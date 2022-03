(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdw.A.BE08nJzsnjV16RQIXjOVTZCYg4uEhkpsjQ2pEdC4UEjcJyU_FkAwOE6NtzWjoUJHV5lnEEqxKGqDOTRACr9xOQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

24/03/2022

[Francesco: una vergogna l’aumento di spesa per le armi, serve un cambio di rotta](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd_.A.s9yWG2eaJgCQWSa6vqjjzGjbUlew2LovzhwTZe66iQjTBX_Y7tk8dOpMUCks372LjL0QUYpYTyrC4gtuIukp0Q)

[Francesco: una vergogna l’aumento di spesa per le armi, serve un cambio di rotta](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd_.A.s9yWG2eaJgCQWSa6vqjjzGjbUlew2LovzhwTZe66iQjTBX_Y7tk8dOpMUCks372LjL0QUYpYTyrC4gtuIukp0Q)

Alla volontà di dominio non si risponde con altra violenza e aggressività, ma con un modo diverso di intendere le relazioni internazionali. Lo afferma il Papa parlando alle aderenti del Centro Italiano Femminile: le donne possono essere protagoniste del cambiamento se non omologate al sistema …

[Il Papa: superare la concezione illuminista ideologica dell’educazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdz.A.vtNkZbx2HY9uz0X2pJrDNnCqpQkxOf3i2VECLVj5elYXvuB_lYS4mjD8yanD5k7T2lWOi9a3MqSZ4EXl3PpZ6A)

[Il Papa: superare la concezione illuminista ideologica dell’educazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdz.A.vtNkZbx2HY9uz0X2pJrDNnCqpQkxOf3i2VECLVj5elYXvuB_lYS4mjD8yanD5k7T2lWOi9a3MqSZ4EXl3PpZ6A)

Francesco riceve i religiosi Maristi in occasione della conferenza generale ed esorta a lavorare nel campo dell’educazione dei giovani, per contrastare quella …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Migranti, nuovi orientamenti della Santa Sede per una pastorale interculturale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBeB.A.347hasrt6jj6a4vfHXCHbEyH75ezkBGVxgwixZJ4pd6h77Qd5quK4co_1jtIhu5kakTyfhYnEJfIvY1bw-exDw)



[Migranti, nuovi orientamenti della Santa Sede per una pastorale interculturale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBeB.A.347hasrt6jj6a4vfHXCHbEyH75ezkBGVxgwixZJ4pd6h77Qd5quK4co_1jtIhu5kakTyfhYnEJfIvY1bw-exDw)

Viene pubblicato oggi, a cura della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, un documento, con la prefazione …

[Parolin: c’è sempre spazio per il negoziato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdk.A.RUrJaz7iCG4LWWBrOiYR_kdwKOyBH6jX1tZCUCaODlrUp1zTLOjW98LxkCf_1VJVir1hpB0SuJBp0csjzImD8g)

[Parolin: c’è sempre spazio per il negoziato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdk.A.RUrJaz7iCG4LWWBrOiYR_kdwKOyBH6jX1tZCUCaODlrUp1zTLOjW98LxkCf_1VJVir1hpB0SuJBp0csjzImD8g)

“Incoraggiare il dialogo e la riconciliazione tra le parti in conflitto. Vicinanza ai profughi in fuga dalla guerra”. Il cardinal Pietro Parolin ha presieduto …

[Un mese di guerra, le Chiese in Ucraina levano la loro voce per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBeD.A.O9gtKxyJ8QAiImTvtLK44l0nKa1BcrqBzldH93w7PKj-4n5tw_dnEY2JD88ZfUgfQakF7Js_EQEhcBdbEJov4g)

[Un mese di guerra, le Chiese in Ucraina levano la loro voce per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBeD.A.O9gtKxyJ8QAiImTvtLK44l0nKa1BcrqBzldH93w7PKj-4n5tw_dnEY2JD88ZfUgfQakF7Js_EQEhcBdbEJov4g)

Preghiera e pace. È l’appello che risuona nelle comunità cristiane in Ucraina a 30 giorni dallo scoppio del conflitto e che ha portato via molte vite. Ieri …

[Guerra in Ucraina: un mese lungo un secolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd2.A.RuLWQeU_QdHXYSEy6RT7cFUwEMZH1dq05so6ncwwT1Apvj_Li-t4vIlIZljNvylG1h6fDUj3sfXSAYl0TGtn0Q)

