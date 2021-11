(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MZ.A.ldR5kU73kCNCJvFU0LqNw2McOMxzVspTaCsW498AIetxpYv9cwK5oKVy7qandrKLtm-DEJoqa3RNzG-kFNRbpw)

Le notizie del giorno

12/11/2021

[Assisi, l’abbraccio del Papa ai poveri del mondo: ridiamo loro voce e dignità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MP.A.WjWkahDk0tArXUcJpAEHWHeeV54Y_lAdZzQokc9F3qz4DODe_0h-C8oqdFOHwOwdyQWMFtbYQuTIvFwyxEYisw)



Francesco ha trascorso la mattina nella città del Poverello, dove ha incontrato 500 uomini e donne, giovani e anziani, in stato di povertà, dell’Umbria e dell’Europa in vista della Giornata mondiale dei poveri. Tre ore scandite da canti, preghiere, gesti simbolici, testimonianze. L’appello del …

[Le voci commosse dei poveri, che condividono con Francesco fede, gioia e dolori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MR.A.t9cGHphK5_gAjG7BIPk_Uhq-5KJIJcg-ahHj4OSSv8CcmDRK40zZe9L_lkUPASecsRxanzfewR0cUnem7s3vyQ)

Sono storie di caduta e risalita grazie alla misericordia di Cristo quelle che alcuni tra i 500 bisognosi che hanno incontrato il Papa ad Assisi, raccontano in …

[Assisi, il rifugiato Abrhaley: “Grato al Papa, tra i pochi a impegnarsi per chi soffre”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MW.A.xop83m9Ut5xRbxxWFAlFzgbOSLIhMWGeANkkGeSOD1cs1_FMB9zl0ckM_CAuUC3Rvqsq3EURuRwlIbbjRldzBQ)

Eritreo, 31 anni, cieco totalmente a causa di una mina antiuomo. Dal 2018 è in Italia grazie ai corridoi umanitari. Vive in Umbria, studia e ha tanti progetti. …

[Il Papa alle clarisse: portate sulle spalle i dolori e i peccati della Chiesa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MH.A.V4bJdbXLPLBZh15yaPGfLkI3wuhKwaQVW-VblbIPRB33zRTzXI1kkoy05dymUOvnovOl3wVAndan0o1g71jXpQ)

Questa mattina, dopo il suo arrivo ad Assisi, il Papa si è recato al Monastero di Santa Chiara a salutare le clarisse prima di recarsi nella Basilica di Santa …

[Il Papa ad Assisi, Sorrentino: ”Francesco ci riconsegna i poveri come li vede Gesù”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7ML.A.uGYCkwAM6dmcYumwOBitI0WNLAJDIa4-eedrUjCe2QCIy9HnYd34hch43C8pTNpjW8unJNJFhwj4RNJXENqDaw)

Nella Città del Poverello, questa mattina, il Pontefice abbraccerà 500 indigenti provenienti da diverse parti d’Europa. Momento toccante anche la preghiera alla …

[Il Papa all’Unesco: il Vangelo è il messaggio più umanizzante della storia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MM.A.2cL32nkJWS_-GqCBXN-tR3tlJ5eCLLJH7KGpntwguy3LkR6jg0xmkBeRXx2_as4DIIHmZ7pE_7end6qq_Aftdw)



In occasione dei 75 anni dalla nascita dell’agenzia delle Nazioni Unite, Francesco in un videomessaggio ne sottolinea il comune servizio alla pace e alla …

[Il Papa agli imprenditori cristiani: crescete nella creatività](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7Ma.A.8AaxASNE6DppupHqeBNxkVVADCsiDpfiMagYyyoagEbDVAQUwdkSOFC8uKsWP0GE4SWK-aCT-oLGSx9yxl82Qw)

In un videomessaggio all’Unione internazionale cristiana di dirigenti d’azienda (Uniapac), Francesco ricorda che anche gli imprenditori sono chiamati a dare il …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Polonia, luci verdi e fiaccole di umanità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MN.A.TnuA3qZE6bP4wGynDPWsYoZ22yBgHkVEtxfRrqpPC-qgZGZmoilEfSoSdsstTR06heDZ1BKTfXJU5aj5-1P2fQ)

Nei boschi al confine polacco l’aiuto ai migranti che provengono da Belarus

[Il Papa: don Pozzoli fu ‘un grande apostolo’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7ME.A.QeH7zoOgRlFipY91d129ZFgLU8UamSyDu6msNpQD1qXyZIX2mjDGUoOIQnN-0Nwqe1-O6qJUqyDQArVB3PbiCg)

In corso di presentazione in questo mese il volume “Ho fatto cristiano il Papa” di Ferruccio Pallavera, edito dalla LEV, sul missionario salesiano che ha …

