29/11/2021

[Migranti, il Papa: la mancanza di rispetto alle frontiere ci rende meno umani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8A0.A._avAafVXJZJiaeifEGBz2JBM4vcgjdG5gCT-h5tbtDtjWVWtVxXNd_nsAl0LtrRQ-e9Nx1jZiUwVRR4OYF0DiQ)



Messaggio di Francesco, letto dal cardinale Parolin, per i 70 anni dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni: “Deplorevole usare i migranti come merce di scambio e vittime delle rivalità politiche”. L’invito alla comunità internazionale: “Più vie legali ci sono, meno è probabile che i …

[Il viaggio di Francesco nel solco tracciato da Barnaba e Paolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Av.A.pPvDXbO_dHBvrRj6eGwvMzvsTGNWMjvyQengMEVGG-U1e1y5r3rTz3ND0KBSx4-Xy3kUrZ16WyErzIyhNvEzbQ)

Le vite dei due apostoli si intrecciano con città e tappe al centro del 35.mo viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, in programma dal 2 al 6 dicembre. Barnaba …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[ Siria: un’altra guerra dimenticata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Ai.A.empJIn6JgZr5eByU6Ojg6f8VexEvAj4CyLeXHGfIjInAjknd7d9t57_g_aitZtd_EEgoFVtok2_0fxZRrKM3ew)

Quando i media parlano della Siria oggi, raccontano soprattutto dei migranti, delle migliaia di persone in fuga dal paese in crisi rischiando la propria vita su …

[Disabilità, cinque protagonisti si raccontano con #IamChurch](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Ap.A.1aLuNH2p6YTvlo3_yzs7t_stLd1s9tJAadxF4CiP3EjcWexoY6vBtcYYmEnRQz09MUUCEh2Xx32ioKBjpnpWtA)



Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita lancia una campagna in vista della prossima Giornata dedicata a questo tema: a partire dal 6 dicembre, per …

[Caritas Francia: a Calais situazione al limite, grati del sostegno del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8As.A.kXMX-Xiy61La7Os6dj1gB8q1HmPiiizEN6R8OCsidQNvuc28gTCoR289Ogu_8fXxmoJIYnz2VCoXBJ352oinQg)

Dopo l’appello di Francesco all’Angelus, si susseguono gli interventi per affrontare l’emergenza immigrazione che sta scuotendo l’Europa, dal Canale della …

[Papa a Cipro, Morlacchi: l’isola è un ‘cantiere’ per costruire legami](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Ax.A.ZnEQYqXUL1ut6UI8oTDsT8tON2duyHPZIqk7Uj3v8kzSxxBMzIP-6W2IvXLQSRXYZW1OHp75u8yHL_l1S8ER5Q)

Don Filippo Morlacchi, fidei donum a Gerusalemme, attualmente a Nicosia per collaborare alla preparazione della visita di Francesco, prevista dal 2 al 4 …

[Cipro, un Paese alle prese con l’aumento dei migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Al.A.rNrGuhwxf3vwE4ZoA9C2e7nq47eQsW7ovFPuVAzDOVkD5OeHTjzkXq_1UKjvlRdFq0066jX5foO89Vv0Bg7NCg)

A pochi giorni dall’arrivo del Papa, L’Osservatore Romano analizza la situazione sull’isola che vede migliaia di approdi, dal Medio Oriente ma anche dall’Asia e …

[VIII Centenario Francescano: nasce il Coordinamento ecclesiale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Au.A.ny-D6MrPb4ifVo3w6y0BC7nl1Yp3PMRXXPC9nPsC2cBOOAvPsvEZE67gaZq58LmTVI5Z1A1HQ8T-pPKeQeYpXA)

Tra il 2023 ed il 2026, ricorreranno numerosi centenari legati a San Francesco d’Assisi. Per celebrarli in modo “coordinato e fruttuoso”, i diversi …