[Guerra in Ucraina: un mese lungo un secolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd2.A.RuLWQeU_QdHXYSEy6RT7cFUwEMZH1dq05so6ncwwT1Apvj_Li-t4vIlIZljNvylG1h6fDUj3sfXSAYl0TGtn0Q)

Il 24 febbraio scorso iniziava l’attacco militare russo contro l’Ucraina, una guerra che ha sconvolto la vita di milioni di persone e che ha riportato …

[Mariupol, lo strazio di una città cancellata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBeC.A.mJcHn-83JW9NfSUbqxu_VNN9nBboVO9yvUAaKEU2qArzYWJ3DS9tg9M7IOO1S32WibnZbbLbGLqMZkCPXOPWzg)

[Mariupol, lo strazio di una città cancellata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBeC.A.mJcHn-83JW9NfSUbqxu_VNN9nBboVO9yvUAaKEU2qArzYWJ3DS9tg9M7IOO1S32WibnZbbLbGLqMZkCPXOPWzg)

Dalla città martire del conflitto in est Europa, la testimonianza di padre Pavlo, un religioso paolino riuscito a sfuggire ai bombardamenti: “Colpiti anche 24 …

[Cei: più accoglienza per i profughi ucraini con le Caritas locali](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdu.A.JkymA5LOlSjGf3KOmrEK0lmi0LRvutvjPc8JE2PLh8w2cUrGC32-9ZotnJ89qnwqzmYIcz_-R-Oz62E7v2FirQ)

[Cei: più accoglienza per i profughi ucraini con le Caritas locali](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdu.A.JkymA5LOlSjGf3KOmrEK0lmi0LRvutvjPc8JE2PLh8w2cUrGC32-9ZotnJ89qnwqzmYIcz_-R-Oz62E7v2FirQ)

Il conflitto in Ucraina al centro dei lavori del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana, svoltisi a Roma dal 21 al 23 marzo. Sono in fase di …

[Con i profughi preghiamo per la pace in Ucraina con Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd9.A.uSte04NbKwYwrmBkTB3JE722ngsn0eDDjHAOqRR-pMYBhPVk5Eniz8Eaiwehx1kIbR82n50QjpWPUgmFc3ZGxw)

[Con i profughi preghiamo per la pace in Ucraina con Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd9.A.uSte04NbKwYwrmBkTB3JE722ngsn0eDDjHAOqRR-pMYBhPVk5Eniz8Eaiwehx1kIbR82n50QjpWPUgmFc3ZGxw)

Nel comune marsicano di Cerchio, in Abruzzo, prosegue il programma di accoglienza e inserimento di circa 50 bambini, alcuni con i genitori, provenienti …

[Colletta pro Terra Santa, Sandri: sperare contro ogni speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdt.A.a7_QeZ_inXqI1SFuPY3MOT540r2IwvIKfF_fY78o75lzR2uZ4b0mHxSlnbPNlrXqeCvn0Mwwhv3mLv6hB_8__A)

[Colletta pro Terra Santa, Sandri: sperare contro ogni speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdt.A.a7_QeZ_inXqI1SFuPY3MOT540r2IwvIKfF_fY78o75lzR2uZ4b0mHxSlnbPNlrXqeCvn0Mwwhv3mLv6hB_8__A)

In vista del rinnovarsi dell’evento, il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali rievoca i due viaggi del 2021 con cui Papa Francesco ha portato …

[Consacrazione a Maria, una preghiera per preparare i cuori alla pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdy.A.ydzgK_tyCKkJ46bL3K1EilgNdiBTYyMppvZnPaFqqp0mV1BtVHesh94L0pMk7ompJxF50CBEGa25fezz9JEXlA)

[Consacrazione a Maria, una preghiera per preparare i cuori alla pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdy.A.ydzgK_tyCKkJ46bL3K1EilgNdiBTYyMppvZnPaFqqp0mV1BtVHesh94L0pMk7ompJxF50CBEGa25fezz9JEXlA)

Il Papa compirà domani l’atto di consacrazione nella Basilica Vaticana dinanzi alla statua della Madonna di Fatima giunta dal Santuario di San Vittorino Romano. …

