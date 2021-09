(AGENPARL) – sab 25 settembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DoH.Rct.44u.A.Pb0o_48BC9FCJdz2he1Fd1Z8rJiLkhHbdlmkLi4GMTd5XSzfnYwg9tynKlmDJ_dRMClNNDq2y1VKCt_rXKK1HQ)

25/09/2021

Francesco riceve in udienza i Vescovi amici del Movimento dei Focolari. Ricordando il carisma di Chiara Lubich, invita a mettere in pratica la fraternità. “L’unità che ci ha donato e ci dona Gesù Cristo – dice il Papa – non è unanimismo, non è andare d’accordo a tutti i costi. Obbedisce a un …

Il segretario per i Rapporti con gli Stati interviene al Dialogo di alto livello dell’Onu sull’energia: servono prezzi ragionevoli e pratiche commerciali …

La Conferenza episcopale canadese esprime in una nota il “rimorso” per i maltrattamenti e la morte di migliaia di bambini autoctoni nelle scuole che il Governo …

Il cardinale francescano spiega il processo di riforma avviato dal Papa con le Norme transitorie varate lo scorso agosto: Capitolo e Fabbrica di San Pietro …

Si conclude domani a Roma la Plenaria del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), nel 50° di fondazione dell’istituzione. Tema dell’incontro: …

Alle celebrazioni per il 50° di fondazione del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa partecipa, tra gli altri, monsignor Angelo Massafra, presidente …

Intervista a Dale Recinella, cappellano “laico” nel braccio della morte in Florida. “Molti cristiani sono convinti che sia uno strumento che il Signore ha dato …

Alla Messa celebrata nel centenario della nascita, il cardinale Turkson ha ricordato il primo porporato senegalese e primo arcivescovo autoctono di Dakar

A Bologna, domani, la beatificazione di don Giovanni, ucciso a soli 29 anni dai nazifascisti a San Martino di Caprara, uno dei luoghi di Monte Sole, in cui si …

Nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato e durante il Tempo del Creato in corso fino al 4 ottobre, il rapporto tra crisi climatica e migrazione è al …

Monsignor Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano, organizzatore dell’incontro: “È stato un raduno nello stile sinodale, un’esperienza che credo segnerà il …

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: all’Angelus, il Papa sottolinea l’importanza del …

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 26 settembre 2021 Nel Vangelo di questa …

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

Domenica 26 settembre la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Un’occasione per ribadire ancora una volta la necessità di promuovere …

Il 25 settembre si celebra la Giornata mondiale dei sogni, istituita nel 2012 per incoraggiare persone, famiglie e comunità a dedicarsi di più ai loro …

