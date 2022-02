(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOz.A.22a2XtnlZos6NjGhpHpRN5_E-LPds89mw99zQeLS7BGdpTg4YHXKTgO9Cpfd9Pf7YuagBAXsF78hhw4BdYQUWg)

28/02/2022

[Francesco: il tempo della fraternità è quello che Dio oggi chiede e benedice](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOr.A.FniLHDl5nbywTyP5MUiOlXPHlkj0-suqYhJdmDwKZvHFpz6Jd2q9Tl_BMwjkDT8KEr2K5Cbj1grD17XUlPtHow)

[Francesco: il tempo della fraternità è quello che Dio oggi chiede e benedice](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOr.A.FniLHDl5nbywTyP5MUiOlXPHlkj0-suqYhJdmDwKZvHFpz6Jd2q9Tl_BMwjkDT8KEr2K5Cbj1grD17XUlPtHow)

A un anno dallo storico viaggio apostolico in Iraq, il Papa incontra i rappresentanti delle diverse Chiese cristiane e li incoraggia a mantenere viva la loro presenza, esortandoli all’unità e al dialogo con le altre religioni, che è cammino faticoso ma proteso alla pace

[Tweet del Papa: la fiducia non va riposta nelle armi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOh.A.rJJmg60r_cH40aA5sg_T1YfuKYGftFr18clufKH-L_sx9ki18c62XBELOzZBpDahNdZO5HcNspTWwmr_bbwOkQ)

[Tweet del Papa: la fiducia non va riposta nelle armi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOh.A.rJJmg60r_cH40aA5sg_T1YfuKYGftFr18clufKH-L_sx9ki18c62XBELOzZBpDahNdZO5HcNspTWwmr_bbwOkQ)

Sull’account @Pontifex, Francesco ricorda una frase della “Fratelli tutti” per sottolineare la brutalità della guerra e ancora una volta sceglie di comunicare …

[Il Papa: il premio Zayed, esempio e impulso per l’unità e la pace mondiale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOq.A.qoElKuwmfFcvnFjJQi-uuobPItTLVnw7-rPuWtQmYnPxVgT39qJw4Y1LWLnhkA5hyRDMK9XWRJRO1EgAyhVB8w)



In un videomessaggio per la consegna dell’edizione 2022 del Premio per la fratellanza umana, Francesco ringrazia i vincitori: i sovrani di Giordania, per il …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Parolin: Bisogna fermare l’escalation e trattare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOo.A.nhCYsXfeuYo5wo4-kZ5kKftRsS9hfloXV91rAyXGZhMPoYu3qAAwMQHAym2VfzVlz3hmEicwELvD1oruECCzzg)

[Parolin: Bisogna fermare l’escalation e trattare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOo.A.nhCYsXfeuYo5wo4-kZ5kKftRsS9hfloXV91rAyXGZhMPoYu3qAAwMQHAym2VfzVlz3hmEicwELvD1oruECCzzg)

Il segretario di Stato dialoga con alcuni giornalisti italiani: “Allargare il conflitto sarebbe una catastrofe gigantesca”

[Non abbandoniamo gli ucraini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOs.A.XQgYLJRcVQikARY2GtjdnZjicFS0OBqPgF8KpBezvgacxoU8mmfttCz37wg0I4WOBuCrl57MfmbcOtWRk7byWQ)

[Non abbandoniamo gli ucraini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOs.A.XQgYLJRcVQikARY2GtjdnZjicFS0OBqPgF8KpBezvgacxoU8mmfttCz37wg0I4WOBuCrl57MfmbcOtWRk7byWQ)

Dopo l’invasione russa, molti ucraini si sono sentiti abbandonati. Ma oltre alla guerra è esplosa anche la solidarietà col popolo ucraino, in Europa e nel …

[Ucraina, il nunzio: dal deserto della guerra, il fiore della fraternità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOv.A.1rmYyI_g0uhy8zAdvGAryrIbEHj_BA5oYylEyqiAy8q8cP6qJxSzk3P8wM0orj91ImeSd-oqbBt4d78VSz2mzA)

[Ucraina, il nunzio: dal deserto della guerra, il fiore della fraternità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOv.A.1rmYyI_g0uhy8zAdvGAryrIbEHj_BA5oYylEyqiAy8q8cP6qJxSzk3P8wM0orj91ImeSd-oqbBt4d78VSz2mzA)

L’arcivescovo Visvaldas Kulbokas racconta in una pausa dei bombardamenti su Kiev la gara di solidarietà scattata nella città tra cristiani e anche con i …

[Braz de Aviz e Carballo: si intensifichi la preghiera per l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOt.A._KUQntq9x-nUCkNeBDoDOlewALa-RGdHDASRoUjbzw_52Xx6LTlO4MVZhW_ig2LRB7Q615vwoROXY0tWpvmaow)

