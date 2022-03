(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBh9.A.g7A2-5bqa3w0tODFTfadfPrHwY7VwuNLFsuPgyCMSrfKo4G3hunOcb25-0oUYUZ3Kn8OGkbD9yYg6WVnGLHmLQ)

25/03/2022

La supplica del Papa alla Madonna: liberaci da questa guerra crudele e insensata

[La supplica del Papa alla Madonna: liberaci da questa guerra crudele e insensata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBh6.A.UDdv7oSMWE-piXVPvPOYDMtJWiMjqsgtOhTBM6MJtoZnz4qSWkKyx4oJEpb9sY0rFtB8HEbFcA0G6ZfIdSMSCA)

Francesco presiede la celebrazione penitenziale a San Pietro, al termine della quale recita la preghiera di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria dell’umanità e in particolare dei popoli di Russia e Ucraina: “Non è una formula magica, ma l’atto spirituale di figli che ricorrono alla Madre”. Il …

Il Papa: la confessione, una medicina potente per l'anima e la psiche

[Il Papa: la confessione, una medicina potente per l’anima e la psiche](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBhw.A.SqWiEfmX9QP4hTsvg01ItdUXhtZSPsafMwlBghFBYzafQrf06QeUz84om1Cd8fB8OQ-eEPhbI-XdZskeCTZ55A)

L’importanza dell’esperienza del perdono nelle parole che Francesco ha rivolto ai partecipanti al 32.mo Corso sul foro interno promosso dalla Penitenzieria …

Francesco incontra i genitori di gesuiti spagnoli

[Francesco incontra i genitori di gesuiti spagnoli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBiG.A.AOXukI3pHw3Orozp3LutkCjkCpoRUWwLAN_KE8ULILfMPizpW-9y9F9K1cp6CHuU1GFxwLqCAWzw0vyxineVyA)

Ricordi personali, collegati con la storia della Compagnia di Gesù, hanno scandito l’udienza odierna del Papa con una sessantina di membri dell’Associazione di …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

L'umanità ai piedi di Maria

[L’umanità ai piedi di Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBh1.A.YdO6slP1715RUN2ZQTznCu1m0ZIv1qKF6wfbFPsOj_nab6g2pCM9cOAEe7Cz-3RHVGJuOVFQ9APqh0w7T_vwoQ)

Nei santuari mariani del mondo si è elevata la preghiera al Cuore Immacolato di Maria per la pace in Russia e in Ucraina

Il nunzio in Ucraina: invocare Maria non è un atto magico, è conversione dei cuori

[Il nunzio in Ucraina: invocare Maria non è un atto magico, è conversione dei cuori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBht.A.KBuX9NLYfGiCB61EWGHDX-Bb_MwSB35ny3NGGHFqQNRJLsF6lqxdRQACtYVJs1emAu1Y_Ovxyr-Vq4VH3UHPWw)

Nel giorno della Consacrazione di Russia e Ucraina alla Vergine, monsignor Kulbokas, da Kiev, spiega il senso della preghiera. “Non si può chiedere pace e …

I cattolici russi con il Papa nella preghiera a Maria per la pace in Ucraina

[I cattolici russi con il Papa nella preghiera a Maria per la pace in Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBh8.A.bP8TwDEh8npxIDLDIbOzNX_zg2rK2Rfnv_vWMRb-ibIUC_5idIng44mcNpmxGXvYbAzfAKufsfXjSCdnCku5gQ)

La Chiesa in Russia vive con particolare emozione e devozione la partecipazione all’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di Ucraina e Russia. …

Russia e Ucraina, le Chiese del mondo in sintonia col battito del cuore del Papa

[Russia e Ucraina, le Chiese del mondo in sintonia col battito del cuore del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBiF.A.QmXyG2Wdb-0zaIJv9J1FyDc7M3NEO3VBlf3Wc24C1iToEtvs5ZRcertVvKtRV-LX05__NRT6mFxS81ZxLv-0pg)

Santuari mariani, cattedrali e piccole chiese di periferia: la comunità planetaria della Chiesa prega con Francesco perché i cuori di Russia e Ucraina e di …

Fatima in preghiera, il rettore: 'Uniti per trovare un cammino in questo dramma'

[Fatima in preghiera, il rettore: “Uniti per trovare un cammino in questo dramma”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBiA.A.ldfG6LGm2DH6UfutxaVT1f1MLvGr55JZV_wcgtCHSJMjn_pUQYMWfKZdK8Gz1lK1AYQ3-mzhwcSjb_O4pKpbxw)

Padre Carlos Cabecinhas, alla guida del santuario mariano, racconta l’attesa in vista dell’atto di Consacrazione della Russia e dell’Ucraina a Maria e che sarà …

'In quest'ora l'umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te'

[“In quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBhz.A.wSTaNcxIPyB6H2hMvwzR9hY6C2EOCUOZaie3xg1U-fTK8soJIvKAp9JMR4Dz6HoMbWfiAVlN35ITnPQNwSC_1g)

