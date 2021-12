(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S_.A.USVX0vjghWKeCLu73_p_JN90ekil1nKFfIldry6k3Ss-Fmy4z-6tkG5TA3XDr5-iFBVmz9LogY_OSCEsCmSKfg)

04/12/2021

[Papa Francesco è arrivato in Grecia ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TF.A.T3vJP2QmWB5v9yFlogl63g88eJ56MXpAubvcYgAn7e4adCH5uX9vI0iGzWr5GisY7vaXvNpITYIJDzBrQ8jufQ)



Dopo la visita a Cipro, da Atene inizia ora la seconda tappa del viaggio del Papa. Nella capitale ellenica, Francesco confermerà i cattolici nella fede e li incoraggerà in quanto membri della Chiesa cattolica universale. Monsignor Dimitrios Salachas: non ci sentiamo minoranza, ma eredi di una …

[Francesco: in Europa la democrazia arretra, il rimedio è l’arte della buona politica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TD.A.vobNYPYJOL7ds2SlVu8Z-BxLv7qW1Rpy6mX1jVesOl1YHCQWfIPejhmSFnjC7d4cp0J08zmIUcs86PQmh4XDwA)



Rivolgendosi alle autorità greche, nel primo discorso dopo il suo arrivo ad Atene, il Papa invita a non cedere alle seduzioni dell’autoritarismo: …

[Francesco: perdono per le azioni del passato, ci unisca lo Spirito di comunione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S6.A.My8VLRNu5ciisapnFTGxoBefT7l1a5A8bvO4Qh0TUH5PFbobQiN1uMklrN4qkPRjMaPznRJwDlOIYhg1walUpg)



Nel primo pomeriggio ad Atene il Papa ha incontrato Sua Beatitudine Ieronymos, primate della Chiesa ortodossa greca, riconoscendo gli errori commessi dai …

[Il Papa: una Chiesa piccola non è insignificante, coltivate la fraternità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S-.A.Y5s3JUkK2z-6roduM4waWkT_G76fh8ZEQNWXugpaoHiZW0dgHqBtjOAB9h7APceqYS_uSy4gONBB9-GClGQkDg)



Francesco, al suo secondo appuntamento del viaggio in Grecia, incontra vescovi, religiosi, sacerdoti e catechisti nella cattedrale cattolica di San Dionigi: …

[La Chiesa greca si racconta davanti a Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TG.A.PexwaHAcIgvY0QukUxchlbuBWJ-YtBfPa-DEGvzI81FYrPigNksVeF2qZPaDMFoVRwyokOGdAMAK7Kj6DQiC0Q)

All’incontro con i vescovi, i sacerdoti, religiose e religiosi, seminaristi e catechisti nella cattedrale di San Dionigi di Atene, una religiosa e un laico …

[La prima giornata di Francesco in Grecia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8Sz.A.QLeEALurOpqGLLDEO4tvVzQwYedcWziXVgOcJO5tFcXKhGNzo-K6W86YQDgEjsTcl2hg7LaoHz5SPZDg91lnjw)



Con le immagini esclusive di Vatican Media riviviamo il primo giorno del Papa in Grecia, seconda tappa del 35.mo viaggio apostolico

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Monda: il Papa a Cipro, tra il grido degli uomini e il sogno di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S7.A.3fky09jET9Tx4IirCIOWWeCgLyB8ZVeKmI0uPk55HeDL1XiL0JSsEDAbseRZ5nTMxKs04k8irsc1Jl1l9FI37w)

Il direttore de L’Osservatore Romano commenta l’intenso discorso del Papa ai migranti durante la preghiera ecumenica a Nicosia, l’urgenza di un “disturbatore” …

[Padre Perros, i cattolici delle isole greche, esempio di convivenza e tradizione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TH.A.CqdWhCaR2D1GGCEg6rD1iM-7u5UlVtQxjXgMa-ZkvggP3A5Jv8FwY8vPIZQM_k6vAWSa4RL7RuXdCnbfIoiqTA)

Le comunità cattoliche delle Cicladi, una realtà di religiosità tradizionale, ma dalla forte impronta ecumenica. Il direttore delle Pontificie Opere Missionarie …

[Elias e Kegham, dalla Siria alla Grecia: “Il Papa è la nostra voce’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S0.A.vARqUV5chMgFx7j93Fj240-SPqhwG5DOeOSERI3hIu86ioZrmzfm1i5IdjLST-ngeZyNmxFwxCbjeSJrqn9_tA)

La testimonianza di due giovani cattolici fuggiti da Idlib e Hama e ora accolti ad Atene dall’Ordinariato armeno cattolico. Lunedì saranno all’incontro dei …

[Il Papa in Grecia alle sorgenti del dialogo tra cristianesimo e filosofia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TK.A.QsGe8LMJGonYLiGy-gkdWBAp6109pk5m1LyiSKYPpdiOxKq2531meP1_dXVWtyOirGjp8LMOW_HTZ3vFfDfkdQ)

La visita di Francesco che inizia oggi da Atene e proseguirà fino al 6 dicembre, sarà anche un’occasione per riflettere sulle origini del cristianesimo, …

[Le ferite di Lesbo che Francesco toccherà ancora una volta](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S4.A.FiBDr_H2-Vo_U7WDPsvsnb-hO4alhomHF9HYeF2GX-4QuNJ5Qk8M7jtwU7VDn9UhiDtJHKoIlqoeNvZI67oQDQ)