[Braz de Aviz e Carballo: si intensifichi la preghiera per l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOt.A._KUQntq9x-nUCkNeBDoDOlewALa-RGdHDASRoUjbzw_52Xx6LTlO4MVZhW_ig2LRB7Q615vwoROXY0tWpvmaow)

Lettera del prefetto e del segretario della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di via apostolica, a tutti i consacrati e consacrate, …

[Kiev, un salesiano sotto le bombe: ”La Chiesa è vicina a chi soffre”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOw.A.Wl9RcrcOfcWx1D7SnJyOPEkD2q9NjIyTgtLyDWmcva9impyiEkuqaJ3yiqiyNgMAfF5PE6ZJ2-LBh6wqnqmqqg)

[Kiev, un salesiano sotto le bombe: ”La Chiesa è vicina a chi soffre”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOw.A.Wl9RcrcOfcWx1D7SnJyOPEkD2q9NjIyTgtLyDWmcva9impyiEkuqaJ3yiqiyNgMAfF5PE6ZJ2-LBh6wqnqmqqg)

Il racconto di Maksym Ryabukha, direttore della casa salesiana Maria Ausiliatrice, alle porte della capitale ucraina, mette in evidenza il dolore di una …

[Kiev sia “città aperta”, tacciano le armi, si attui un cessate il fuoco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOi.A.IyssQ0HLL_w3zU7_u0byrSWxkUijxhbzU9pcpGTbG8_z2_fqVnNugYVhvD_4rixgbS9nBjz0Xxc7RrYypGJVFw)

[Kiev sia “città aperta”, tacciano le armi, si attui un cessate il fuoco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOi.A.IyssQ0HLL_w3zU7_u0byrSWxkUijxhbzU9pcpGTbG8_z2_fqVnNugYVhvD_4rixgbS9nBjz0Xxc7RrYypGJVFw)

Appello di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, perché nella capitale ucraina si cessi la violenza e perché non si violi una città “a cui …

[La Chiesa di Città del Messico: pregare per la pace in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOd.A.SojawiKrIs8eS0n4RbqxHl0eyyli_7GJ4oeXbNHCaRCZD37UOoWzh1h0wYlXhkKrETFqhz94Z-cOkTye7cvIYw)

[La Chiesa di Città del Messico: pregare per la pace in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOd.A.SojawiKrIs8eS0n4RbqxHl0eyyli_7GJ4oeXbNHCaRCZD37UOoWzh1h0wYlXhkKrETFqhz94Z-cOkTye7cvIYw)

L’arcidiocesi del Messico ha invitato la comunità cattolica a pregare per la pace in Ucraina, chiedendo di partecipare alla giornata di digiuno e preghiera …

[San Gregorio di Narek e l’ecumenismo convincente dei santi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAO0.A.eM5SbWIM9YfJN7LAvBt4WUHhrUWLKYy0Nxo3WpNYhud7AkC2hBbfTW35G3t69SztfJITOzRCNxdU63Bes1DTtw)

[San Gregorio di Narek e l’ecumenismo convincente dei santi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAO0.A.eM5SbWIM9YfJN7LAvBt4WUHhrUWLKYy0Nxo3WpNYhud7AkC2hBbfTW35G3t69SztfJITOzRCNxdU63Bes1DTtw)

In occasione della preghiera ecumenica nella commemorazione di San Gregorio di Narek, il cardinale Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la …

[Czerny: affrontare le malattie rare insieme, per un mondo più inclusivo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOj.A.QIZ_aiOThuFy5GXiI7atJO2X4MLmj3vELGeJExqhXv-d97AMReEWmUizZM2G-x5ZrDIxBtGHsZLYZkIjs-BuJw)

[Czerny: affrontare le malattie rare insieme, per un mondo più inclusivo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOj.A.QIZ_aiOThuFy5GXiI7atJO2X4MLmj3vELGeJExqhXv-d97AMReEWmUizZM2G-x5ZrDIxBtGHsZLYZkIjs-BuJw)

In un messaggio in occasione dell’odierna Giornata Mondiale delle Malattie Rare, il Prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano …

[Il Promotore di Giustizia: quello in Vaticano è un giusto processo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAO3.A.UJ6dZWPLK_Op1Ox6UzSo6VEh2VNiUr6wmIbH8fnaMITqx1uZF7rtcChwLzOiAoM7H1Y4bdmkiAm_X7P0y-7Olg)

[Il Promotore di Giustizia: quello in Vaticano è un giusto processo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAO3.A.UJ6dZWPLK_Op1Ox6UzSo6VEh2VNiUr6wmIbH8fnaMITqx1uZF7rtcChwLzOiAoM7H1Y4bdmkiAm_X7P0y-7Olg)

