(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.640.A.euaa3wpHp6Uyu2nHkKvfxj1vr0YVDbVDmO7EiRHbesxFGgZi1_Ycr1KDa-6kAHCXBHk-3NyWXOBnRxv9SR77bA)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

06/11/2021

[Francesco: le crisi coniugali non sono una maledizione ma un’opportunità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65N.A.QIXqKsL1-3yYfBKbJ29brmt8qad0UdmslkyXz8MDtx25AwLCY0xVB4gSYxIKw94o-A9BroXIAKm3SwR8UBHXVQ)

[article icon]

[Francesco: le crisi coniugali non sono una maledizione ma un’opportunità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65N.A.QIXqKsL1-3yYfBKbJ29brmt8qad0UdmslkyXz8MDtx25AwLCY0xVB4gSYxIKw94o-A9BroXIAKm3SwR8UBHXVQ)

Incontrando in Aula Paolo VI l’Associazione Retrouvaille, il Papa ricorda il valore delle ferite familiari che, se messe a servizio degli altri, aiutano a guarire se stessi e chi sperimenta quelle stesse piaghe. Sottolinea che la crisi fa parte della storia della salvezza e invita a “perdere tempo” …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Beatificati tre martiri uccisi durante la guerra civile spagnola](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65C.A.E14l-GdHggye-pTQlrheFXhkKTpdyJfJw5d0t1Hp0BotdCPwbwTGSh5ZEPa0mAGsYSqvnGtOwDgPFh7jNQfQaw)

[article icon]

[Beatificati tre martiri uccisi durante la guerra civile spagnola](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65C.A.E14l-GdHggye-pTQlrheFXhkKTpdyJfJw5d0t1Hp0BotdCPwbwTGSh5ZEPa0mAGsYSqvnGtOwDgPFh7jNQfQaw)

Il cardinale Marcello Semeraro ha presieduto a Manresa la Messa di beatificazione di Benet da Santa Coloma De Gramenet e due compagni. “Tutti e tre – ha …

[La Santa Sede sul Sudan: la violenza non è mai un’opzione legittima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65A.A.gc3NZ01tQECPXlKuc5JRgJSWfKMAYeRqC1NC95KzWJlheslWB9SOlBvLDDMsU48FFCkEEm27cU6dmXYLqT2qaQ)

[article icon]

[La Santa Sede sul Sudan: la violenza non è mai un’opzione legittima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65A.A.gc3NZ01tQECPXlKuc5JRgJSWfKMAYeRqC1NC95KzWJlheslWB9SOlBvLDDMsU48FFCkEEm27cU6dmXYLqT2qaQ)

Monsignor John Putzer, incaricato d’affari ad interim della Missione permanente della Santa Sede a Ginevra, in un intervento alle Nazioni Unite a Ginevra, …

[“Dilecti filii…”, 60 anni fa Giovanni XXIII inaugurò le trasmissioni radio per l’Africa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.644.A.LB4cQGDQxUrSD3weLGNyIsMgrU02Gwq5fdnod2gSQixLhr-wkPRqVke7ZMGfScZRigmag_U3eB1XKgzcA2PZfQ)

[article icon]

[“Dilecti filii…”, 60 anni fa Giovanni XXIII inaugurò le trasmissioni radio per l’Africa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.644.A.LB4cQGDQxUrSD3weLGNyIsMgrU02Gwq5fdnod2gSQixLhr-wkPRqVke7ZMGfScZRigmag_U3eB1XKgzcA2PZfQ)

Il 6 novembre 1961, una vera e propria cerimonia si svolse nel Centro Trasmittente di Santa Maria di Galeria con il radiomessaggio in latino di Papa Roncalli …

[Padre Lombardi e la sua missione di comunicare il bene al mondo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65J.A.wPMaSGV9Rnr0lu7KQuyc46IU9oi4CplWAAoxLc4Vg3S6QzqqGUBWNhMaxtRPxW0zrVVCSPFbBK-wqglrJDgIaw)

[article icon]

[Padre Lombardi e la sua missione di comunicare il bene al mondo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65J.A.wPMaSGV9Rnr0lu7KQuyc46IU9oi4CplWAAoxLc4Vg3S6QzqqGUBWNhMaxtRPxW0zrVVCSPFbBK-wqglrJDgIaw)

Il grande comunicatore Giovanni Paolo II, il pensiero ordinato e coerente di Papa Benedetto, la parola e i gesti di Papa Francesco ma anche l’esperienza della …

