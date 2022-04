(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3q.A.QF6d-QhN4Bssn36BQ8flVOJiILfrIH5VCwG2v8ZAwyX2N9ai7dDuA_AC4nnvPeMUZRBpws8Po2ycV2VJX1bKzw)

22/04/2022

[Francesco: pronto a tutto per fermare la guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3U.A.XcysLCXu5Ij_XD8vKrvsZ7GiuAypXq9soBEPB9xDUYIe5LjZjJSvC1v_kQiCwaGSyTvgLHV6cdqBJU9vyoMvsQ)

[Francesco: pronto a tutto per fermare la guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3U.A.XcysLCXu5Ij_XD8vKrvsZ7GiuAypXq9soBEPB9xDUYIe5LjZjJSvC1v_kQiCwaGSyTvgLHV6cdqBJU9vyoMvsQ)

L’Osservatore Romano pubblica una sintesi dell’Intervista rilasciata dal Papa al quotidiano argentino La Nación: “Ogni guerra è anacronistica in questo mondo e a questo livello della civiltà”, i tentativi della Santa Sede di arrivare a una pace “non cesseranno mai”

[Il Papa: l’importante è rinnovare menti e cuori delle persone](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3k.A.Gkz6JV3bT4ZwA9Xflj6ti7O27-MCmSOCceuqie1eRX2GSxmOdTGzW_EhaJEoGLE2MCb2kpghDNsdvlP4BeqEJw)

[Il Papa: l’importante è rinnovare menti e cuori delle persone](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3k.A.Gkz6JV3bT4ZwA9Xflj6ti7O27-MCmSOCceuqie1eRX2GSxmOdTGzW_EhaJEoGLE2MCb2kpghDNsdvlP4BeqEJw)

Francesco firma la prefazione al libro-intervista del cardinale Rodríguez Maradiaga sulla costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”, edito da …

[Francesco: come fratelli e sorelle salviamo la terra dalla distruzione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3e.A.pkOdYkiPmVOg7o9fWXL1sqQCfuXutRljCUoy7rCeUxHFvAeUU8X57QUx5K9Ps3idcRrNp7bbDJnmxZV9n2F9jQ)



[Francesco: come fratelli e sorelle salviamo la terra dalla distruzione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3e.A.pkOdYkiPmVOg7o9fWXL1sqQCfuXutRljCUoy7rCeUxHFvAeUU8X57QUx5K9Ps3idcRrNp7bbDJnmxZV9n2F9jQ)

In un tweet l’invito del Papa ad un maggiore impegno in occasione dell’odierna Giornata della Terra. In diverse occasioni il Pontefice ha rimarcato quanto …

[Gli indigeni Métis Manitoba dal Papa: ‘Ci ha toccato il cuore”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3f.A.nLANwOiwqYGqrWkkVXPfkr6AWZWeUWkAngqHMlhWGVuWtoLzpLspSTMwlboNiJYdRieWtTpb5dUfV5dCT-hn9A)

[Gli indigeni Métis Manitoba dal Papa: “Ci ha toccato il cuore”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3f.A.nLANwOiwqYGqrWkkVXPfkr6AWZWeUWkAngqHMlhWGVuWtoLzpLspSTMwlboNiJYdRieWtTpb5dUfV5dCT-hn9A)

Una cinquantina di membri della federazione, divenuta un governo autonomo dopo un accordo con lo Stato nel luglio 2021, sono arrivati dal Canada a Roma per …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Vietnam-Santa Sede, incontro del Gruppo congiunto: sviluppi positivi nelle relazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3W.A.DUe3PPfFQaFAS4JDDtIQOSGdoTonLd2jcNUu7NS0XBuhMFojKGomqXgADXk-4K2UgLqU45d5-wzDp27sDo1JwQ)

[Vietnam-Santa Sede, incontro del Gruppo congiunto: sviluppi positivi nelle relazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3W.A.DUe3PPfFQaFAS4JDDtIQOSGdoTonLd2jcNUu7NS0XBuhMFojKGomqXgADXk-4K2UgLqU45d5-wzDp27sDo1JwQ)

Ad Ha Noi, il 21 e 22 aprile, i colloqui delle due delegazioni guidate rispettivamente da Ha Kim Ngoc, vice-ministro degli Affari Esteri in Vietnam, e da …

[La Santa Sede: “corretta” la gestione del cardinale Dziwisz dei casi di abusi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3h.A.wjE7hcqNCf09f1i6sVRBI9z10dvVpj3q7PuZzOdLSDyRtMojUaCPx0eIgWzhi2UU7NYYWvKqcwbNy_zBnw2reA)

