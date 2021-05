(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDe.A.PpXzX5jGUclT8VuA3oyNCL6qXhqzxd6giL0QCgCDWzeiUX1MQ6eSiKzsLUXSV35PLLHpo1QoGGdggSOEJ_b1jQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

24/05/2021

[Francesco ai media vaticani: siate funzionali e creativi per arrivare alla gente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDv.A.o0sZmz8Qwxw5vr-aBafASWURRbaHJOgCg8rTVrWPQxeRHvb6ASl5F4x1b-lrXjlITs_AOJ5V8Dw1gTMAzGuO0Q)



Il Papa si è recato in visita a Palazzo Pio, sede delle redazioni de L’Osservatore Romano e di Radio Vaticana-Vatican News, dove ha incontrato la comunità di lavoro del Dicastero per la Comunicazione in occasione dei 160 anni del giornale e dei 90 dell’emittente

[Il Papa: sulla tomba di San Domenico ho pregato per l’aumento delle vocazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDy.A.qGR7l8B4SZ23mjNhWC8gY2vSuHqvFavsmfLZLuGXkcgXhbZV2lgHsZAqHRV3OQC7EyxersNPrSLMCa4WNoyoHg)

Lettera di Francesco al maestro generale dell’Ordine dei Predicatori, per l’ottavo centenario della morte del fondatore: necessario “superare strutture …

[Il Papa apre la 74esima Assemblea generale della Cei](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDi.A.UnVS8l_YbkH4VwxY2lj1UHRSmFmOTeA6DChgxR9pOzBFHuUS9h1ONb3mmQ9r-CYTo36SgCkkMYLAtxmfsKBwkQ)

Al via l’assise che torna a tenersi in presenza con oltre 200 vescovi. Centrale il cammino sinodale dal basso che la Chiesa italiana è chiamata a intraprendere …

[#LaudatoSi6: il Papa, la dignità dell’uomo e la cura del creato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDk.A.T8UbbNG4fUV_SVggn4LKR7Z1Zqgx4cKovkt0a1-K17S9u9uWwD-R8mJ2Uf0HAW7-VGeJnmkc-97O4I0rEOa9bw)



Sei anni sono passati dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’ di Francesco, la seconda del Pontificato di Papa Bergoglio. Dedicato alla cura della casa …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Ruffini: dal Papa lo sprone a essere nuovi e autentici ogni giorno](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDo.A.deZk35CpNWqnhuCKABGeA62a0p2QDaupMm3_Y8237TTGxC-gosrYInXdOdRs5mrQMaRlJYNFz8hei8fd6yzYWw)



Il prefetto per la comunicazione della Santa Sede commenta la visita del Papa alla comunità di lavoro del Dicastero nella sede di Palazzo Pio

[Corridoi, redazioni e regie: il nostro abbraccio al Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDj.A.hTNXbhdLqxZdJKNtQ-_QG5NP70eXYqdEByj6OK98XdAP3mvuG4nr-7TPvvsgWEpHKbepDvF0fWDlgg_TkA6toA)

I giornalisti di Radio Vaticana – Vatican News raccontano come hanno vissuto la visita di Francesco alla loro comunità di lavoro. Dall’attesa in diretta …

[Perù: ad un mese dalla morte di Nadia, il ricordo del suo confessore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDq.A.qG7XMn7JhZRJyXz60vjuRBgpUcEESJ26nPZEHghfP1BsmlWJdTmht27dc3BcuRC5Fs6Y0TgCgW6BiBaWOOYKvQ)

Padre Armando Zappa, dell’Operazione Mato Grosso, che stasera a Lima (alle 18, l’1 di notte in Italia) celebra la Messa in suffragio della missionaria laica De …

[‘Un mese con Maria’, la conversione di Takashi Paolo Nagai](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDz.A.cloM-t44LCkoKa8fS1nGdJ7NN5ATLuIkEg6viQv4W2oRIiax3kpaVuN9PN1ILwj1ekB9cnLx2b7NiwfqXVAjCQ)

Il cardinale Angelo Conastri incentra la sua meditazione sulla figura di questo medico giapponese che, attraverso lo sguardo della madre morente, si avvicina al …

[I Santuari del mondo pregano il Rosario per la fine della pandemia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDs.A.Z9XoZN48Ix8o1viEa2CX9rFYVBS0YOvl2CaFXCq_8C48hHy613X1NFHqq_7T4xrvonVgL6IrAjkrXquKQCUqjQ)

Unisciti ogni giorno in diretta con i templi mariani alla recita del Santo Rosario, per la maratona di preghiera alla Vergine voluta da Papa Francesco

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zD0.A.J15mVaM_cnLX9ZdlyseRNjUHDCJSXYspozjmllZr_PHSGiL64r_y-RSoPs6ra3gr5jt6xz4O_slyYx9hrd99eQ)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia, famiglia è lo specchio dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDl.A.ABsJekt6Jm20LDxLkcwJORouO7EK5IZdxE2mSfnWwKC9VDB82LM4KX5V_YOeRDLUaEmvU7mugarbS2WmV7UxmA)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDw.A.pLZFE3cBoBYpznwxm_jlgY0pQTc3wsmZBeljOaVdd43QJHrsUIx02IoBz-9_zhsxFn7D0hFgmul65aTFFITBMg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Funivia del Mottarone, monsignor Brambilla: controlli più stringenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDf.A.FMj-NK7sOSDGU07YQTu2DVJJC-ZbD9dZ_Y9Tt3CbW5GEfE06SYK4JvSNQsrCj1FQvxP45bYAw4rI0yh0ULOGgw)

Lutto cittadino a Stresa, dove ieri una cabina della funivia si è distaccata provocando 14 vittime. Unanime in Europa il cordoglio e lo sgomento. Mattarella ha …

[Appello dell’Unicef per i minori dispersi dopo l’eruzione a Goma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zD1.A.CGsuQyURWwzR4l5znn1DYJnX-onkYj9HrUpEPIY5QXarr7dF-yq_jQ6xQhvhHl5eTQR2fWvheqTMTGox3a9InA)

Tra la Repubblica Democratica del Congo e il Rwanda centinaia di famiglie sono in emergenza: sono sfollate dopo l’eruzione del vulcano a nord di Goma. L’Unicef …

[Myanmar: attacchi dell’esercito. Colpita una chiesa cattolica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDg.A.7HTBQ4YMbEgeZ17P1KIusPxVS4-R0MhcmLC7RnMtJZvNMDbXh94BxkIhJQDi6vTsbvVUSVMMWxQTRcLtnkzf8Q)

L’esercito birmano, riferisce l’agenzia Fides, la scorsa notte ha attaccato un villaggio nello Stato di Kayah, con l’obiettivo di colpire presunti gruppi …

[A Roma al via ‘Contagion’, il Festival del cinema Popoli e Religioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DQG.Rct.zDp.A.9Ea-_dPHMYqOmm6EiOT9iU5z0bhnR5b34UPnZ7Bzh9rJlmLO1xAD6tvaPk7EGZRQR4EPcbAPlM4oZZBUA3E-Aw)

Parte oggi e proseguirà fino al 29 maggio l’evento organizzato dall’Istituto di Studi teologici e storico sociali di Terni. Intervista al direttore artistico …

