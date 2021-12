(AGENPARL) – dom 05 dicembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WO.A.08wir0NdhwBtHCDSppzEMt2gTMhKAG13egEv1DOZ41_QjPCQb0rKEXmMKkKyuimJAQbyHrGF7nWZkklZPtcnAA)

Le notizie del giorno

05/12/2021

[L’accorato appello di Francesco a Lesbo: fermiamo questo naufragio di civiltà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WY.A.BzIE0GluDo0RZxRMcWSwINfs2SIlDXEpVtMXcVpp0_c3wQ1gNrVeiL6hGOiHmlLl8bux4WNwl-AIGQXeQJ7WBg)



[L’accorato appello di Francesco a Lesbo: fermiamo questo naufragio di civiltà](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WY.A.BzIE0GluDo0RZxRMcWSwINfs2SIlDXEpVtMXcVpp0_c3wQ1gNrVeiL6hGOiHmlLl8bux4WNwl-AIGQXeQJ7WBg)

Il Papa torna sull’isola dell’Egeo dopo cinque anni per incontrare l’umanità ferita dei migranti e lancia il suo grido: non lasciamo che il “mare nostrum” diventi “mare mortuum”, il Mediterraneo è un cimitero senza lapidi. “Chi respinge i poveri, respinge la pace”, afferma, chiedendo nuovo impegno …

[Il grazie al Papa, un padre tra i suoi ‘figli migranti’ ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wa.A.YSPNdUgpKcxzRon5cxTqUiMzT-9VjakwHphUkIxOD41GZcvfzUIklex9uSpTsVzZxW93UieJ3vvuxrR_wYuvng)

[Il grazie al Papa, un padre tra i suoi “figli migranti” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wa.A.YSPNdUgpKcxzRon5cxTqUiMzT-9VjakwHphUkIxOD41GZcvfzUIklex9uSpTsVzZxW93UieJ3vvuxrR_wYuvng)

Voci, volti, storie: sono forti le emozioni che circondano la visita di Francesco al Reception and Identification Centre di Mytilene. I cancelli si aprono su …

[Il Papa: Dio abita i nostri deserti esistenziali, la vita fiorisce se ci convertiamo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wh.A._jxyQI9LrV-JDeHOULh-Z63J7nFNVlt6i80GeCKMmJmbT1VBCFn9jKPbx54fjOjXkudVYXdPHapbPBZdZHaSNw)



[Il Papa: Dio abita i nostri deserti esistenziali, la vita fiorisce se ci convertiamo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wh.A._jxyQI9LrV-JDeHOULh-Z63J7nFNVlt6i80GeCKMmJmbT1VBCFn9jKPbx54fjOjXkudVYXdPHapbPBZdZHaSNw)

Durante la celebrazione eucaristica ad Atene, nella “Megaron Concert Hall”, Francesco indica un luogo, il deserto, e un tempo, quello della conversione, per …

[Il Papa a Ieronymos: continuiamo insieme questa strada di fratellanza e pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WU.A.dFgqLCRjxMdGpLFRVIPcWpwnUIfwDiVoS0S2rvNOlmKV45LlBt4A827vL9e7ln8T09LvKo7_NpVtlO-cCAotpA)

[Il Papa a Ieronymos: continuiamo insieme questa strada di fratellanza e pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WU.A.dFgqLCRjxMdGpLFRVIPcWpwnUIfwDiVoS0S2rvNOlmKV45LlBt4A827vL9e7ln8T09LvKo7_NpVtlO-cCAotpA)

Visita di cortesia dell’arcivescovo ortodosso di Atene a Francesco nella nunziatura apostolica. Al termine dell’incontro, presenti i rispettivi seguiti, i due …

[La Grecia, un’antica terra di Papi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WQ.A.5pVvC5IRomL-G2t35KYdJRb8fVP29f6suSm2Ws4Cxub_aK9DCc5WZ919cG827lHzLAiQqDmovfn0lJHw6B7Ycg)

[La Grecia, un’antica terra di Papi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WQ.A.5pVvC5IRomL-G2t35KYdJRb8fVP29f6suSm2Ws4Cxub_aK9DCc5WZ919cG827lHzLAiQqDmovfn0lJHw6B7Ycg)

