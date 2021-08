(AGENPARL) – dom 22 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P5.A.ngx3FgT7pMuDr6PWh6QSmi07ZHswV3w2zwjXC9TjBIc-Y3okt7Sid71kPeeCBOe4ywxb__4EJracxSQ6_0DEnQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

22/08/2021

[Francesco: Lasciamoci mettere in crisi da Cristo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P0.A.pq8huKQ-Aq9ujcLwsubvpR0lNIjnDOjFPxVlhN1swOV36F95jw3sTW92UZyTWccdICYohqo0moU-64Xoew1DNQ)



[Francesco: Lasciamoci mettere in crisi da Cristo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P0.A.pq8huKQ-Aq9ujcLwsubvpR0lNIjnDOjFPxVlhN1swOV36F95jw3sTW92UZyTWccdICYohqo0moU-64Xoew1DNQ)

È l’invito al centro della riflessione del Papa all’Angelus, commentando il Vangelo dell’odierna Liturgia. “Dio si è fatto carne e sangue: si è abbassato fino a diventare uomo come noi” afferma Francesco, e ci chiede di cercarlo nella vita e nella relazione con Cristo e con i fratelli. Se non ci …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Cammino Laudato si’ in Basilicata: educazione “on the road” all’ecologia integrale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P_.A.V2wjWhNyAX6CmcUL0RW5_EGbHn9IsIJJ8dzUJrKX6jPGgQ3nm-kJvj9gpOr-NaeUd4efUNJVNsZp6Yss-q6pWA)

[article icon]

[Cammino Laudato si’ in Basilicata: educazione “on the road” all’ecologia integrale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P_.A.V2wjWhNyAX6CmcUL0RW5_EGbHn9IsIJJ8dzUJrKX6jPGgQ3nm-kJvj9gpOr-NaeUd4efUNJVNsZp6Yss-q6pWA)

Il Progetto Policoro della Cei porta in route, da lunedì 23 agosto e per 6 giorni, una ventina di giovani seminaristi e animatori di comunità che hanno aderito …

[Agire subito contro l’emergenza alimentare causata dal Covid](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3Px.A.XI7G9uIilYzlE5C46douOQlC9vsQcxqpxNpMFa4gnXMLBg5Yc5Gp9fcnsLDU_JZBKDX_I3ZZEtXxjcq0pk0qjw)

[article icon]

[Agire subito contro l’emergenza alimentare causata dal Covid](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3Px.A.XI7G9uIilYzlE5C46douOQlC9vsQcxqpxNpMFa4gnXMLBg5Yc5Gp9fcnsLDU_JZBKDX_I3ZZEtXxjcq0pk0qjw)

Incontro al Meeting di Rimini sugli effetti della pandemia soprattutto sulle fasce più deboli. La malnutrizione rischia di colpire 800 milioni di persone. Il …

[Terra Santa: a Tabgha divelta da vandali una croce in ferro da un altare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P4.A.uEhBWnmTpUTMqNpgOemBRH1iT7-mU7UbCRFTO8PsDk4KSeI3AOfAnyclmNFhu2UtY8OF-N-JOjp8jThU9E9IhA)

[article icon]

[Terra Santa: a Tabgha divelta da vandali una croce in ferro da un altare](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P4.A.uEhBWnmTpUTMqNpgOemBRH1iT7-mU7UbCRFTO8PsDk4KSeI3AOfAnyclmNFhu2UtY8OF-N-JOjp8jThU9E9IhA)

Nella notte del 19 agosto, sulle rive del lago di Tiberiade, nella proprietà del monastero benedettino di Tabgha, ignoti hanno staccato una croce in ferro …

[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3Pz.A.OGISlEGTt4RqLuFplWFEEnmD8W1Cwa4hLaLcX7fan2J1gmVesSlcz69nm8oJUYDFIo3IZt4GoZK9liXoslKC6w)



[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3Pz.A.OGISlEGTt4RqLuFplWFEEnmD8W1Cwa4hLaLcX7fan2J1gmVesSlcz69nm8oJUYDFIo3IZt4GoZK9liXoslKC6w)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P-.A.mxK_Hh_lAoGJRZfSam5f-0X9jRYHXxaOoqeSgg5OmoSlx4mkLB-GDg-Ytmk43o8PD9esaFNCoa84JVEVhwCt2Q)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P-.A.mxK_Hh_lAoGJRZfSam5f-0X9jRYHXxaOoqeSgg5OmoSlx4mkLB-GDg-Ytmk43o8PD9esaFNCoa84JVEVhwCt2Q)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3QB.A.SBkCp0nEPjQPJ1HYYJ-C0n87rC0ol5qwHYVZS0RSgZ7Run4bSm1QacYMXV_OQWxF7GlyUmxFez6ZArA3Xacbog)

[article icon]

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3QB.A.SBkCp0nEPjQPJ1HYYJ-C0n87rC0ol5qwHYVZS0RSgZ7Run4bSm1QacYMXV_OQWxF7GlyUmxFez6ZArA3Xacbog)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

PRIMO PIANO

[Ancora vittime a Kabul. Gli Usa temono attacchi dell’Is all’aeroporto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P6.A.kMx3mNfBARKeYdj_RXvGGGdOCCa0bT0G68ErkMFnPVRxUu1NOV7-lZFnIbaMgSTHwC1sVhgrKuFYn8Rxkmoa1Q)

[article icon]

[Ancora vittime a Kabul. Gli Usa temono attacchi dell’Is all’aeroporto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P6.A.kMx3mNfBARKeYdj_RXvGGGdOCCa0bT0G68ErkMFnPVRxUu1NOV7-lZFnIbaMgSTHwC1sVhgrKuFYn8Rxkmoa1Q)

La calca allo scalo della capitale afghana ha causato la morte di altre sette persone. Senza sosta i ponti aerei, molti i bimbi e gli adolescenti che viaggiano …

[Allarme uragani in Messico e Stati Uniti. Minacciata New York](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P2.A._D39KCrd4iK9tDn8b0wT1EyxZAj91NncijpJneboWx3TR29jp7G5rgQdtjEBChMspGWa5cyLS8KRq3x9fh8_-g)

[article icon]

[Allarme uragani in Messico e Stati Uniti. Minacciata New York](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3P2.A._D39KCrd4iK9tDn8b0wT1EyxZAj91NncijpJneboWx3TR29jp7G5rgQdtjEBChMspGWa5cyLS8KRq3x9fh8_-g)

Nello Stato messicano di Veracruz, è salito a nove vittime e tre dispersi il bilancio causato dall’uragano Grace. Morti e dispersi anche in Tennessee, Stati …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dhb.Rct.3QA.A._hpPbw4NOY9VAfTBvb8p-QQ3JFtwZtzOyvuOhMYPDLW1Cvz915Sm0aWEEtZQmIsbsXY7rKEjJzKE3iVXq6dhTw)

SOCIAL

🔊 Listen to this