09/10/2021

[Il Papa: un Sinodo con la partecipazione di tutti, in cui lo Spirito sia il protagonista](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5lJ.A.arlhDfkTCOby7jBOdvJbaS2AUCfMjjbdg-kXlpQoj7TI_FCyT3uKNYHTNxt2_NNa8Zvz3gUaHBEX2be1LkCeZA)



In Vaticano momento di riflessione per l’inizio del percorso sinodale, che Francesco aprirà solennemente questa domenica con la Messa nella Basilica di San Pietro. Il Pontefice sottolinea che non bisogna fare un’altra Chiesa ma una “Chiesa diversa”, aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, …

[Il Papa ai parlamentari: per salvare il pianeta occorrono leggi urgenti e giuste](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5k1.A.rWLvEBchIxdHOpINsOdDiYAtcxnwnnZ2aPo2EymLVh3Ssx85A_cGbHCtijDU2bNm7W_WEPlSpXwmymnZeUHYqg)

Un’inversione di rotta per raggiungere gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi e perché dalla COP26 escano decisioni concrete. E’ ciò che Papa Francesco …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Sinodo, Grech: ascoltare il popolo di Dio non è decorativo ma sostanziale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5lG.A.86gfOmE8r2eyekL4wSZOT-i4ILrmuHu0iU1TiiybChC5fBt3MXoL6AuUaP20PuJVoPjevE15-zxtKBG5Ayx_3Q)

Il segretario generale del Sinodo dei vescovi fa il punto al termine del momento di riflessione di stamattina con il Papa e lancia all’assemblea alcune proposte …

[Hollerich: il Sinodo, un grande mosaico di fraternità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5k7.A.Hj5hkgI1yUG3wI9mENp-smzjEs8nPj0YRu8mEN5HL0gXoJtU_hvznqVr7usz-GHpvixnIg68fbF0pdoCX9GZrg)

Il saluto del cardinale, relatore generale all’assise sulla sinodalità, ha aperto il momento di riflessione in Vaticano alla vigilia della solenne apertura del …

[Sinodo, Scherer: tutti hanno qualcosa da dare per la missione della Chiesa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5k3.A.C0dS0fCfO1P6z8Th-0AZoH7SA5r_jumcpnMcA9P8TnKFGHGwV0THvFQLzLhNHh9s7ghXpk59-aND1GQ8zYjfug)

L’arcivescovo di San Paolo parla del Sinodo sulla sinodalità, che domani prenderà il via con la Messa di Papa Francesco, rimarcando come l’itinerario che si …

[Maria Lorenza Longo, nata nella seconda metà del ‘400, oggi beata a Napoli ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5lK.A.jgrMKofML93_LmYLJbLq9ge-5bugz1JuOMHur46NLQ6SAfxJagxhppoIc0rncqsJ2gvEIFZd79lY3AOAlH9Ozw)

Si potrebbe dire che nella sua esistenza ha vissuto tutte le vocazioni, sempre seguendo il soffio dello Spirito Santo. Stamattina, nel Duomo di Napoli, la Messa …

[Premio Zayed, ‘una chiamata all’azione per resistere alla diffusione dell’odio’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5k_.A.mXInvYQAWQK2kZ3btI10hAQoOUSYCQJoNdtx8DCToF-ZVF35nq09DpRI8o9BXFuMdRYZ2gPdDZ-4kknpN2dqkQ)

I membri della giuria del Premio Zayed per la Fraternità Umana hanno tenuto nei giorni scorsi una conferenza stampa, nella sede di Vatican News – Radio …

[‘Il Papa e il Grande Imam’, il dono a Francesco del libro del giudice Abdulsalam ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5lA.A.NMky3kKRbXum1ac-prbSVm72865gNKyqGxhr02dxX8_0iTPAeus56EB3bN0g9YoLPIRCvjzuPuiPvch7izT_5A)

