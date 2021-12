(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2R.Rct.8dE.A.9Ny-XuszDcWyIM5NM31JWYynxQ2gY1b1azi_KybmOnnbqtbYBKO2n_L6ihnIk5PTzAdtoR-iJcBROkXbaotCOw)

07/12/2021

In un’intervista al Magazine “50mila volti” curato dalla Cooperativa OSA, Operatori Sanitari Associati, il Papa ne incoraggia il lavoro per l’aiuto che offre a molte persone “ad attraversare il loro buio, a non sentirsi soli”

Il Pontefice esprime in un telegramma il proprio cordoglio per le vittime e la distruzione causata dall’eruzione del vulcano Semeru in Indonesia

Domani si chiude l’anno speciale dedicato a San Giuseppe aperto da Papa Francesco con la Patris Corde, la Lettera Apostolica che celebra i 150 anni della …

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

“L’unica cosa che cerco è un Paese dove vivere”: dalle parole di un rifugiato del campo di Lesbo una riflessione sul dramma dei migranti

Il presidente della Conferenza episcopale italiana commenta a caldo in una intervista a Telepace il viaggio apostolico di Francesco a Cipro e in Grecia e …

Modificate le “Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis”. Un tassello in più nella direzione intrapresa dal Papa contro i delitti più …

L’Osservatore Romano presenta il volume di Bruno Fabio Pighin che fa luce sugli aspetti della costituzione apostolica “Pascite gregem Dei”, promulgata da Papa …

In un documento, i vescovi dell’Amecea esortano i governi dell’Africa orientale ad affrontare gravi problematiche, tra cui l’insicurezza in Etiopia e Sud Sudan, …

Iris Xiomara Castro Sarmiento è la nuova presidente dell’Honduras. Eletta il 28 novembre scorso, entrerà in carica il 27 gennaio 2022. L’Episcopato honduregno …

Nella festa di San Francesco Saverio, Patrono di tutte le Missioni e dell’Oriente, la Chiesa del Vietnam ha ordinato un gruppo di nuovi sacerdoti, con la …

Ultimo webinar dei sette dedicati al 70.mo anniversario di Caritas Internationalis. Tra pandemia e sostegno alle vittime dei grandi disastri naturali l’impegno …

Simbolo della libertà di culto per i cristiani sancita da Costantino nel 313, cuore pulsante della vita della Chiesa nel Medioevo, manifestazione della funzione …

La cerimonia si svolgerà venerdì prossimo alle ore 17.00, in piazza Sa Pietro, nel rispetto delle norme per contenere la pandemia da Covid-19

Oltre 80 mila opere, testimonianze dei popoli e delle culture di ogni parte del mondo. È il nuovo Museo Anima Mundi, prima conosciuto come il Museo Etnologico …

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

Non si ferma la guerra tra esercito di Addis Abeba e ribelli della regione etiope del Tigray. I militari hanno annunciato la riconquista di due importanti …

Da diversi anni ormai i cambiamenti climatici e l’abuso da parte dell’uomo delle risorse naturali stanno distruggendo anche questo arcipelago del Pacifico, vero …

