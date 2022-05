(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETG.A.INT1t3bb5bUUmt_YxJD0kwWewnTtGzdjBXVX3c_CD61psO3f6PHQGxlMUTTbfS6z0fl3A3e1Xoe1_kpx_Zmm-w)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

22/05/2022

[Il Papa: invocare la pace per i responsabili delle Nazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETS.A.eFpC_oZBT0WLmDmycnTqFyS_jXmEghbc2a6FbaSskssngraQ5_YaCGdbL813V9T5HyEVbYE-GW6p-072ulm95w)



[Il Papa: invocare la pace per i responsabili delle Nazioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETS.A.eFpC_oZBT0WLmDmycnTqFyS_jXmEghbc2a6FbaSskssngraQ5_YaCGdbL813V9T5HyEVbYE-GW6p-072ulm95w)

Non si può dare la pace se non si è in pace: lo ribadisce Francesco al Regina Coeli commentando le parole di Gesù all’ultima cena, espressione di un animo mite, sebbene toccato dalla paura. È l’atteggiamento a cui invita il Papa: disinnescare le contese e tessere concordia – osserva – vale più di …

[Il Papa: vicino ai pastori e ai fedeli della Cina che vivono situazioni complesse ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETB.A.Nvw9YSqvUZeOsqTMeRFy11vwmdEHjF5VTN801gGLBEfecDbx5ZfXXzH0wan-uhUy8AIw2MXv7jfyPxPTpddwWQ)



[Il Papa: vicino ai pastori e ai fedeli della Cina che vivono situazioni complesse ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETB.A.Nvw9YSqvUZeOsqTMeRFy11vwmdEHjF5VTN801gGLBEfecDbx5ZfXXzH0wan-uhUy8AIw2MXv7jfyPxPTpddwWQ)

Al termine del Regina Coeli, Francesco ricorda la memoria della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, invitando la Chiesa ad unirsi in preghiera con i …

[Francesco: la vita è un dono di Dio non un bene da manipolare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETA.A.ItctuZQEM0xRatZRgpHVSXTbT4EacDIyY_Um1WmiGB0x3Q58Oi-b5RTxXefePg6U-HHaNQOjWOAu5oLSU5okqQ)

[article icon]

[Francesco: la vita è un dono di Dio non un bene da manipolare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETA.A.ItctuZQEM0xRatZRgpHVSXTbT4EacDIyY_Um1WmiGB0x3Q58Oi-b5RTxXefePg6U-HHaNQOjWOAu5oLSU5okqQ)

Salutando la manifestazione di ieri a Roma, “Scegliamo la Vita”, il Papa ricorda dopo la preghiera del Regina Coeli che la vita è “sacra e inviolabile, e non …

[E’ beata Pauline Jaricot, “donna coraggiosa” per la missione della Chiesa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETT.A.rrCK4bKgVttMtuwCvMZcnnkeJC15BD16JPHTmgZwjr0FPFJ4xMo4Y2kzi4WKZtRXVIkHAuTGdXOI7ORpPwWJLQ)

[article icon]

[E’ beata Pauline Jaricot, “donna coraggiosa” per la missione della Chiesa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETT.A.rrCK4bKgVttMtuwCvMZcnnkeJC15BD16JPHTmgZwjr0FPFJ4xMo4Y2kzi4WKZtRXVIkHAuTGdXOI7ORpPwWJLQ)

Papa Francesco ha ricordato, al termine del Regina Coeli, la fondatrice dell’Opera della Propagazione della Fede, beatificata a Lione dal cardinale Tagle

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Gallagher: Ho incontrato un popolo ferito e coraggioso, serve dialogo per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETL.A.ufa7pNaaGhWaFdRts72m0SZlMMxvCGxweqH8PA4pLhtPWcjPynKL5Khk0YEMGJNiRghHCXI5p0AHU5ZbL4VEYw)

[article icon]

[Gallagher: Ho incontrato un popolo ferito e coraggioso, serve dialogo per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETL.A.ufa7pNaaGhWaFdRts72m0SZlMMxvCGxweqH8PA4pLhtPWcjPynKL5Khk0YEMGJNiRghHCXI5p0AHU5ZbL4VEYw)

Intervista con l’arcivescovo segretario per i Rapporti con gli Stati a conclusione della sua missione in Ucraina: “Il Papa potrebbe ancora continuare a svolgere …

[Parolin a Cascia, servono al più presto negoziati di pace per l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BES_.A.oOAyrVg-wC1joyrtTl6XLNcCegikuePJBGJXfoY2TtSIcYTevsZzzLxyWAcrQqq_tjD1vWqq2qGOa-HYt1JdHA)

[article icon]

[Parolin a Cascia, servono al più presto negoziati di pace per l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BES_.A.oOAyrVg-wC1joyrtTl6XLNcCegikuePJBGJXfoY2TtSIcYTevsZzzLxyWAcrQqq_tjD1vWqq2qGOa-HYt1JdHA)

Celebrando la Messa nel giorno in cui si ricorda la morte di santa Rita, il segretario di Stato guarda all’attualità, invocando l’intercessione dell’avvocata …

[Lasalliani, viene dalle Filippine il nuovo superiore generale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETI.A.PSrj_SfFsnZcErcn9gjAF6uyHWUM9BkB_e_m1WDsiMhKQa7C7Zs2UZlEBOy6a-Agw-O6J9ZfmNF75fWMIasaTw)