[La Santa Sede: “corretta” la gestione del cardinale Dziwisz dei casi di abusi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3h.A.wjE7hcqNCf09f1i6sVRBI9z10dvVpj3q7PuZzOdLSDyRtMojUaCPx0eIgWzhi2UU7NYYWvKqcwbNy_zBnw2reA)

Il porporato polacco era stato accusato di insabbiamenti. Nel luglio 2021 il cardinale Bagnasco inviato in Polonia per verificarne le attività durante il …

[A Roma l’incontro mondiale dei Missionari della Misericordia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3r.A.MRESZ9SwQalL7p_WwJzCxWLO6LkowWatB_KXMRsksYzS_5uut4Vxe4z0KbZ3gNEIETsIZyiCSK6yF3rlWo1eAQ)

[A Roma l’incontro mondiale dei Missionari della Misericordia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3r.A.MRESZ9SwQalL7p_WwJzCxWLO6LkowWatB_KXMRsksYzS_5uut4Vxe4z0KbZ3gNEIETsIZyiCSK6yF3rlWo1eAQ)

Da domani fino a lunedì, l’iniziativa promossa dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che vede coinvolti circa 400 persone in …

[All’Onu l’incontro di Guterres con Rondine e Bassetti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3V.A.ybahh7QVja4w5F7c1f8T4b45q6I7Lkgq-IRJmIfzGRpWGs-KTeJFESPa0UQ5UmdnYEXi_rJ4gexbxu9IFKi-xA)



[All’Onu l’incontro di Guterres con Rondine e Bassetti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3V.A.ybahh7QVja4w5F7c1f8T4b45q6I7Lkgq-IRJmIfzGRpWGs-KTeJFESPa0UQ5UmdnYEXi_rJ4gexbxu9IFKi-xA)

L’urgenza di una risoluzione in Ucraina, la proposta di Rondine per sensibilizzare i governi alla formazione di futuri leader di pace attraverso la campagna …

[In mostra a Roma la catechesi “incarnata” del beato Cesare de Bus](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3R.A.c20ZkU1g5wvZnNTOy_vbA1WvfQMMTG0cFA6G2Kgrb3-H1fydcF9bpaq1l2KIK5larriwdSASUg59bhv5jMc0EA)

[In mostra a Roma la catechesi “incarnata” del beato Cesare de Bus](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3R.A.c20ZkU1g5wvZnNTOy_vbA1WvfQMMTG0cFA6G2Kgrb3-H1fydcF9bpaq1l2KIK5larriwdSASUg59bhv5jMc0EA)

Il 15 maggio il Papa proclamerà santo il beato Cesare de Bus, fondatore della congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana. Nella casa generalizia dei …

[Verso la beatificazione di Armida Barelli. Le iniziative dell’Università Cattolica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3g.A.PF3MIrCqR9fy8UtsizgS2wUzE6_VxNaSECfawBe0yNJ9vIxYknFN6jCaKFS3hjikXa-OtXYvIFDzwRywWQYhJQ)

[Verso la beatificazione di Armida Barelli. Le iniziative dell’Università Cattolica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3g.A.PF3MIrCqR9fy8UtsizgS2wUzE6_VxNaSECfawBe0yNJ9vIxYknFN6jCaKFS3hjikXa-OtXYvIFDzwRywWQYhJQ)

Sabato 30 aprile Armida Barelli, cofondatrice dell’Università Cattolica, sarà proclamata beata nel Duomo di Milano. In vista della beatificazione l’Ateneo si …

[Gli ortodossi di Gerusalemme: inopportune le restrizioni proposte per i riti di Pasqua](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3m.A.nfqzB5ZzRdUrhJyhuATgniOQ7SSfHmQrjiVJRzqF1RxNc8iUe-KLrc9DoI2NvWGFXogOWbeyTrPDTDjn2tASog)

[Gli ortodossi di Gerusalemme: inopportune le restrizioni proposte per i riti di Pasqua](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3m.A.nfqzB5ZzRdUrhJyhuATgniOQ7SSfHmQrjiVJRzqF1RxNc8iUe-KLrc9DoI2NvWGFXogOWbeyTrPDTDjn2tASog)

Il Patriarcato ortodosso di Gerusalemme ha espresso la sua opposizione contro qualsiasi restrizione volta a limitare il numero dei fedeli, all’interno e nei …

[San Giuseppe, papà di tutti: un libro che invita all’ascolto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3S.A.VmeKbtriYaxdXmjT2pgfvYY7nBuCpigy3jweR81kUMZeP0guFpWrtosuLssRczBDdodkLTKXl38HnXlT5SFcww)

