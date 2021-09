(AGENPARL) – mar 28 settembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BP.A.4H4u9zXmwv2sVfODeD5k4qXAPj8cJ9W7UqHzQvciLV4D7jSVvtgDs1WB0clKbczPe_Umo9tRDmIgvdGMq7Kjlg)

28/09/2021

Francesco: scegliamo stili di vita sobri, rispettosi del creato

[Francesco: scegliamo stili di vita sobri, rispettosi del creato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BV.A.WjRvuVam34K_o38YVBZCv2K_xVatAjbj4SAqlY1o1GSlONVo_sqRaiQprGfDfZL-7aqkBK6ictsjtyuuQrLYkw)

Il Papa ha lanciato oggi due tweet sulla questione dell’ecologia integrale. Un invito a riflettere sull’uso dei beni materiali in riferimento all’ambiente e ad apprezzare le piccole cose. I messaggi ispirati al “Tempo del Creato”, l’iniziativa annuale In corso fino al 4 ottobre prossimo che intende …

Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BD.A.-tjJAk-yQWV0hg_BnvKbRujkeT2ohHGQyHf2hkz8vJUu6pvRzbqOGToALrG_jACRza3IlNKG6fQ2FZlQxolquw)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

Messico, il Papa: il bicentenario, occasione per purificare la memoria

[Messico, il Papa: il bicentenario, occasione per purificare la memoria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BR.A.B1FcjLcHciZ4UIv8ma5rxzVcrwUPjFlGDhjW7srF2Ahlc9M6lH4BMVbbcGB-lLIL-QqRlX7qMs12Oq7tKD29tw)

In una lettera al presidente dei vescovi messicani, monsignor Rogelio Cabrera López, Francesco ricorda che la Vergine di Guadalupe ha favorito la fratellanza e …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Covid: pubblicato decreto su regole d'ingresso in Vaticano e uffici Curia

[Covid: pubblicato decreto su regole d’ingresso in Vaticano e uffici Curia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BF.A.guMUISL0O8BPtaQmVzr-iXafNtMPP-uVPP9LfKR9Gi9sJEuctFtjPBlILrQAyMzBxs20q_CuQxzPkGyz8hdepw)

In un decreto a firma del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, si dispongono le regole di attuazione per l’ingresso, dal 1° ottobre prossimo, …

Paglia: priorità ai vaccini e a una sanità equa su scala mondiale

[Paglia: priorità ai vaccini e a una sanità equa su scala mondiale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BS.A.SCRC6TjViOgLsxZAkd7Q4ljy4PwdnZpaUc_5kCQxj-PfDxnh07Qq5h9uF5FoF5WnIfIQ9sxYdYYmquWRB6hRhg)

In Sala Stampa vaticana la presentazione della Plenaria della Pontifica Accademia per la Vita sul tema “Salute pubblica in prospettiva globale. Pandemia, …

Biografia del missionario che "ha fatto cristiano il Papa"

[Biografia del missionario che “ha fatto cristiano il Papa”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BE.A.Ky_2KLA6ZOytQjyb2K3a7Qj390ZRo5hxJMUfo3iQ7hF_OWSHYpau6h3bNSidnmpPgtnOt2atmRo8Gb87nDh7Rw)

La Libreria Editrice Vaticana pubblica la biografia di don Enrico Pozzoli, il missionario salesiano che a Buenos Aires nel ’36 battezzò il futuro Papa …

Canada, trenta milioni di dollari a sostegno dei sopravvissuti nativi

[Canada, trenta milioni di dollari a sostegno dei sopravvissuti nativi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BK.A.lN6KxYztWMp8nuIH7dvL0AQzEA281gABNr4TCu-CSiXXZDwX9Vx600PqvLXhSUsdAplkkzU4ySQaKOfCu3WPsQ)

L’annuncio è venuto dai vescovi canadesi. La cifra è destinata a sostenere iniziative di guarigione e riconciliazione per le vittime delle scuole residenziali …

Comastri: non cancellate papà e mamma

[Comastri: non cancellate papà e mamma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BL.A.rnQVjLDIRkDk0_3YhIgCZsl1_vUXeQ1dZEHKCyLO49ylP0kki69JFkbn5vVW7JApUQ32nLcbqtMpamuKFlFIpA)

Dieci comandamenti per dieci cardinali è il titolo del libro del vaticanista Fabio Marchese Ragona che esce oggi. Le esperienze pastorali e personali dei …

Vescovi del Cile: atteggiamenti xenofobi vanno contro la dignità umana

[Vescovi del Cile: atteggiamenti xenofobi vanno contro la dignità umana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BI.A.uSfKh_h8i7MqRnlf1yeqlrdN-M8VMVz44NC-u8pxOuKcKYrbtY9bEBqXIo-DhpWnenP3qPWa4VxMee2r2sLSRQ)

I vescovi della Conferenza episcopale cilena ricordano e condannano, in una dichiarazione, gli episodi di violenza avvenuti recentemente, nel nord del Paese, …

Fratellanza e lavoro

[Fratellanza e lavoro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BG.A.4IDmfX_MXX2CgsnJlG9u6Yh4zwGq2Pb7lHmrvJ8c6O_zYl7iXoluJ6NWGDNtoCBVaO0XKrWRQ13oP-dyCEgTRA)

La cultura dello scarto e il “lavoro povero” sono al centro della riflessione di Michele Faioli nel Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa

Amoris laetitia: l'adozione, scelta cristiana che rende fecondi



[Amoris laetitia: l’adozione, scelta cristiana che rende fecondi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BC.A._jqqqwLLLbaZOc5drh_OOGQ0_90SFR9WUmp4GvrIpTuGUh94nHj1Sd-kwcyLzETxjjcDErDl3NjVtiSeauk8eQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BW.A.AdPYAF7UVCxtoSjCz5vNrgE5gIOyTu4Rwp4hNgfGS2RRrmJTUEPFT_QYiuLjxRQ4b8gM9OYs0z8PThhuR88hvw)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Haiti, il racconto di Valentina: 'Ogni giorno rischiamo di essere rapiti'

[Haiti, il racconto di Valentina: “Ogni giorno rischiamo di essere rapiti”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BX.A.-NofO-Gbqyx1MckzV_lA0tC5crB92dDU9RAkypaOFp8ZvwxzerAwZTngFRUCxZjltdV5igS6UWUJPD3FxqDgmQ)

Valentina Cardia vive ad Haiti, dove è responsabile di una casa famiglia della Comunità Giovanni XXIII. La sua è la testimonianza di chi ama profondamente un …

Sprechi alimentari: Italia virtuosa, più educazione nelle scuole

[Sprechi alimentari: Italia virtuosa, più educazione nelle scuole](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BJ.A.wHRTZxV4W1pWKnE40L2mQLu_AzRT8rRurBlFSDHWJOY74REUelYJBWB_WiDW9q8952b27GEaSa7IkW6k0W-FkQ)

Alla vigilia della Giornata mondiale contro gli sprechi alimentari, Waste watcher ha diffuso i dati del suo Rapporto sulla fruizione del cibo in otto Paesi. Il …

Una Cappella Vivente per Milano, in preparazione alla Cop26

[Una Cappella Vivente per Milano, in preparazione alla Cop26](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dop.Rct.5BM.A.bRx_g-OMj_QjZFD3TpmmAqiymwt4iqrLqGb2-lgO6TL4Pm13TJ7oR13oHiXoWvuE4WUxANlOSAzgaLVM5vQsoA)

Al Milano Convention Centre, presentata la terza Living Chapel d’Italia, dopo quelle nate a Roma e sul Delta del Po. L’installazione …