[Monterisi: conoscere la dottrina della Chiesa per praticarla](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Am.A.b-58Fpc5XDyvOndqVpGr_RSMK-8honS6ByMSicLNvtYGmviydgJB5YhGnirjA0AmuB3azgXk2juuW0nVXkOVxg)

Il porporato Arciprete emerito della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, riflette su cosa significhi essere cristiano oggi in vista della presentazione …

[Vescovi Australia: equità e inclusione per persone con disabilità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8A2.A.BR6-Xs1_3V78ywzHJT-oLaxvgCDvyk8Hbz0nDTv86JNXj88hkEMTuUkd4eXq_QL0-nSVAMHGetSCIZJTFvP5FQ)

In vista del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Conferenza episcopale australiana invita le parrocchie all’accoglienza e …

[Padre Dall’Oglio: 100 mesi fa il rapimento del gesuita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Af.A.B69FjeBWImNqF3EbECdTQdyi8IIMOdJSUUsBUbXYBasG4bvn1AjjYWRTu7A1sCCuX5nEZgEWqbPilz2u1ugO8A)

Il 29 luglio 2013, il padre gesuita Paolo Dall’Oglio veniva sequestrato a Raqqa, in Siria, in un’area controllata all’epoca dal cosiddetto Stato Islamico. Da …

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8An.A.NtKdtQAnUfe78NNlVKzpsM7uqKrHXSS-pb58VOAS8C2i8-RtOAZVOVERL7UHpc2k9AJ89giqUXC15b6z1edILw)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8At.A.EHCRCyAsJCY-KHP-5qEOParhzCeMSFnqeTRZPE-zmFMvA_1lYES6o3IBaDeVvwAcRhY7iFbvOz03y4xiCm9rUg)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Aq.A.Jfu_z24tkciLvXl4nH8S5KXSwnWAzCAkmfzl9RlDlEifbSJpvjxGCNfb-EzRT76-PdlNMq11fsdu8pD532Q7ig)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Dal Quirinale premio alla cultura dell’incontro: la storia di Maria Vittoria Sebastiani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Ag.A.mKynsvGFguJ48g5c1uOt1dzauhxVUgqY-izIyM15gGTg6IP625-IShk1OgigPkda55fufws6WU8ls6mREnviSg)



Ha 86 anni, è tra coloro che ricevono dal Presidente della Repubblica italiana l’Onorificenza al Merito per l’impegno nel favorire l’inclusione sociale. Oggi la …

[Nucleare iraniano: riparte il negoziato a Vienna](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Aj.A.DIaXUl-GvJ4VCvgK8AqAeoaEsy61qSanp5qqf1vmJ2u3t5xZMoT_g3l1mWeI0F13L1XLVafBarnGNs4UagHBFw)

Oggi a Vienna sono ripresi i colloqui del gruppo 5+1 per riattivare l’accordo del 2015 stralciato dall’allora presidente Usa, Donald Trump. L’Iran si dice …

[Così restituiamo il sorriso a 250 bambini iracheni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Ak.A.iEz-avfa3Hv1gTFddpNyfOAtTjnrxYWP2NT009LnN4Z0v6Jk2r3uVRpCB8FTXctEgmBxpNIPvVqPYR8NN9fsZg)

Il presidente di Emergenza Sorrisi, Fabio Massimo Abenavoli, racconta la gioia del ritorno di medici e infermieri volontari a Nassiriya, dove oltre duecento …

[I simboli dell’Avvento ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0i.Rct.8Aw.A.gXn90xilY7Kqwh1dTZ4qXivbJ-bzBab7zgi7JB74nUY0IiPkH6-ssw_N6Rj3u4IEAATm2MrnAHflwUD9l2cRxw)

Domenica 28 novembre è iniziato l’Avvento, cammino di attesa verso il Natale, il cui simbolo più riconoscibile è la corona illuminata da quattro candele. Una …