[article icon]

[Lasalliani, viene dalle Filippine il nuovo superiore generale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETI.A.PSrj_SfFsnZcErcn9gjAF6uyHWUM9BkB_e_m1WDsiMhKQa7C7Zs2UZlEBOy6a-Agw-O6J9ZfmNF75fWMIasaTw)

Il 46.mo Capitolo generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, che si chiude il 22 maggio a Roma, ha eletto fratel Armin Luistro, 60 anni, finora visitatore …

[Assisi: alle Filippine il premio ‘Economia della fraternità’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETE.A.UggRqZDO2JxTMp9AyQHp_SDvV_d3p1qAfnDU5brsQAZip6lFtdyr83Px7t-Qm20ZzMMSJq-iAGqxh30R5iw3Dw)

[article icon]

[Assisi: alle Filippine il premio “Economia della fraternità”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETE.A.UggRqZDO2JxTMp9AyQHp_SDvV_d3p1qAfnDU5brsQAZip6lFtdyr83Px7t-Qm20ZzMMSJq-iAGqxh30R5iw3Dw)

Il riconoscimento della diocesi umbra intitolato a San Francesco d’Assisi e al beato Carlo Acutis è stato assegnato a 15 disabili del Paese asiatico che …

[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETJ.A.72eGX22rDT9w5S-Mrwm_kRBGeQe_FS7xy7_uBToQHoXpl6IQRwJx5jwfgQ3fzRrSjA6B_4qfudq0Gm-IDICZ6w)



[In prima linea alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETJ.A.72eGX22rDT9w5S-Mrwm_kRBGeQe_FS7xy7_uBToQHoXpl6IQRwJx5jwfgQ3fzRrSjA6B_4qfudq0Gm-IDICZ6w)

In una guerra “disumana e sacrilega” come l’ha definita Papa Francesco, in un buio fatto di disperazione, di donne sole che aggrappate ai loro figli …

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETM.A.CvRKUJFVpVghfaNP2Le-GGAnF5M4QAJAfasQL-6QM-c7iB32rfy4gJZgXYAJgj_OEgmkq133iMtButGvoZr6YA)

[article icon]

[Candiard: dal dialogo alla tolleranza per affrontare le sfide di oggi in Europa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETM.A.CvRKUJFVpVghfaNP2Le-GGAnF5M4QAJAfasQL-6QM-c7iB32rfy4gJZgXYAJgj_OEgmkq133iMtButGvoZr6YA)

Grazie alla Libreria Editrice Vaticana è ora disponibile in italiano il volume del domenicano sul ruolo della fede nella relazione tra religioni differenti. Un …

[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETO.A.obRJG1_es_EM9qbU0U81cIQ20Ve123FQ54SfMpQc4e9XZ_6CVSBrTDaUPQssDZivhuNVPmEyT2DH5Xn_UdUS1w)



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: chi ha i nonni non trema](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETO.A.obRJG1_es_EM9qbU0U81cIQ20Ve123FQ54SfMpQc4e9XZ_6CVSBrTDaUPQssDZivhuNVPmEyT2DH5Xn_UdUS1w)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETP.A.EY4CY5L5Dcp1UpvJscKyHqjPdAqVe5GYa15nzACcMN39fjzPy1-xSx0iGAhRKA2wDvbCINxxZd2Fd_d6NSUcxA)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETP.A.EY4CY5L5Dcp1UpvJscKyHqjPdAqVe5GYa15nzACcMN39fjzPy1-xSx0iGAhRKA2wDvbCINxxZd2Fd_d6NSUcxA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Escalation di violenza in Ucraina: colpite case e scuole a Donetsk](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETU.A.0kYaeOxKZzaWThRecWguQ7EeNJhXKkqvohAKZ3dJDITdaBhM5IiIe0E47AO1nS8OY0lTp5VXm8-uSB-nwRg6ww)

[article icon]

[Escalation di violenza in Ucraina: colpite case e scuole a Donetsk](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETU.A.0kYaeOxKZzaWThRecWguQ7EeNJhXKkqvohAKZ3dJDITdaBhM5IiIe0E47AO1nS8OY0lTp5VXm8-uSB-nwRg6ww)

Cresce il pressing russo su alcune zone del Paese in particolare nel Donbass. Il presidente polacco Duda in un discorso al Parlamento ucraino afferma che Kiev …

[Sant’Egidio. Da Piazza del Popolo un solo canto: no alla guerra!](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETQ.A.A_uQ2c9bgTsoEFurtQXtLq6faGGQSP3soG13wpN7A2C8Fd98miBsQcnvHmUs9OhbnGkz4vE1coYH-Ns1MGnzRw)



[Sant’Egidio. Da Piazza del Popolo un solo canto: no alla guerra!](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETQ.A.A_uQ2c9bgTsoEFurtQXtLq6faGGQSP3soG13wpN7A2C8Fd98miBsQcnvHmUs9OhbnGkz4vE1coYH-Ns1MGnzRw)

Ieri, nella piazza romana gremita, il concerto per la pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, “Play Music – No War”, di cui Radio Vaticana – Vatican …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EVB.Rct.BETR.A.Zp6WxmDjMVKI19rdrzqCDIBhHVRRfRiv_9uYt8ddV8gyzfY7z_aTMRKlyocoyHSDfcLBmrBK9BzjProIG4Usew)

SOCIAL

🔊 Listen to this