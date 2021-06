(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.007.A.O4anvND31jjL4MEt9FEJjMbCOd_pGlHYCHtsrltIf2sTY8kt0opLovlWS_LgyFt7ohcq2FWWndDGZdIDUwtvYQ)

30/06/2021

[Francesco: se seguiamo Dio nulla nella vita è casuale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.00o.A.M4nFl8og8dZD79RkIDeQLgxmU6e8u1062n81jMI5xp0RloDxwZu19MsRteOTlbns4RJsttGmA_zeBWjyAwdq_w)

All’udienza generale, nella seconda catechesi dedicata alla Lettera ai Galati, il Papa ripercorre la storia di San Paolo e ricorda che il Signore “tesse la nostra storia” e se accogliamo “il suo piano di salvezza”, la sua grazia “cambia i cuori, cambia la vita, ci fa vedere strade nuove”

[Il Papa ai fedeli slovacchi: la Madre di Dio rinnovi la fede nel vostro popolo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.000.A.HaZxdLYTELzJgCVFLFeBZ6G7p8QitC_oJwCQtnBxsSaB9GGPS0xSgvfUIPhh6dxKGfmcl1QIWXEcOJt3fVkguw)

Francesco ha salutato i partecipanti al Pellegrinaggio di ringraziamento dell’Eparchia di Košice, che celebra il 350.mo anniversario del pianto miracoloso …

[Francesco: l’economia sociale è il cammino da seguire per un vero sviluppo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.004.A.EPyaLiwZjRtHF8-02Fq_z4fANrIw7S6m97wSUc6RaAzLtgas45bLQuk_iuzG0NbzIiAMJxhZJgjVq84-aqw1NA)

Nel videomessaggio rivolto ad una organizzazione argentina, l’Associazione cristiana dei dirigenti di impresa (Acde) in occasione dell’incontro incentrato sul …

[Il Papa: l’amicizia sociale allontana i populismi e costruisce la convivenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.00v.A.gfQgF03eqvdCykkjhbJn-SfbzKUmceqYTBPfh3aO9yJobmwWIsE5WVcooRBdrM_7WSbRnLPX-nWQkP0sGLHBEQ)

Le intenzioni di preghiera di Francesco per il mese di luglio, nel video diffuso dalla Rete mondiale di preghiera, sono rivolte a tutti coloro che si impegnano …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Libano, il rettore di Harissa: la preghiera di Francesco sia ascoltata dal mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.00t.A.Gn-muWzSYKz_15rnKR0mhabgE8WKVam68696FMUJmYuNVAcgivWNLoPpbKDYeX19aefzw8olfQO_qIH7-WHD1A)

Con la ricchezza delle peculiarità del Paese dei cedri, ma anche con la preoccupazione nel cuore per le condizioni del popolo, i leader religiosi incontrano il …

[Siria, il nunzio Zenari: dopo la guerra è esplosa la “bomba povertà” ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.00q.A.WpotR6MA96UvazNZ1aMtiPnKolcjZxLmUq5SAyUmsnU57u-0hAEx3anilWo5sqZBVzpayYh_IyJXFt_xUjvSUA)

Il nunzio a Damasco, a Roma per la plenaria della Roaco, lancia un appello alla comunità internazionale per il martoriato Paese mediorientale che rappresenta da …

[Canada, una delegazione di popoli indigeni dal Papa a dicembre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.00x.A.aQead3P9Dw4V1_i1VtgJRr9ciOCqMhjAsQ7Kg3krHpLZ9NW1qqy4S0gsvrWL9ojeyUPOx81Ws2YNW6mM-ABeEw)

L’annuncio è della Conferenza episcopale canadese (Cccb) che spiega l’obiettivo dell’iniziativa: “favorire incontri significativi di dialogo e di guarigione”. …

[L’Osservatore Romano, il giornale dei Papi festeggia 160 anni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.002.A.VMQi9zRKpgVf4lQBEI6W2dXgHept5pl85YOAAqyYG9XzknRa7CcBveXFr3ILfGSyesqYr5KaU64w_GpKN2BtMA)

In occasione dell’anniversario del quotidiano della Santa Sede sarà pubblicato domani un testo inedito di Papa Francesco. Cinque i numeri speciali con gli …

[Premiato il video del Vaticano sulla Giornata internazionale della Fraternità Umana ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.001.A.wX49Ne0JB0mfDZaUOBpzfBYBDQC_7jDXzHEyuriD8qDJQfeRZZBbuJYEWgQIWPh-6D-mfDySGPxHWH4rUUnnzw)

Un logo, un video e una parte grafica. In questo consisteva la campagna vincente. La premiazione è avvenuta ieri a Madrid

[I vescovi francesi: una moratoria sulla legge sulla procreazione assistita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DXU.Rct.00n.A.IqZJVDvADcwoM8KPgeRXIAaC_xYa94JVYX_IMk6VdsKF7dLcLiGNRWrGGjJxK65huAVqtkKcJdwnicMr6PMelg)

L’arcivescovo di Rennes, a capo del gruppo di bioetica ella Conferenza episcopale francese, esprime preoccupazione per il voto dell’Assemblea nazionale che ieri …