[Missionari martiri: pagine di Vangelo che parlano all’uomo di oggi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBeA.A.6PcIHorsNwY_npDvnGh8Oo7XO1uZbiuhou0bG5HfuFDOhFHSxSCV_1Kg9UIz-j5FIDXZCVg865Q5d65j_NSe3w)

[Missionari martiri: pagine di Vangelo che parlano all’uomo di oggi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBeA.A.6PcIHorsNwY_npDvnGh8Oo7XO1uZbiuhou0bG5HfuFDOhFHSxSCV_1Kg9UIz-j5FIDXZCVg865Q5d65j_NSe3w)

Il 24 marzo si celebra la Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri incentrata quest’anno sul tema: “Voce del Verbo”. Monsignor Marco Gnavi: le …

[Óscar Romero, un pastore che ha dato la vita per il gregge](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd5.A.GhU9Bguz8YH2wlC9PL4J2o7Tp1C3kz6Ybu3Nx6BkZVMsikTmOcUD3U7xHjytoLhy08kJY9RrySU1kjuNvTDZ2g)

[Óscar Romero, un pastore che ha dato la vita per il gregge](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd5.A.GhU9Bguz8YH2wlC9PL4J2o7Tp1C3kz6Ybu3Nx6BkZVMsikTmOcUD3U7xHjytoLhy08kJY9RrySU1kjuNvTDZ2g)

La Chiesa di El Salvador e di tutto il mondo ricorda l’arcivescovo assassinato nel 1980, emblema del servizio ai poveri e al popolo sofferente. Papa Francesco …

[Europa e Africa, diplomazie unite per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd3.A.sHVrFhch10YfJ1rHiwWcqQ809R-LHS-Z-I8M_DXuxcU14E3AtkST06uoSC241zRX-nknqzcC_PbJRjKbWSRY6g)

[Europa e Africa, diplomazie unite per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd3.A.sHVrFhch10YfJ1rHiwWcqQ809R-LHS-Z-I8M_DXuxcU14E3AtkST06uoSC241zRX-nknqzcC_PbJRjKbWSRY6g)

Alla Conferenza ospitata dall’ambasciata del Senegal presso la Santa Sede, con l’intervento del cardinale Parolin, l’auspicio per un partenariato tra i due …

[Sant’Alfonso: avvicinare il cuore dell’uomo a quello di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdr.A.39FrAv44DyaBoMXlo3JOwVsNTtlIKA5OYs0x-MfkWik99wwCVKoYXv78jEKfb8sPdfEr-huyZ2zbOwZR3926QQ)

[Sant’Alfonso: avvicinare il cuore dell’uomo a quello di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdr.A.39FrAv44DyaBoMXlo3JOwVsNTtlIKA5OYs0x-MfkWik99wwCVKoYXv78jEKfb8sPdfEr-huyZ2zbOwZR3926QQ)

Terminate le celebrazioni per i 150 anni dalla proclamazione del Santo a Dottore della Chiesa. Una vita dedicata all’evangelizzazione in tutte le sue forme. Il …

[Biglietti d’auguri dalla cella, vite oltre il braccio della morte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdo.A._PIBUX3SWSzre_o1polwt6GYbg_f96e9PG4h91C4G3wvs1G0aiJkbmqydXcyykUQyag-lJ8qFdUZrBEB0ljY5w)

[Biglietti d’auguri dalla cella, vite oltre il braccio della morte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdo.A._PIBUX3SWSzre_o1polwt6GYbg_f96e9PG4h91C4G3wvs1G0aiJkbmqydXcyykUQyag-lJ8qFdUZrBEB0ljY5w)

Sui media vaticani, uno dei racconti di Dale Recinella, ex avvocato della finanza di Wall Street che oggi, insieme alla moglie Susan, assiste i detenuti in …

[Eletto a Roma il priore generale degli Agostiniani Recolletti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd0.A.dldQ5YUC3Quvn2g6KumSSREIl-nWsNFEDME133qUhZbNmzrTaHLqf-KQVaxsBdC7PWMZDlEegk9_qjucO7T2nw)

[Eletto a Roma il priore generale degli Agostiniani Recolletti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd0.A.dldQ5YUC3Quvn2g6KumSSREIl-nWsNFEDME133qUhZbNmzrTaHLqf-KQVaxsBdC7PWMZDlEegk9_qjucO7T2nw)