[Al Bambino Gesù la Nazionale italiana di calcio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MQ.A.my-U3pJH2cKgWu9UJJMfaYx1NkOfq2UopHbzCldw7B34bHdBmrbxGSzdiMpeTQOGvzLZMKTS58Zh8eY_BCnfcQ)

Con la Coppa degli Europei 2020, conquistata a Londra questa estate, gli azzurri sono tornati all’ospedale della Santa Sede per incontrare i bambini e i ragazzi …

[Karnataka: preghiera e digiuno contro la legge anti-conversione ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MV.A.2PqgqTHv30ge9siArbI5tOfHMBbcJxzj0YtcdjUXrYQcLlm-816DiPKMO7RZNy2oBBj9DZwQiRpY8JS4m8SisA)

In India, per due venerdì di seguito l’arcivescovo di Bangalore e l’All Karnataka United Christian Forum for Human Right hanno organizzato una mobilitazione …

[La cattedrale di Rabat celebra 100 anni dall’inaugurazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MD.A.G1AurH7YHCTQJJKmS9kre3Exb2p_U0-y70jibfUPPmTs01eZ1y3FBiLkPV_lvlrWiwUZ0-jOK-Rm60NHIJvR_g)

Nella capitale marocchina, al via, il 20 novembre, al calendario delle iniziative per ricordare la costruzione dell’edificio di culto che nel 1923 apparteneva …

[Portogallo: una commissione nazionale della Chiesa contro gli abusi sessuali](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MT.A.fUVMINlDcuQvCqgrQOcVPW5ajd6jfvDWaQ39X1JZCt74IsFIjUx5XMDNfjZcHQrh4llYMNGF4kkiNjFYY-FBsA)

L’annuncio del nuovo organismo nel comunicato finale dell’assemblea plenaria dei vescovi svoltasi a Fatima dall’8 all’11 novembre

[Carcere. Partita la Peregrinatio Crucis negli istituti del Lazio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MK.A.mkQoU-BL–0oCYqtyZHZxl6In5Pl6rR-fNpjueMO6fVudtcNH_gFCWluNM6MFb-zLuoBwnGZPyqRVIKJhmYRDA)

Dall’11 novembre fino al 18 gennaio la Croce della Misericordia, benedetta da Papa Francesco nel 2019, compirà un viaggio attraverso i penitenziari del Lazio. …

PRIMO PIANO

[Al via una nuova Conferenza internazionale sulla Libia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7Mb.A.FQenAfKp3ISwqMFwKs2WtOWazcSRq9QircH9j84TQjjc4bZVNpyYNOVBG577SWcf_oPZd9MrUJAWQzdf44iqoA)

Capi di Stato internazionali e regionali discutono a Parigi della situazione libica in vista delle elezioni previste il 24 dicembre prossimo. Il presidente …

[Cop26: rush finale delle trattative, bozza accordo allenta impegno sul carbone](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MF.A.0GnjfwBlLzcKw8iKP9rfmQb9x_XvedsqLPGDhF35viWVY44zeSTXQqvhUOhznRlP1hykE0aXeR4nEX-vkSdP6g)

Proseguono i colloqui nell’ultimo giorno di trattative alla Conferenza di Glasgow sul clima. La seconda versione della bozza conclusiva allenta alcuni impegni …

[Cuamm: in Etiopia i medici si arruolano per combattere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7Md.A.GupBJBQL1OXWrPa4tEeYGS4hOtMzf7MfYZ3bYGcmlkQc-t_QgdkxedBawje1OLQVdK5CgaQPbzyvl6PryEvb1A)

Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, racconta come stanno cambiando le cose nel Paese, scosso dalla violenza di queste ultime settimane. …

[Segregazione ed emancipazione, ebrei italiani protagonisti del Risorgimento](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7MI.A.fHukMiDepn6-sam6A7_W3gjY1ZkEW5XZVPsc0wItOh7BNphdn9dTUmAefeCZMIKj3blkbCAnKQ1RgVWBtfpKFQ)

Al via al Museo Ebraico di Roma la mostra “1849-1871 Ebrei di Roma tra segregazione ed emancipazione”, che tramite pitture, sculture e documenti scritti, …

[Un film per raccontare rom e sinti oltre i pregiudizi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DxU.Rct.7Mc.A.mAXOlpeUoalU6Um6Zowt7OBC6hNb2-mRVDKOWlqKXPiiQWBH_fK_fle1d9IuWgypBdxZB8MnXyq9faJst3tslg)

Iniziativa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale: alla filmoteca vaticana la presentazione del film di Lia Beltrami “Portami a vedere la …