[Montenegro: guardiamo il mondo con gli occhi dei poveri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65B.A.B6sX1yHqDkRTM70rU5nX4iKHywLJcL-yVN9LC_2QOBdTQAodixUiNNYAVvcldet1X7eFoym-jlzZf0B78O6grg)

[article icon]

[Montenegro: guardiamo il mondo con gli occhi dei poveri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65B.A.B6sX1yHqDkRTM70rU5nX4iKHywLJcL-yVN9LC_2QOBdTQAodixUiNNYAVvcldet1X7eFoym-jlzZf0B78O6grg)

In programma oggi, in diretta streaming, un convegno organizzato dalla Caritas ambrosiana e intitolato “Ripartire dagli ultimi”. Apre l’incontro l’arcivescovo …

[“Donne Chiesa Mondo”, le virtù delle sante di Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65H.A.I_d1srsTINs-2a__Kk6X6XpL0Wq9piqKtewYkdKDyv0lfELu80Lb9HviR8NgNrruojlS22iHpEC5_JSVBVVzuw)

[article icon]

[“Donne Chiesa Mondo”, le virtù delle sante di Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65H.A.I_d1srsTINs-2a__Kk6X6XpL0Wq9piqKtewYkdKDyv0lfELu80Lb9HviR8NgNrruojlS22iHpEC5_JSVBVVzuw)

Nel numero di novembre del mensile de L’Osservatore Romano la riflessione sulle figure femminili canonizzate e beatificate nell’attuale pontificato. Profili da …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 6 novembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65E.A.MZ__P4jTDXAzicvxHLQqbDmWZMernNpJMy-K_nuKDL1kcYR9JR_aHz7yX3LmEZJmrrWvx5geSvfOQMs5JU6P_Q)

[article icon]

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 6 novembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65E.A.MZ__P4jTDXAzicvxHLQqbDmWZMernNpJMy-K_nuKDL1kcYR9JR_aHz7yX3LmEZJmrrWvx5geSvfOQMs5JU6P_Q)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda anche ogni domenica alle 17.30. ln sommario: Il Papa alla COP26 chiede risposte …

[XXXII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65L.A.FDq0kU9TN5mFsxwQ5w-67_4zQhZjp_HdLet0McCwod7CNxrotuyh1OlCx8l1gxe-YGg1iENSiPWwXGqKcUX42w)



[XXXII domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65L.A.FDq0kU9TN5mFsxwQ5w-67_4zQhZjp_HdLet0McCwod7CNxrotuyh1OlCx8l1gxe-YGg1iENSiPWwXGqKcUX42w)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 7 novembre 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.645.A.bo16hfPGiBX4nnZ9LwK5P3sOWtF0MBXE-yHKRtH7qyFXjKQhO-Fm1L_LUcthtBPNq7_cNIxB9VLLHtc2HlOeoA)



[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.645.A.bo16hfPGiBX4nnZ9LwK5P3sOWtF0MBXE-yHKRtH7qyFXjKQhO-Fm1L_LUcthtBPNq7_cNIxB9VLLHtc2HlOeoA)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65D.A.h6QEY0hOxJvUxox6xkFN2sGzC3I2GnJOrRqAlJt1WVrKCEkJsLE5_GHL98bURlFQkmnUc3i1nZ4JGeFTLBBdOA)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65D.A.h6QEY0hOxJvUxox6xkFN2sGzC3I2GnJOrRqAlJt1WVrKCEkJsLE5_GHL98bURlFQkmnUc3i1nZ4JGeFTLBBdOA)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.649.A.anf3faN8kQuQlsb99ECzH6czfIw_KYo5jU5SpPIPTwwYSY73RUMh5IJ2uTEoDlcXnpjVVVMKUAzNtBdxMRtWQw)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.649.A.anf3faN8kQuQlsb99ECzH6czfIw_KYo5jU5SpPIPTwwYSY73RUMh5IJ2uTEoDlcXnpjVVVMKUAzNtBdxMRtWQw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Nicaragua domani al voto: Ortega cerca il quinto mandato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65M.A.UO7DI0M-4HH7Sq5QP-EGayMKOv_TmmUFUBIDcI5myCWR633ehJq-QguOdqbTay-9BHCfkNS6Rsu_x1Mmug1Mdw)

[article icon]

[Nicaragua domani al voto: Ortega cerca il quinto mandato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.65M.A.UO7DI0M-4HH7Sq5QP-EGayMKOv_TmmUFUBIDcI5myCWR633ehJq-QguOdqbTay-9BHCfkNS6Rsu_x1Mmug1Mdw)