[San Giuseppe, papà di tutti: un libro che invita all’ascolto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3S.A.VmeKbtriYaxdXmjT2pgfvYY7nBuCpigy3jweR81kUMZeP0guFpWrtosuLssRczBDdodkLTKXl38HnXlT5SFcww)

Il volume di Giuseppe Scarlato e monsignor Michele Seccia è un dialogo tra due generazioni e pone al centro il tema della paternità. San Giuseppe diventa un …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3X.A.lqkdjsO4R72kYnfd9TPsfTEx_YEyLqOHMzrNCpUaM5huqKRP6TlHOiP4bbLHxMZhiLYuIaLyQavu1-CW_CZ__A)

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3X.A.lqkdjsO4R72kYnfd9TPsfTEx_YEyLqOHMzrNCpUaM5huqKRP6TlHOiP4bbLHxMZhiLYuIaLyQavu1-CW_CZ__A)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3b.A.ehxH5ZLf3rTkkf3uaSmxMhzmwF3A_IyXpmRNtQKdVt6Nbijb58RxrGdGacVdgB-QYgwnrbiVrJyxvO-bGZgTeQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3b.A.ehxH5ZLf3rTkkf3uaSmxMhzmwF3A_IyXpmRNtQKdVt6Nbijb58RxrGdGacVdgB-QYgwnrbiVrJyxvO-bGZgTeQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3i.A.WmuEY-JZ5MZKTOeTFZhlsE5PinxBjcsTLorRZr9MWsn0QrIEM3GL2jFx0eWwiKmggZSmp9QD2c9an0K0ABCciQ)



[Verso l’incontro mondiale delle famiglie: accogliere l’amore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3i.A.WmuEY-JZ5MZKTOeTFZhlsE5PinxBjcsTLorRZr9MWsn0QrIEM3GL2jFx0eWwiKmggZSmp9QD2c9an0K0ABCciQ)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3o.A.ZG6poeBOTzd8Ioiare8CpXHHyORLi2waaUVk1We7rulGu1UisZqTcjEZbFz4EQRZgxM7ESzVd7Yw5PpeKAA00g)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3o.A.ZG6poeBOTzd8Ioiare8CpXHHyORLi2waaUVk1We7rulGu1UisZqTcjEZbFz4EQRZgxM7ESzVd7Yw5PpeKAA00g)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

PRIMO PIANO

[Ucraina, altro dramma dei civili: fossa comune nei pressi di Mariupol](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3a.A.r1JOl7VjqwhDX7tymGgD_inXFRCRXrVMR-foDpjxTjunqscN5nIZs5_Fdv8EJKUwbCQF4KGClSQWTKXvF860Tw)

[Ucraina, altro dramma dei civili: fossa comune nei pressi di Mariupol](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3a.A.r1JOl7VjqwhDX7tymGgD_inXFRCRXrVMR-foDpjxTjunqscN5nIZs5_Fdv8EJKUwbCQF4KGClSQWTKXvF860Tw)

La guerra in Ucraina è arrivata al 58esimo giorno e Putin parla di “liberazione di Mariupol ormai completata”, ad eccezione dell’area dell’acciaieria Azovstal. …

[Sui Paesi più poveri l’impatto economico della guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3c.A.sn2n8tsA7u2bdQaZO4wCq5Gawse4ldu74MqWXF4m5Dd82v3pKW8XLBrbb9IXj9OvuzCd0vWF-P1VADXl5RtiyA)

[Sui Paesi più poveri l’impatto economico della guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3c.A.sn2n8tsA7u2bdQaZO4wCq5Gawse4ldu74MqWXF4m5Dd82v3pKW8XLBrbb9IXj9OvuzCd0vWF-P1VADXl5RtiyA)

“Le vulnerabilità del debito nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, già in rialzo prima della pandemia, stanno raggiungendo livelli allarmanti”. L’allarme …

[Una voce dall’Ucraina: c’è la guerra, ma è Pasqua e ci aggrappiamo alla speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3Z.A.R-YNnoRHyOvesIYJaIVpT_vyp_LxurDd_10xj7jmgRCsDpQDfnwsqZJEn9unIV9ROuttjvgGU087k0HWnRdA1Q)

[Una voce dall’Ucraina: c’è la guerra, ma è Pasqua e ci aggrappiamo alla speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EPX.Rct.BC3Z.A.R-YNnoRHyOvesIYJaIVpT_vyp_LxurDd_10xj7jmgRCsDpQDfnwsqZJEn9unIV9ROuttjvgGU087k0HWnRdA1Q)

Dopo quasi due mesi di guerra appare sempre più difficile trovare una soluzione che porti alla cessazione del conflitto nel Paese. È un lungo Venerdì Santo …