In occasione del 35.mo viaggio apostolico di Papa Francesco, che è giunto sabato ad Atene, ripercorriamo le vite dei Pontefici nati in questa terra o di origine …

[La seconda giornata del Papa in Grecia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WM.A.dS3HBAxGE-jINhsajlAC7hy7qSy6uBXV63g55IUIDohQoquicgMr19hha3FdF2IE4hQ-Gpn0KvEabbDDeomixg)



[La seconda giornata del Papa in Grecia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WM.A.dS3HBAxGE-jINhsajlAC7hy7qSy6uBXV63g55IUIDohQoquicgMr19hha3FdF2IE4hQ-Gpn0KvEabbDDeomixg)

In un minuto e con le immagini esclusive di Vatican Media ripercorriamo la domenica di Francesco che si è dipanata tra Lesvos e Atene. Stamani il toccante …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Chi ha paura di voi non vi ha guardato negli occhi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WR.A.SgTYMcHj4lwp5tWprMTSLCkvT6jzQjDwht3gbkPN1ZBJV3uj7MA7QUenmsGbTjqck2SYA_oZfIROosLRK25V_Q)



[Chi ha paura di voi non vi ha guardato negli occhi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WR.A.SgTYMcHj4lwp5tWprMTSLCkvT6jzQjDwht3gbkPN1ZBJV3uj7MA7QUenmsGbTjqck2SYA_oZfIROosLRK25V_Q)

Dal Centro di Accoglienza e Identificazione di Mytilene, sull’isola di Lesbo, Francesco richiama il mondo alla responsabilità e alla solidarietà nei confronti …

[Il Papa a Lesbo per avvicinare l’umanità ferita nella carne di tanti migranti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WX.A.mMmrvt0eaflpzFDgNKTDmdR5Y-xkTqNRXYNwAg_G1ma0R555Pm0BEaZvv2tpS1eD5DgVQm5_9n1iySYmF–A4A)



[Il Papa a Lesbo per avvicinare l’umanità ferita nella carne di tanti migranti ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WX.A.mMmrvt0eaflpzFDgNKTDmdR5Y-xkTqNRXYNwAg_G1ma0R555Pm0BEaZvv2tpS1eD5DgVQm5_9n1iySYmF–A4A)

Oggi Francesco raggiunge l’isola dell’Egeo, per un nuovo speciale abbraccio ai rifugiati che vi sono accolti. La preghiera, le testimonianze, i gesti segnano …

[L’isola e la carezza di Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WZ.A.CmtGdI9i9QJi5wsF3L9mBNVD7Z9Zh9lhBixiLRxsCQnZ9rEe5VP2KfFGV-vTq38OizkXg3A89bBdjXaYqmFELg)

[L’isola e la carezza di Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WZ.A.CmtGdI9i9QJi5wsF3L9mBNVD7Z9Zh9lhBixiLRxsCQnZ9rEe5VP2KfFGV-vTq38OizkXg3A89bBdjXaYqmFELg)

Nel “Reception and Identification Centre” di Mytilene, il campo profughi allestito dopo l’incendio del settembre 2020 del Moria che oggi apre le porte al Papa, …

[Centro Astalli: sulla questione migratoria la voce del Papa spinge a riflettere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WN.A.Xd-YcTImwwHYJhtPZKyJyLpCb5dcziAe-L4bgXLkxM27gppKWKFXm36f–l0UISI6e4KaTx89EcKZ5_UgpmB2Q)

[Centro Astalli: sulla questione migratoria la voce del Papa spinge a riflettere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WN.A.Xd-YcTImwwHYJhtPZKyJyLpCb5dcziAe-L4bgXLkxM27gppKWKFXm36f–l0UISI6e4KaTx89EcKZ5_UgpmB2Q)

Il Papa andrà a Lesbo dove gli organismi internazionali denunciano un numero impressionante di suicidi di bambini. “Tornarci ha un altissimo significato”, dice …