Il Paese centroamericano, che ha celebrato da poco i 200 anni di indipendenza, torna al voto per scegliere il presidente ed i membri del Parlamento. Il capo di …

[COP26: coinvolgere i giovani sulla tutela dell’ambiente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.647.A.xJm24RfkZkbbk08kyPoFC02W9DXSj3UbUa__7Y26gzlrZFEpujL3Z_arhruJzBC0cnpHHTOAcS_w7pvlxYOrsw)

[article icon]

[COP26: coinvolgere i giovani sulla tutela dell’ambiente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.647.A.xJm24RfkZkbbk08kyPoFC02W9DXSj3UbUa__7Y26gzlrZFEpujL3Z_arhruJzBC0cnpHHTOAcS_w7pvlxYOrsw)

Dopo le manifestazioni dei giovani ambientalisti, continua a Glasgow, in Scozia, la COP26 sul clima che chiude i battenti il prossimo 12 novembre. Alla critica …

[La Statale di Milano: riconoscere le cure palliative come insegnamento universitario](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.643.A.Y3aEZh2ZTGmCDUAAWRE7WzO7_YZnnTagNp5sjmSlG35dwqenzo8hanjFIA4P0HJm6yuCDSowaR5KBStqpN9CoQ)

[article icon]

[La Statale di Milano: riconoscere le cure palliative come insegnamento universitario](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.643.A.Y3aEZh2ZTGmCDUAAWRE7WzO7_YZnnTagNp5sjmSlG35dwqenzo8hanjFIA4P0HJm6yuCDSowaR5KBStqpN9CoQ)

Fino ad oggi le Cure Palliative sono state assenti dalle Università italiane. Occasione e tema di un Convegno che si terrà l’11 novembre a Milano sono …

[“L’ultima estate”: dal libro di Filotei un’opera sul sisma con la voce di Greg](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.646.A.4xdBEg4yzukF4OQjBrndcIUnLHgn-3Gja2g-6aTc5rhpU1JK5UzfxLaGao_WOFG703qezV5dCTEccOXunjukGQ)

[article icon]

[“L’ultima estate”: dal libro di Filotei un’opera sul sisma con la voce di Greg](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.646.A.4xdBEg4yzukF4OQjBrndcIUnLHgn-3Gja2g-6aTc5rhpU1JK5UzfxLaGao_WOFG703qezV5dCTEccOXunjukGQ)

Va in scena domenica 7 novembre, in prima assoluta, al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, l’opera lirica tratta dal libro di Marcello Filotei, dedicato alla …

[Pompei, la vita degli ‘ultimi’ ai tempi dell’eruzione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.64-.A.AdgPvbAmQ9uvfyyMY5FToHMB0caBeOW7litypzlrrFxv0OMN0GXNxkbewSn8hZh7C21JtlIE8TGPms3RCFXEaQ)

[article icon]

[Pompei, la vita degli “ultimi” ai tempi dell’eruzione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.64-.A.AdgPvbAmQ9uvfyyMY5FToHMB0caBeOW7litypzlrrFxv0OMN0GXNxkbewSn8hZh7C21JtlIE8TGPms3RCFXEaQ)

Uno spaccato inedito sulla vita e le condizioni abitative dei più poveri in epoca romana. E’ quanto emerge dall’incredibile scoperta della “Stanza degli …

[MedFilm Festival 2021, torna il cinema dedicato al Mediterraneo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.642.A.29H9Ud8Yq_2djnccIdS5ItbU25e12HZl7tsH1zIL_Qfr57lx56ceDHJYjtkwH2mDzlB5nXJN6gbqt_Ef5EqKfg)

[article icon]

[MedFilm Festival 2021, torna il cinema dedicato al Mediterraneo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.642.A.29H9Ud8Yq_2djnccIdS5ItbU25e12HZl7tsH1zIL_Qfr57lx56ceDHJYjtkwH2mDzlB5nXJN6gbqt_Ef5EqKfg)

XXVII edizione, a Roma e in presenza, del primo festival dedicato alle cinematografie d’oltre sponda. Dal 4 al 14 novembre, alla scoperta della realtà di 35 …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwI.Rct.64_.A._6ME8JyKr0P6OK-05NijxHRcPA1ElqLtSVq_RYK7pAS-w1FbPi-2Yrwt8V_utC1g0P5og3l5HMxzmJgDQ2o3Rw)

SOCIAL

🔊 Listen to this