È Miguel Ángel Hernández, classe 1965, il nuovo Priore eletto durante il 56.mo Capitolo generale che si è svolto all’insegna delle parole del Vangelo di …

[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdx.A.qHN1-mHEAqU3jlaOarKEAZDYbvSQ-LrSF2TU0gJ1ek4pOSLNLZsZ8B5iB9PXKaF6zLvj5z_l96dVoH83KUr5qg)



[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdx.A.qHN1-mHEAqU3jlaOarKEAZDYbvSQ-LrSF2TU0gJ1ek4pOSLNLZsZ8B5iB9PXKaF6zLvj5z_l96dVoH83KUr5qg)

Il racconto degli inviati di Vatican News ai confini tra la Moldavia, la Romania, la Polonia e l’Ucraina. Le storie di chi fugge dalla guerra, la speranza di un …

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd7.A.kTETJvP_CfnjoqhfBM4mwAXe5ssEjMLD8Bo4JEW1Pzk9OiZAZwaYoztM2Jm06HWqN0FRcRKdjDlDtnPmEf77zg)

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd7.A.kTETJvP_CfnjoqhfBM4mwAXe5ssEjMLD8Bo4JEW1Pzk9OiZAZwaYoztM2Jm06HWqN0FRcRKdjDlDtnPmEf77zg)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdl.A.mGbdBqfWZNYcmUk5OBtKcPWpfm_m0wg6d7N08uO15lAysYFwb0QGnEf5BXm-zHUcwAyvAPrCCPiASSUVLMSXmw)

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdl.A.mGbdBqfWZNYcmUk5OBtKcPWpfm_m0wg6d7N08uO15lAysYFwb0QGnEf5BXm-zHUcwAyvAPrCCPiASSUVLMSXmw)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdn.A.Mj2SEPFzQ9iNdjUgAr8sftQCzcIvax4pZQKJK-YsTx-zAbeY4-1g2MT8xJVP9YZw-BvxHz8GW1IaypsRz28rLg)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdn.A.Mj2SEPFzQ9iNdjUgAr8sftQCzcIvax4pZQKJK-YsTx-zAbeY4-1g2MT8xJVP9YZw-BvxHz8GW1IaypsRz28rLg)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBds.A.ZgX2O4mfc0jT5L0YklbYSqZJLWIZlig5KiFFnCWq-EzNh2vlgAwjexNJbrkpm6Dw18XLYaadRuazIuQVyBjdKg)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBds.A.ZgX2O4mfc0jT5L0YklbYSqZJLWIZlig5KiFFnCWq-EzNh2vlgAwjexNJbrkpm6Dw18XLYaadRuazIuQVyBjdKg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Ucraina: prosegue l’offensiva russa, presa Izyum](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdq.A.fZ5D15IxePvGSMjL0Xlf2C7xP0SC2UnxzFuwpcpC1uDta_9uzXmguoeFX3V6ST7ZPSJJuNYmIe4YSzYj79OKYw)

[Ucraina: prosegue l’offensiva russa, presa Izyum](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBdq.A.fZ5D15IxePvGSMjL0Xlf2C7xP0SC2UnxzFuwpcpC1uDta_9uzXmguoeFX3V6ST7ZPSJJuNYmIe4YSzYj79OKYw)

I militari russi hanno preso stamani il controllo della città di Izyum, nella regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese. Distrutto un ponte sul fiume Desna che …

[Afghanistan, scuole chiuse alle donne. I talebani negano il diritto allo studio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd1.A.fbn8KcYky_5GO4FwF3IL6urgF4__yz8fes4NCFzH364w4iu9wVdfz3k5mZl6DwUc9sUxWw8Q_RsH5dTHpltqZQ)

[Afghanistan, scuole chiuse alle donne. I talebani negano il diritto allo studio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EJ8.Rct.BBd1.A.fbn8KcYky_5GO4FwF3IL6urgF4__yz8fes4NCFzH364w4iu9wVdfz3k5mZl6DwUc9sUxWw8Q_RsH5dTHpltqZQ)

Aule interdette alle studentesse dai 12 ai 19 anni. Il governo torna ad impedire l’istruzione alle ragazze. Simona Lanzoni di Pangea: si fermano le donne perché …

