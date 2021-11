(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.778.A.2jZrd7iUi5BDwSYAT4qt-oHsKZg-88FNDGvH_hap3M4urO9MFmUDKKWJFbxHwwsUq1v3ZTFFeSbY5tYu2BHpww)

Le notizie del giorno

27/11/2021

[Il Papa: viaggio Cipro e Grecia, pellegrinaggio alle sorgenti di fraternità e umanità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77w.A.gPhul02ipMjohB-ehOp_eekogmi6w2d-wxkpFHFk_BBm2OT7IAu8kJiFe5Xw8Z-U4LcbmIVGS9W28WWNCm_3lw)



[Il Papa: viaggio Cipro e Grecia, pellegrinaggio alle sorgenti di fraternità e umanità ]

In un videomessaggio diffuso in vista dell’imminente viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, Francesco saluta tutti gli abitanti di queste “magnifiche terre”. Forte il suo appello all’integrazione dei migranti, affinché il Mediterraneo non sia più “un grande cimitero”

[Il Papa: ridiamo un volto ai migranti, vittime di torture e trafficanti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.771.A.E4J-HvMSEqSN9RHpt3u6u7x-h_FT7kWtqEf-Lg48yhVkl1uh3zE4UemNzaFXlffgIFcYKC5P5tcvweKCUBcQkw)

[Il Papa: ridiamo un volto ai migranti, vittime di torture e trafficanti]

Francesco riceve partecipanti e promotori della 26.ma edizione del Giàvera Festival, appuntamento che promuove il dialogo e l’incontro tra popoli e culture …

[L’arcivescovo Aldo Cavalli nominato dal Papa visitatore apostolico a Medjugorje](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77l.A.0OUu6s8Sow1oW5wnuN8x1xg6uSTMzcNNDQPDOQHwtqyKFoVkMpAdWDJ9eNyecTxMh__EVp4xip_gMBm8rR4lRA)

[L'arcivescovo Aldo Cavalli nominato dal Papa visitatore apostolico a Medjugorje]

L’arcivescovo lecchese, 75 anni, finora nunzio nei Paesi Bassi, succede al polacco Henryk Hoser, morto lo scorso agosto. Si tratta di un incarico esclusivamente …

[In udienza dal Papa il premier d’Albania ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.776.A.fNhOqikADZPkbOMBBXAPs32Hil4mFrBVOoZZD3nWXhbOdyfzYrbGIvL8jVfdiXEAzxghj6T9hAhBhC1FyP2gBg)

[In udienza dal Papa il premier d'Albania ]

La situazione nei Balcani e il cammino d’integrazione europea: questi alcuni dei temi al centro della visita in Vaticano del primo ministro Edi Rama che ha …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Parolin: Albania, esempio di accoglienza dei rifugiati ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77r.A.H9dDNB1i3P8A5dK-YN-o4iGC3BTq8NhkC8RmehT0Zv3n3YKa88km4nwvVRORsMUfU-dYU2X5krealTTlMINKSg)

[Parolin: Albania, esempio di accoglienza dei rifugiati ]

In occasione della Festa nazionale e del 30.mo anniversario dei rapporti diplomatici con la Santa Sede, il cardinale segretario di Stato ringrazia l’Albania per …

[Parigi, l’arcivescovo rimette il mandato al Papa: ‘Voglio preservare l’unità’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77m.A.67r4XD2zy60hbOMA_7wXKh5FBiF_q7ff2HOjgO1ngldTHh5wveY1kD5FPgoSZuUem4nyThKhMhTVm_gP8z3X4Q)

[Parigi, l'arcivescovo rimette il mandato al Papa: "Voglio preservare l'unità"]

Monsignor Michel Aupetit è finito nei giorni scorsi al centro di inchieste giornalistiche che lo accusano di negligenza nella governance dell’arcidiocesi e di …

[Giornata pro orantibus: a Napoli un monastero aperto sul mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77h.A.2D3CiurzwC1UwMRz6_VuOvOK1919ApY3MTtlyLUWbETurSy0wMo33CGOW-lQixC9P_WYMgwLgg6U9OK2Afq8TA)

[Giornata pro orantibus: a Napoli un monastero aperto sul mondo]

Sabato e domenica due appuntamenti voluti dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e dal Segretariato Assistenza …

[Risposte creative per garantire l’educazione dei più fragili, ai tempi del Covid](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77p.A.RnR-OFmQ888g9oZFyGs4lTl8M8Icv5JZj0e4oqcTIRomZiyu-lQuUlAFwKK3EfODTsVgy1JvRILANH9x0Ym9Dg)

[Risposte creative per garantire l'educazione dei più fragili, ai tempi del Covid]

Nel webinar promosso dall’Ufficio cattolico internazionale per l’infanzia (Bice) e da De La Salle solidarietà internazionale, presentate le iniziative dal …

[Medaglia Miracolosa: segno vivo dell’amore di Dio attraverso Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77s.A.NOSY7BjQm283gWVKdlrSuuJ8xrS_oEx1frQ3t-ywpivkx5PGH_gDc4qdI_fLp9o7nRNUbaxQMVYMB2Shd43ufQ)

[Medaglia Miracolosa: segno vivo dell'amore di Dio attraverso Maria]