Lunedì scorso, 4 ottobre, il Grande Imam Al-Tayyeb è stato ricevuto in udienza dal Pontefice assieme al segretario generale del Comitato per la Fratellanza …

[Il custode della Porziuncola: Acutis risvegli la nostalgia del cielo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5k2.A.txnljh7elCbDagG_S-5X0S9FdKCmEs31bVfu7pwxrtUvBgRIOOBLkwFrLIEhGcjLK5u12J60TDanv4QnQRr1Uw)

Ad Assisi cominciano le celebrazioni per la memoria liturgica di Carlo, in programma il 12 ottobre ad un anno dalla sua beatificazione. Per Fra Massimo …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 9 ottobre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5k4.A.Go4z9p3tzYcv3EgHgNvgRNxLFbTB0UOQITecGc6TFmFrDfsNcemjHHHCP8bNX3UR5q4preFtzNbhB-lQ4POOKg)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: le parole del Papa sul Rapporto che documenta …

[XXVIII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5k8.A.dHkvCl5hewp2wJN-rRK9qsz4f1KrJsbwnctSQ2qiQllpIQC95DH6Q7JIuygB-eMtDmN1maiVa24A_tuqoG_aKQ)



Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 10 ottobre 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5lM.A.vNnl8D3alWasw8ti7XPjj8icjZEsM5NaEZ0FiIkjjRU2QOOg5YUDzeT4G6BK-vIEhp7JRRwJCYjewPSF3D5Dxg)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5lB.A.hg0Pix3ogih_PjaEs-09bGh3JPVsYvKCeNBbUL3gmVoy3qKCcjP6C5zOXqjBJjK208j1Lv-bJnxvL2Nnbym52g)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5k9.A.AgEhxdAM0LAxC8OBbrShCse5WClB6JJ1DWZcGVnW4L21c5PySKoAKIEKGoUnkV3eQoa9RS4S1rLO_nkBTIiylw)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Persone migranti, la ResQ People torna in mare per salvare vite](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5lI.A.rrV6RtUuUMAcJZS80Qz4JDg0nJ0RpeOgXWxmcqwTLO8cQHOsUnBBvtyhqBAz8gnKdv47yIt1C3hgGHqPx1Dk7w)

Venerdì 8 ottobre la ResQ People è salpata da Porto Empedocle diretta verso la zona di ricerca e soccorso del Mediterraneo centrale. A bordo un equipaggio di …

[Iraq al voto anticipato tra boicottaggi e richieste di cambiamento](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5lL.A.077jmuUgXzSeHW1WSO6zGFZv3VDcZtRZSlg9yqUFJgitx91-1Hc9iwWh2o2XbzIS71NaVPPPXmNB0d6jij-92g)

Dopo le iniziative di protesta di due anni fa gli iracheni sceglieranno il nuovo parlamento. Cambia il sistema elettorale, ma molte delle forze che sostenevano …

[Afghanistan, strage dell’Isis in una moschea sciita a Kunduz](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5lC.A.VMgNOjOVA2BAEAJaaaEKPGjomB43X-zqdkKJ6jF1n5NwPfvTDCqyzt3jx9zpqvcBHpQTFFw2_-q0FKZI4AXBfQ)

Ieri sera è stato rivendicato dall’Isis l’attentato di un kamikaze in una moschea sciita di Kunduz, nel Nord del Paese, che ha provocato almeno 60 morti e più …

[Carcere, è dedicato al ‘contagio della solidarietà’ il Premio Castelli della San Vincenzo De Paoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dq2.Rct.5k0.A.RQk9-KmlmEuLnOwfpDoY39u36YhanjmzO6C03NydyyrORaRBxZqHtHc7M9w7rH9EvMbNi6rXV-WD5NF4_atFQA)

Nell’istituto penitenziario di Bergamo, intitolato a don Fausto Resmini, la cerimonia conclusiva del concorso di scrittura vinto da un ospite dell’Istituto di …

