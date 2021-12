(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D30.Rct.827.A.g4BSI504iSmswHk67FID0k0fPyKNs9U4-yecLu8jti1ok8q2_nAfDemJCRiKXDqHZ2gVFg4wmXovFk7ue1oSYQ)

15/12/2021

Nella quarta catechesi dedicata alla figura del padre terreno di Gesù, Francesco invita a imparare da lui la dimensione dell’interiorità che permette alla voce di Dio dentro di noi di esprimersi: ci aiuta a guarire il nostro parlare ed evitare “adulazione, bugia e calunnia”

Al termine dell’udienza generale, il Papa ha ricordato la tragedia causata dallo scoppio di un’autocisterna che trasportava carburante a Cap-Haitien e ha …

Prima dell’udienza generale, nell’auletta dell’Aula Paolo VI, il Papa saluta gli artisti che si esibiranno domani nel Concerto di Natale 2021 e li ringrazia per …

Con un chirografo, il Papa istituisce in seno alla Fabbrica di San Pietro l’ente che sarà presieduto dal cardinale Mauro Gambetti. Tra gli scopi, investire …

Si tratta di monsignor Rolandas Makrickas, finora in servizio presso la Segreteria di Stato. Il suo compito sarà quello di curare la gestione economica e …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

All’Onu di Ginevra, mons. Putzer interviene durante una sessione in tema di armamenti per lanciare la proposta vaticana di un ente internazionale che orienti la …

La tematica è stata al centro di un seminario accademico ospitato dal 12 al 14 dicembre dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei minori

Intervenendo a Ginevra ad un incontro dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), il cardinale Michael Czerny ha rinnovato l’appello lanciato da …

La riunione del Consiglio per l’Economia si è svolta ieri e oggi, con i membri in presenza e in collegamento virtuale. Discusso anche il piano di attività per …

I Patriarchi e i capi delle Chiese della Città Santa chiedono alle autorità politiche di Israele, Palestina e Giordania di affrontare i gruppi radicali che sono …

Presentato oggi in Parlamento il documento provvisorio sulle riparazioni per le vittime all’interno di istituzioni statali e religiose. Il testo contiene alcune …

Ha suscitato gioia la notizia dell’avvio di uno specifico Rito di Istituzione dei Catechisti. Ai nostri microfoni il commento di monsignor Brambilla, presidente …

La comunità religiosa è stata soppressa con un decreto dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica su richiesta …

È stato pubblicato il testo della Novena di Natale della Conferenza episcopale italiana. Ispirato all’esperienza dei Magi e in sintonia con il percorso …

Una guida che aiuti la Chiesa ad accompagnare i bambini e i giovani che arrivano nel Paese iberico, senza famiglia, è stata presentata, martedì 14 dicembre, a …

“Umanità e ambiente, solidarietà e cura per la vita” sono le linee guida per il futuro, esposte nei saggi della collana “Arca” curata da IUSVE per Castelvecchi

[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D30.Rct.83V.A.5-sUZtED_OkoyoshNUOMkqCNhqJc8dRMVbDP9ISzpvlnHmB4MR9Dlldyca2fCLNziqxWTX-3TjYUt41rCoNkgw)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D30.Rct.83G.A.sa9K_g1vn8RbgVu3sMBpaOKjfp_VWGxWQgeJVImuFJ9ENwCD63hTZo_-KP-6yhjRYRkSzj7FAs9YoMJew9Gbuw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Il vescovo di Owensboro, William Francis Medley, parla delle vite strappate dalle violente tempeste che hanno colpito il Kentucky e altri Stati del Midwest. Il …

Al via il 16 dicembre a Bruxelles la due giorni di lavori dei 27 leader dei Paesi membri dell’Unione Europa. Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, ha …

A conclusione delle celebrazioni per il VII centenario della morte di Dante, una conversazione immaginaria con l’autore della Commedia