“Grazie, perché avete testimoniato lo stile della ‘Chiesa in uscita’ che raggiunge tutti, a partire dagli esclusi”. Con queste parole il Papa, durante l’udienza …

[Pontificia accademia delle Scienze sulla pandemia: la dignità umana al centro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.773.A.FDH2vH74vqJ0qxwr06xRLqOthPolADKi1UL0cNT3XH3UVOYM8e5WZVVYf-MM5a-JZOYTdzm9NuSs6_ZBruC5rQ)

[Pontificia accademia delle Scienze sulla pandemia: la dignità umana al centro]

In un convegno l’istituzione scientifica del Vaticano ha ribadito l’importanza di vaccini equi per tutti e di ridurre gli impatti negativi del coronavirus nelle …

[Festival della Dottrina sociale: coniugare il profitto alla persona, il mercato all’ambiente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77k.A.t1q0JjRO4SUWici7uxOgKraL87lFaEi99dWrS8lm1Vki7pSeVzdsTqkAsdsr0AkNA4teDSy0FmfNQYEGmwNgYA)

[Festival della Dottrina sociale: coniugare il profitto alla persona, il mercato all'ambiente]

In corso a Verona la seconda giornata del Festival della Dottrina Sociale. Domani le conclusioni con la Messa celebrata in Duomo della città scaligera dal …

[La Chiesa coreana dona una reliquia di Sant’Andrea Kim all’Africa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77j.A.NRwwyACtg8KjUpXwnoslHIYx742JBvqVQHke6mc4YZ5Yi6GPUESEKdBQEWRmBLZCbDJObeAb5EpInniqKzCIdw)

[La Chiesa coreana dona una reliquia di Sant'Andrea Kim all'Africa]

Il primo sacerdote cattolico coreano avrà un posto speciale in Burkina Faso: il dono è frutto di uno scambio tra le due chiese

[Avvento in Colombia. I vescovi al popolo: ‘Buona politica, servizio e dialogo’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77t.A.XmwvZa44Lt7rIZB2JPfOmTrRy0Jzc3EWshAM1FMKYJFcd4b7DNr-UOHMb_NMUSMBxdhLZSD3rWqyLf6IhWFsPg)

[Avvento in Colombia. I vescovi al popolo: "Buona politica, servizio e dialogo"]

Messaggio della Conferenza episcopale colombiana per l’Avvento: “Si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia” (Is 45,8)

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77n.A.KASuxE6rphbHcObSPR760DyWSzExfIrquV_lanFelo0iPGcaYW3YA8NzJpABT5Z-yAy_t2Fmd5P6kV0ADDlaYA)



[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose]

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77v.A.YbWLeNBqbkcCqzbOi4-81ZQpSYY2yeRu5c51Ka_Cu59vvKk5NU9m1YP-yDVdnVqBLTNiZeoX5828r5j10comMA)

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ]

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77q.A.DDcbMFAGch_zzLhybSx-2JFn8K8Y6CRHcvfEHoIUNeQZjsXvw0uiuIV2yk91bEEfTjtyVy4r_HqwD_E3vmqbuA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco]

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Variante Omicron. Capobianco (Oms): moratoria su proprietà dei vaccini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.775.A.G3pyNuLnf-f-ek7xq6AWKGB6B6Dm2-snh0naRPsAu3V4CY-xGedCoAJ9k9uVp8HT9KkMspca0I5IrApzKq0Wtw)

[Variante Omicron. Capobianco (Oms): moratoria su proprietà dei vaccini ]

Il mondo è spaventato dall’evoluzione del coronavirus. La nuova variante corre dal Sud Africa all’Europa. Affondano le principali borse che temono un nuovo …

[Honduras al voto, si temono violenze. Maradiaga: non cedere alla paura](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.77z.A.yseLBrbWgrvk4_eMbm23d-GvsTmTpfRsdlkymHQ0nDeFuH7tFuNiOqXiRe6BdBwTgGS8thjnPLOhoAW65Ib7ZQ)

[Honduras al voto, si temono violenze. Maradiaga: non cedere alla paura]

In uno dei Paesi più poveri dell’America latina si va al voto dopo una campagna elettorale caratterizzata da forti tensioni. Favoriti per la presidenza il …

[Il Kirghizistan elegge il nuovo parlamento alla fine di un anno di svolta](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.774.A.cCQNPyllf1sH0jH-G5uKcLts4YDTpYbfQVVpWZwaM8yGXPrIGS9p_9SFc23BF2-S4DiRyu_5NX6g7CSyNepfdg)

[Il Kirghizistan elegge il nuovo parlamento alla fine di un anno di svolta]

Anno decisivo per il Kirghizistan questo 2021. Dopo l’elezione del nuovo presidente a gennaio scorso e il referendum di aprile, che ha trasformato il Paese da …

[Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: basta poco per essere preziosi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D0Q.Rct.777.A.UeWA8GBHgrnHqLDeS1n31dJToxM6epszHA-9mLVAWanYnEtsinPnfKp0_P48IvfLunDFI5Z0TbXZAeHPj8JC4A)

[Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: basta poco per essere preziosi]

Giunta alla venticinquesima edizione la raccolta straordinaria sarà sia in presenza che online. Grazie alle charity card si potrà donare non solo nella giornata …