Nonostante le difficoltà di integrazione e le conseguenze psicologiche affrontate da migliaia di persone nel campo di Mitilene, i rifugiati aspettano con ansia …

[Pizzaballa: visita del Papa a Cipro, un abbraccio alle ferite dell’isola ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S1.A.c77bxY70pHINQgVSIdQtzDMd_ffANBqExGWkY46SwC_Bf78ZkVntlEPEC2IYjILKB0o-LjZxRGb8Q-ArcW69gw)

La presenza di Francesco in terra cipriota ha portato conforto e incoraggiamento a tutta la comunità cattolica: così, in sintesi, racconta monsignor …

[A Cipro tra le gente, l’umanità contagiosa del Papa ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TC.A.M3RZE4HoCv0lbMdJE6-LUVh2kQHeCcctJHEVLhtvsLeCb8e_xIn9rjr8ux_Pvtu5V73cjeyI6dx-4JwyUDL3gQ)

Parole, e gesti di Francesco hanno lasciato una forte impronta nella prima tappa del Viaggio apostolico in corso. La testimonianza ci arriva da Dario Pontiggia, …

[Il carcere di Cipro: dignità e umanità raccontate al Papa ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S5.A.vyjkb6wOYzRfHAzKreCWI0TkgkrkWtkskiG1_PHYP5iqwMw6acqB7lh4KWtWcAM3Bblar4OyVYKuz-VDC887ig)

L’esperienza vissuta nel carcere dell’isola è raccontata a Francesco dalla Direttrice Anna Aristotelous. Un approccio che tiene conto del valore della persona e …

[Taizè: salta per la seconda volta l’incontro europeo di Torino](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TA.A.byisLv4rJG_iMPlDmGtGW-neOEni7tTOHa7LvjR-3bn7daSmGrCmYWJnU94tNh0AZqsHptkIj4WilNomTARoWA)

Si svolgerà in due fasi: online alla fine del 2021 e in presenza a Torino a luglio 2022. La decisione di rimandare è legata all’evoluzione della pandemia

[Salute mentale e pandemia: convegno Cei per guardare al futuro con speranza ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S8.A.DHb2x9OHoXJ8zZjUowzug1lJdPWC0rp0pQaOc4-uk8jYBYQwotfKG9esFkOq4AdeYlO0Taw0OOREOduLdyjg7A)

Presso la Pontificia Università Lateranense, al via la quinta edizione di “Chiesa italiana e la salute mentale”, con un convegno dal titolo “Alla ricerca del …

[In Polonia, Giornata di preghiera e aiuto per la Chiesa d’Oriente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TN.A.hhY8K8B0LDRlm-rt25ZlMT36ZY54aAPIVbUQ7JrMC8dUIEwNRS6-hg-6qvAzIXL8DnQph6XeUqHi59lZpSSNFQ)

Il 5 dicembre, seconda domenica di Avvento, la Conferenza episcopale polacca invita i fedeli a pregare e a sostenere materialmente la Chiesa cattolica nei Paesi …

[Vescovi cileni: i migranti sono persone. Servono tutele, non esclusioni ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8S2.A.xGnwduqfCJrH4JLnwvVGWUv3wZSHaVNNaXUrFBwMelMy_h4BCObE7_JACS92lsUouyOChxwiVs1-oXB_Uv_sMg)

Non ridurre le migrazioni ad una mera questione di sicurezza, ma porre al centro di ogni decisione la persona umana: è quanto chiedono, in Cile, la Pastorale …

[Croazia, Vidović: San Nicola “faro” per i marittimi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TJ.A.hioixOgH0UVZI4lMVGNw5dmLjSYdpfYpkWNkJWbWWDZeCLV-wMMzHt8VQpq4k-gaubI90yVsp_kImU26mSMAWw)

Nel consueto messaggio per la festa di San Nicola, protettore di marinai e pescatori, il vescovo presidente della Pastorale dei marittimi croata li definisce …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 4 dicembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TS.A.yIDMpYAok-MF4j7u2IYMQLhRDNwUgoACNMGIYvCSpAE1WtyVaO6kyMj-vrFcykiC4nyWYfcxWxR_PyVMcysMtg)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario, il 35.mo viaggio apostolico del Papa a Cipro e …

[II domenica di Avvento – Anno C – Commento al Vangelo di don Fabio Rosini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TQ.A.anokc73XG-nm36d1MmFBeQ3-F40dEI5vWqcx27ypFal-fjL3PPEoC4f4Qt1QRgN7QgzgwW7Dku4fCF325iOcag)



Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo del 5 dicembre 2021, II domenica di Avvento Nel Vangelo di …

[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TR.A.4nHtFkdGhVcYiYPErdi3ZRS2jg7aJ2UYKHNWUpjdxrJDg-c8ENnbKMO-La5sBqg_prsKLLx20iL7kmGNXUOO4A)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TI.A.PY4iwsnKlqT15hdHr0giE7odr09bwamu6v27TrUPnfRofGIDgq00Lrz82xwNwg3Spc5FqrIMzVCeeNHEw3UQSA)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TB.A.BrennKswnC3Wt_4p3VtLwZNjqVkqqONS02f5J0CuPBcUfbQLoIVfDmI3P4tea2IKFPHfGn3tGN6xoEv4VTf-mw)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D1q.Rct.8TE.A.6ZqIQuEKaPU7mAfEatMOS0DMNFfWsJEq3qARxJsaOvaFDejfzruDB-ATjR4JH4os3ER98DehxZuR1b4sX9DjDw)