[Il dialogo della spiritualità: i simposi dell’Antonianum e di Salonicco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WW.A.VW4haMzCDXtpjEFKI9dbuP1a08tKksXZWVGwJlt3eahe3m1BGdwbYPcxRxLjp_pWuG4GYOhIXNJ-SealgMHEPA)

[Il dialogo della spiritualità: i simposi dell’Antonianum e di Salonicco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WW.A.VW4haMzCDXtpjEFKI9dbuP1a08tKksXZWVGwJlt3eahe3m1BGdwbYPcxRxLjp_pWuG4GYOhIXNJ-SealgMHEPA)

Papa Francesco, nel suo discorso all’Arcivescovado ortodosso di Grecia, ha citato l’iniziativa delle due facoltà di teologia, una cattolica e una ortodossa, …

[Ad Atene una casa famiglia, piccolo granello di senape](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wc.A._PC_oPlO7vyZmQXutc6341vpnO5x1wyEt2EtBQkTkI2OdJOj70Hs6_Zqd0Fxy6W5fTd3tdEvvfQkTKFqFLFK4g)



[Ad Atene una casa famiglia, piccolo granello di senape](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wc.A._PC_oPlO7vyZmQXutc6341vpnO5x1wyEt2EtBQkTkI2OdJOj70Hs6_Zqd0Fxy6W5fTd3tdEvvfQkTKFqFLFK4g)

Nella capitale greca, il racconto della fruttuosa presenza di una famiglia italiana della Comunità Papa Giovanni XXIII che vive l’esperienza della fraternità, …

[Adventus, in cammino verso il Natale di Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WK.A.0lsPk1teA9KE3l69NANem-pwQDYwJaILt5VwvFLaa1e-RmzZ4dUa5yo6GsdLBMxKbeA0XMIux-WtQGNLxCN7RA)



[Adventus, in cammino verso il Natale di Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WK.A.0lsPk1teA9KE3l69NANem-pwQDYwJaILt5VwvFLaa1e-RmzZ4dUa5yo6GsdLBMxKbeA0XMIux-WtQGNLxCN7RA)

Il Vangelo della domenica e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione, ci accompagnano alla nascita …

[I simboli di Avvento: la seconda settimana ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wf.A.HssFIJEszQunYNbGcIQTDvK2uFuxSfKMGxXRQj4XmK2X0uvceALwEESIZoJ-CT3cIvHb7W6jbCtEzOn5lCwixg)

[I simboli di Avvento: la seconda settimana ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wf.A.HssFIJEszQunYNbGcIQTDvK2uFuxSfKMGxXRQj4XmK2X0uvceALwEESIZoJ-CT3cIvHb7W6jbCtEzOn5lCwixg)

I giorni scorrono veloci e la ghirlanda diventa più luminosa. Ora ardono due candele. Continua il nostro viaggio aspettando e preparandoci al Natale. Il tempo …

[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wi.A.rimZ03DVHvBLq4LA5fObUyGvHqc9TfpcN1LrPv8ZsAsz3aCDa-GQwCh3dHgkh5fgL6h13c_zieclLUeRwnYxQg)



[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8Wi.A.rimZ03DVHvBLq4LA5fObUyGvHqc9TfpcN1LrPv8ZsAsz3aCDa-GQwCh3dHgkh5fgL6h13c_zieclLUeRwnYxQg)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WV.A.2QViimPGqk-sO31imuteDUO0_KiFYoYEooCXstgRD_Ly8cI2UpyymI_A4smFWRhQHnI1zsLe7utp94QNoPiubg)

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WV.A.2QViimPGqk-sO31imuteDUO0_KiFYoYEooCXstgRD_Ly8cI2UpyymI_A4smFWRhQHnI1zsLe7utp94QNoPiubg)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WS.A.21Ln3df8Z_3m936BOcjPxhOrcd2hNd7WvASwbpahIB1MVHVS6jcBFkprvvL-apO2ERcBIWdeBJ9eGgoj8-3hKg)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D12.Rct.8WS.A.21Ln3df8Z_3m936BOcjPxhOrcd2hNd7WvASwbpahIB1MVHVS6jcBFkprvvL-apO2ERcBIWdeBJ9eGgoj8-3hKg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

