e minacciano di ridurre alla fame …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 7 agosto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2ln.A.1YmloyWfShgRcDCSHOCdPG-8JJcDv2p1ad_UpCnIlt7vnwXC6NXXvfVvaTon4U8-qhTiazlAG_lG4XlbEMkm6w)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: “La fede matura se al centro c’è Dio e non i …

[XIX domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento di don Fabio Rosini al Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lh.A.qgabM-bQqiCBW01qnCWFyI8bcehjrkwNKM0t2DRvPuCkwQRWAkMqXvlRjOMZ2qdAcVdXC4DK_XSGfZkJt9kpdg)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 8 agosto 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lp.A.dkmxcR2D-b8kOHMctrQJ2sQr1-4Qfl9E2VwI8PV2Jj0KG_iits_Dflbfb-oGlH0Z8dAPZTm3eob3u11vgtlDRA)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lY.A.Ye9i15bEZoghM8ltMSZPd5n92BL8Wal87xLQHSXhf2Gf8_l2LWlMobX4W-e1jPlhHVsJZhsXXDu-pL3SHMmumw)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lm.A.NvCjpBBnsT6KadDR_FXrbc4EocaJfyBevB45AbsW-RHKaP0f2SfjfFsV8zvfXUeYXm-KJz3plWCLPeQW0SbxfQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Clima, lunedì nuovo rapporto Onu verso COP 26](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lZ.A.ILMwFtIJCQE4h-KRWDFKfHfNFis-ealCKmfYmjCZ-RD-iYfDiIlu7Uhb7NRvK285s5OiPIl5rJrKtz9BM70yZg)

[Olimpiadi vicine al traguardo finale dopo la “staffetta” tra emozioni e speranze](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2lW.A.MvcKstyjeoXfhm_Xq7AurKkDoE2rNT5TuNW_KtofIrNDNVZLAzpQV9_Ial6vy2Sq1lrqmU_gnjnYU_IQ4HZUBA)

Ultime fasi a Tokyo dell’edizione delle Olimpiadi estive. Poco dopo l’apertura, il Papa aveva espresso l’auspicio che “in questo tempo di pandemia”, i Giochi …

[Naufragio di migranti al largo della costa di Dakhla, Marocco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Des.Rct.2ll.A.97m0FYDAkKQ0wwWQAz7xzl2OwORAhw355XzDB5pgvi7G4wJgmgkxSoaJCxx1zyG6b8OYwIpohLNYBc6_hGPCew)

Ancora vittime dell’immigrazione in mare: una ong specializzata nella difesa dei diritti dei migranti nei territori del confine euro-africano occidentale, …

