Le notizie del giorno

30/11/2021

[Francesco: i catechisti, testimoni coraggiosi e creativi del Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8En.A.7RUL1KTUONKCsC_gxvlDMw4jzk9wc3tO0aRKaiV_DWM04m9dFwkbONGRtYOIFaSXkRx9Ss6-7_xGA6P9hsR-tg)

Nell’ultimo video del 2021 con le intenzioni di preghiera per il mese di dicembre, il Papa ricorda che quella del catechista è una missione da svolgere non “strombazzando” l’annuncio ma facendolo con mitezza attraverso un linguaggio nuovo

[Il Papa in Grecia e a Cipro: sulle orme di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Ej.A.RhuDKw9JPE7J3wLYmL7bJ-maD-qAm0J4uPlJy0G4RdExiN_9leEicBUUJ9Kpcc5MSyXyb872vAmCC61m7MuNoQ)

Il viaggio apostolico di Francesco nei due Paesi del Mediterraneo, dal 2 al 6 dicembre, si inserisce in traiettorie già tracciate nel 2010, a Cipro, dal Papa …

[Il Papa a Bartolomeo: lavorare insieme non solo è possibile, è un imperativo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8El.A.SqklgHBkox7xKxmBkr02Medylnl9HBBMPCke3_cQlSW6HbBEhKVXHG1zVXwPP_-0ZKJwnEaC4cPTGCqGLjHp9A)

L’unità nella fede e quindi nell’impegno comune a favore della famiglia umana. E’ quanto rimarca il Papa nel Messaggio fatto giungere oggi al Patriarca …

[Monsignor Soviguidi è il nuovo osservatore permanente all’Unesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Et.A.SXoFavFPBJka0ZVHwGcAnPs0C0GhMZrBrFhLHai3eSKfZex8ERXF1F3b8r7dBi9GtM8rGwLb3sZ3Z3JEw_rsJQ)

Originario del Benin, 50 anni, il rappresentante pontificio era finora in servizio in Segreteria di Stato dopo una lunga esperienza in varie nunziature. Prende …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Il Natale “cancellato”: la Ue ritira le linee guida](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8E0.A.LNw7pG21LK-vbwQfABGEnIRB7wWD4SX5Vii4YHwf2xNKtEQWKQWqF1owR0QE5CZoxsBbpSTpGrrkzZLQ9UOChw)

Dopo le polemiche sarà riscritto il documento della Commissione Europea che invita a non usare parole e nomi che non garantirebbero “il diritto di ogni persona …

[La tragedia dei migranti e la ferita di Cipro nel viaggio del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Eq.A.3H_grZCDHcBqWoYyPxsYogRU2h6sw9HEXNGAHKzcVhXviJNHrh9vguCZG5eeat2-n1wJ9uOuf_mNC2dnSRou2Q)

Tra meno di due giorni prenderà il via il 35mo viaggio internazionale di Francesco che, dal 2 al 6 dicembre, lo vedrà a Cipro e in Grecia, dove andrà per …

[Magister in cooperazione, il riconoscimento all’ambasciatore Sebastiani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Ez.A.tfwN8TM5cV5Hr8uRbIdrJVRF5N8_H5ZeuZGQg8CJoTgya5H6H3n3yHdtR0g6PrMx1g3C803hUhv8Fw6zhOtTJQ)

Alla presenza del segretario di Stato vaticano, la Pontificia Università Lateranense ha proclamato questa mattina Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia …

[Parroco di Rodi: il Papa in Grecia per dare voce a chi non ce l’ha](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Eu.A.EJyHcmIHmhKopgN9H9JSdj4zHpE4kgPCBN4bJDlmPW5ZCQhEfj1qXJB7YYJHRw4rz6wf02v7HoP2mYffUBjKhw)

Sulle pagine de L’Osservatore Romano il padre francescano John Luke Gregory, da molti anni ormai parroco di Rodi e Kos, dove si dedica principalmente …

[Avvento in Vietnam: cattolici chiamati ad occuparsi dei malati di Covid-19](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Ev.A.vEKZBUeuWUKJZs8xxOT2d7MMQIY7pIt_uiiFl3IX5bxfpAnl3iKUIoaWSc3eM8XbX9xUSmpQv5C8Jpw8UXBQKA)

In continuo aumento i contagi da Covid-19 nel Paese asiatico. La Chiesa invita i cattolici, in tempo di Avvento, a prendersi cura delle persone colpite dal …

[Irlanda, Farrell denuncia la normalización del consumo de drogas](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Er.A.zISBp2krZvFsM0Jq_dXS-u7cHJiIqWoj5JFdJUyhH00nbTtWPeuoQhV5T-C2aRBOjLurUMaN71_hb4WYrAooYw)

El primer domingo de Adviento, el arzobispo de Dublín, en su homilía en la parroquia de Westland Row, habló de la propagación descontrolada de las sustancias …

[Agostiniani Recolletti: i 400 anni del primo Capitolo Generale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Ek.A.KtC45yai5agOP7bB0sTTGNYR5lmB_ab20jVtQXDVw7BxeMhZInuzCbtFWtXCbcwBYTaOTTI14UEJboK044ufEA)

Ha preso il via lunedì scorso la celebrazione per il 400.mo anniversario del primo Capitolo Generale degli Agostiniani Recolletti, nello stesso luogo dove si …

[Carmen Hernández, lo zelo di annunciare Gesù e diffondere il Concilio Vaticano II](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Eh.A.jIIine-AGkuXIWrMgqi2mvOdfAyODPRmBgHunz7bknsW3rDsCuQjfiaAVwg7OLZ6D6wNRUicwPuRxMFaLmF_2g)

Circa duemila persone hanno partecipato ieri, nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, in un clima di commozione e gioia alla presentazione dell’edizione …

[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8E2.A.MyIegm6KmeAS44tqT7V_b1wsIWDBijQMzZIjWe813pMVibGQ1XSRTf4eWbNdoDgFD0SQZrSOUxzg9wjGMREnYQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8Ei.A.4nbFwtOnK2HgIdnA0h817-WyFC2Czz1Ww9Vvy-8lxlaB482Kmsy6BThYkCX6mJ887XjYSlaQ95qvkQVjEw3GfA)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8E1.A.B7opFEhhbJZcqKjaPRWKW8NV1YvL_s0_ny1cOcM5ykgV8UfrdQaZ3i_TZjnjVYLlBALMNqMh1GZF_rfC6FVwtQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0z.Rct.8E3.A.7-TKY1YE-3MCySnR6O4_4sIP_CxO62pz7KeFx-ixKuVxxGY4A3Wx-hk_Mzwn8eL9AmeBub92InLcUXNqLS6GSg)