Ottava udienza del processo per i presunti illeciti con i fondi della Segreteria di Stato. Alessandro Diddi, rappresentante dell’accusa, replica alle …

[Cittadinanza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAO2.A.lrMYCHAClT_tytVI0-1mnPmp9S4TLcjwnU94phr9kvvhIBkF-xL_gSYaXm6_s7U4TjBT_A2ZY6P0eSR_6CTDVA)

[Cittadinanza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAO2.A.lrMYCHAClT_tytVI0-1mnPmp9S4TLcjwnU94phr9kvvhIBkF-xL_gSYaXm6_s7U4TjBT_A2ZY6P0eSR_6CTDVA)

Nel Dizionario della Dottrina sociale della Chiesa, Alessandra Gerolin riflette sulla dinamica dell’incontro che genera legami, basi per l’amicizia e la …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOf.A.TJG6UEBwK-Rfmbpu7_eVDKXg_xz_17zALVWp1I3HdJYAxeKHYN25kpRBH26X4s9ZrfSytg2Yb-RrqQGb3-G0lw)

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOf.A.TJG6UEBwK-Rfmbpu7_eVDKXg_xz_17zALVWp1I3HdJYAxeKHYN25kpRBH26X4s9ZrfSytg2Yb-RrqQGb3-G0lw)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: da coppia in crisi a famiglia felice](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOl.A.fY8odVWYy7KgDx9qjuLvVrJzQztSWqbIPv5GyxajY2fbLKnFreOfzKAyRg4SDoqvFD-1uL5KYFZDXU0tT-OWzQ)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: da coppia in crisi a famiglia felice](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOl.A.fY8odVWYy7KgDx9qjuLvVrJzQztSWqbIPv5GyxajY2fbLKnFreOfzKAyRg4SDoqvFD-1uL5KYFZDXU0tT-OWzQ)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOm.A.1xhptT4D2mdeeiw-KNCKIZNMHiFZwQMFsDxtQ4dQTXA52-muXPSsYpfqevC66VpuXcs4m5kRrQqKyJ62clPZ_g)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOm.A.1xhptT4D2mdeeiw-KNCKIZNMHiFZwQMFsDxtQ4dQTXA52-muXPSsYpfqevC66VpuXcs4m5kRrQqKyJ62clPZ_g)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Ucraina: stamattina i primi colloqui in Belarus mentre continua l’avanzata russa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAO4.A.5IX5jVZSdIBYF0tabxqOePEyn-TRkyvdo4HdchW4gSnKvnt_lnI4tM8ZnX-Cgglqe8pXsoIMl8ZJSHuwZvaHeQ)

[Ucraina: stamattina i primi colloqui in Belarus mentre continua l’avanzata russa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAO4.A.5IX5jVZSdIBYF0tabxqOePEyn-TRkyvdo4HdchW4gSnKvnt_lnI4tM8ZnX-Cgglqe8pXsoIMl8ZJSHuwZvaHeQ)

Si svolgeranno a Gomel tra la delegazione russa e quella ucraina. Oltre 300 i civili uccisi. Migliaia i profughi verso i Paese dell’Unione Europea. …

[La cerimonia di consegna del Premio Zayed 2022](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOe.A.Kih3BME5mhiKLC4_DoZLFBQRVbv3KT1bbFvIQOeY-v2-AtJsdQVS3pUnhLJQFa_4ixA_Svtevye-m_973WzQjg)



[La cerimonia di consegna del Premio Zayed 2022](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOe.A.Kih3BME5mhiKLC4_DoZLFBQRVbv3KT1bbFvIQOeY-v2-AtJsdQVS3pUnhLJQFa_4ixA_Svtevye-m_973WzQjg)

La Fondazione Fokal di Haiti e la coppia reale di Giordania hanno ricevuto ad Abu Dhabi il riconoscimento che mette in luce i loro sforzi e il loro impegno nel …

[Malattie rare. Al Bambino Gesù tornano i Supereroi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOp.A.0h4Ciyx4x-AUNgrKoc3G2gn_PQFegB75jj-paYVFfxhLLe4NGvc6i62LmFG6APQT1Sl12aXVRibHlgf1QSvqXQ)

[Malattie rare. Al Bambino Gesù tornano i Supereroi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EFY.Rct.BAOp.A.0h4Ciyx4x-AUNgrKoc3G2gn_PQFegB75jj-paYVFfxhLLe4NGvc6i62LmFG6APQT1Sl12aXVRibHlgf1QSvqXQ)

Iron Man, Hulk, Capitan America e altri supereroi, tra lo stupore dei piccoli, sono scesi dal tetto dell’ospedale Bambino Gesù. L’obiettivo: sottolineare …