Papa Francesco compie oggi pomeriggio l’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di Russia e Ucraina, da un mese in guerra. Un gesto che avverrà nella …

Cantalamessa: i poveri hanno bisogno di amore non solo di cose

[Cantalamessa: i poveri hanno bisogno di amore non solo di cose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBh5.A.2dvNTWDxYXoPBeIL1H1Wu0haQSYPfLZJje2c5kbaUqw-yKJL_j58dB_uX66ilZvTMYkZRGiSIZM3YyaF7ktxmQ)

Il cardinale predicatore pontificio ha tenuto la terza meditazione del tempo di Quaresima alla presenza del Papa: in “certe forme estreme di sofferenza, se …

Prudenza per le celebrazioni della Settimana Santa 2022

[Prudenza per le celebrazioni della Settimana Santa 2022](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBiH.A.8a7JSLJrB_PPZ8MggavLNV7eh2tSSoDSNTeRIUB-wuK57fQVK9Lh1atNsvLq-QwQRLBwc9QeG4eNHUr6ZdlQ4A)

In una nota della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti si ribadisce che, in tempo di pandemia, è necessario evitare comportamenti …

Sud Sudan: ordinato vescovo Christian Carlassare

[Sud Sudan: ordinato vescovo Christian Carlassare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBh7.A.uNL_o-1t537MsAO7FwQstIilHzUr6I-gNivVMtC8SNOv3fakiz9M8MRhZcrmUe-9PXwt0BShAMVW2eHJyBa3kA)

L’ordinazione del missionario comboniano, già fissata lo scorso anno, era stata posticipata per l’attentato compiuto da uomini armati nella notte del 25 aprile …

Ucraina, i detenuti pregano con il Papa l'Atto di Consacrazione

[Ucraina, i detenuti pregano con il Papa l’Atto di Consacrazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBh4.A.6r-FzxD9rjrGtgYZD2QKBozScqaieqcAAduAE6AO2Sux2oUdAn60MYfkXBySJQ1EkkoOSsEh7vOXiD9tyA_7SQ)

L’invito di don Raffaele Grimaldi ai cappellani degli istituti di pena italiani: pregare in comunione con Francesco l’Atto di Consacrazione di Russia, Ucraina e …

In prima linea alle frontiere della speranza



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBiD.A.lzh9y8K3m76KEopt8rumj5w31u4szkzj5E5fKScSnwSfGceyMkKBsvi7V3MhNAcnZRG8xN6tbRw_Cmty44EVyQ)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

Athletica Vaticana: una cena di solidarietà tra poveri e sportivi

[Athletica Vaticana: una cena di solidarietà tra poveri e sportivi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBhx.A.eTgnR76jVzsG3zc9crSm0Lf_-3tGWQc6t9cAjx5M_wLl1IqmsW2Bqo7TsA2KRm3mN4f-vvaDEZpL7-DkvThF_w)

In vista della Maratona di Roma, che si svolge domenica nella capitale varie le iniziative solidali organizzate, tra gli altri, da Athletica Vaticana. Ci …

Guardare verso l'Alto, guardare verso l'altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBhu.A.UCr9RK9aNqb4bVK9kyCendphXbbCThh46dHkck2Qiq6DhrBisq6uvObUbDq7NPhKudQi__ZBU-Pg3NltdCJrXw)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: l'amore come a Nazareth



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBhy.A.rO0YeT_zMVzqvQ-Y53UaElUcUehIE0uyoODxL6y-n9-B0SFYCAwBUZ96lSOZ02oqh32olWq0yC0voojW7ZEmeQ)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBh2.A.46y9w3ss54PjZqizQb-MRqCv0hPIb8KZIGMtRFHmBaFOUFN_1et2K6cUQ-DOBQm61r6JRaxM8I62iNqAHwKv6A)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Dall'Ucraina il Circus-Theatre Elysium in Italia: il sogno di un mondo diverso

[article icon]

[Dall’Ucraina il Circus-Theatre Elysium in Italia: il sogno di un mondo diverso](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBiI.A.8tCx8td29w6NVjhBavHPEb8wVOpMwFz_GBl-Jo6O8lYXRvnrPLinMFwNr8hFqOotDC73NpTkms2KXuiCDi38yg)

Intraprendere una tournée in Italia per presentare uno spettacolo ricco di colori e di fantasia e non poter più tornare a casa: è la drammatica avventura che …

Donatello, l'arte che resiste alla guerra

[article icon]

[Donatello, l’arte che resiste alla guerra ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EKN.Rct.BBiB.A.FKvpDl_2t9VCTVysG_3l-WFpksyzg9HY3aZvopI6t7H0CaY7dK-cczVNCm7uXY_qyKAvYpNW8KnfSSn3krwNEw)

In mostra a Firenze per la prima volta i più grandi capolavori di Donatello a confronto con opere di Brunelleschi, Masaccio, Mantegna, Giovanni Bellini, …

