Le notizie del giorno

21/08/2021

[Il Papa: proseguire come artigiani di pace nella Penisola coreana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N8.A.lCp8zM_DiMNkNJpOKaaE4trF-R1WR1tx9G-mBySH58V2u9BWR8kf7RwNilR8oqOAQtjuditnJGL8ziYESOg6pw)

[Il Papa: proseguire come artigiani di pace nella Penisola coreana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N8.A.lCp8zM_DiMNkNJpOKaaE4trF-R1WR1tx9G-mBySH58V2u9BWR8kf7RwNilR8oqOAQtjuditnJGL8ziYESOg6pw)

Alla Messa in occasione del 200esimo anniversario della nascita di Sant’Andrea Kim Taegon, primo sacerdote cattolico coreano, martirizzato nel 1846, viene letto un Messaggio di Francesco. A presiedere la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro, l’arcivescovo Lazarus You Heung-sik, …

[Il Papa alle Chiese metodiste e valdesi: crescano apertura e conoscenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nt.A.CIHHna-x2ti1wp0zTpjGyXBYczwfJstmVpdoNXaQ2UEfAF16fVg0Fn6M7uTBdeZ3oGVsiLHmOwDBm4_MtcYRjA)

[Il Papa alle Chiese metodiste e valdesi: crescano apertura e conoscenza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nt.A.CIHHna-x2ti1wp0zTpjGyXBYczwfJstmVpdoNXaQ2UEfAF16fVg0Fn6M7uTBdeZ3oGVsiLHmOwDBm4_MtcYRjA)

Al via domenica 22 agosto a Torre Pellice, dopo lo stop del 2020 a causa della pandemia, il Sinodo convocato quest’anno in una forma mista, in parte in presenza …

[Schönborn inviato speciale del Papa per 1100 anni del martirio di Santa Ludmila](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3OD.A.RSeWIx8fRafkujPu64vrp1CIEj546I20MZ5DkBvpZtHDftVaZ-1y4wM9r0AxOVghJPw61o4LsT6pdHHNRs5RgA)

[Schönborn inviato speciale del Papa per 1100 anni del martirio di Santa Ludmila](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3OD.A.RSeWIx8fRafkujPu64vrp1CIEj546I20MZ5DkBvpZtHDftVaZ-1y4wM9r0AxOVghJPw61o4LsT6pdHHNRs5RgA)

Gli eventi commemorativi della prima Santa boema e nonna del Principe San Venceslao si svolgeranno in tutta la Repubblica Ceca

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Andrea Kim Taegon e i martiri coreani, testimoni della fede e dell’identità di un popolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N1.A.pVH03_svP7466SsPAWHYuZ8IQfTA68FH-SQvr1M8o4gBtYxEywIoxcgdF6sd3ixaYjRzBLN0PN9NvNyunJmi8g)

[Andrea Kim Taegon e i martiri coreani, testimoni della fede e dell’identità di un popolo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N1.A.pVH03_svP7466SsPAWHYuZ8IQfTA68FH-SQvr1M8o4gBtYxEywIoxcgdF6sd3ixaYjRzBLN0PN9NvNyunJmi8g)

Oggi pomeriggio, alle 15.30, presso l’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, il prefetto della Congregazione per il Clero, l’arcivescovo coreano …

[ A Torre Pellice si apre il Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N6.A.tdBLUnH1qIkbmZUCX3nWm42-YrHwuXRsw7A-apCFLHZULQ13MjpvBp2MJI7gbyV_0ESpZF-nONiGNaLNsbBcXw)

[A Torre Pellice si apre il Sinodo delle Chiese valdesi e metodiste](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N6.A.tdBLUnH1qIkbmZUCX3nWm42-YrHwuXRsw7A-apCFLHZULQ13MjpvBp2MJI7gbyV_0ESpZF-nONiGNaLNsbBcXw)

Con il culto presieduto dal pastore Winfrid Pfannkuche e la consacrazione del candidato al ministero pastorale Gabriele Bertin e della diacona Monica Natali, …

[Quando le Paralimpiadi si facevano in Vaticano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N-.A.bvUNQqNK8SbwuQKobEpBkuLkd_jEPZpveJIkcdmG1hwyw6xR5R6X_i1N14Ei-4LIWuDodbL44BQ2_qJxHa7DaA)

[Quando le Paralimpiadi si facevano in Vaticano](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N-.A.bvUNQqNK8SbwuQKobEpBkuLkd_jEPZpveJIkcdmG1hwyw6xR5R6X_i1N14Ei-4LIWuDodbL44BQ2_qJxHa7DaA)

Come al tempo delle gare “inclusive” volute da san Pio X, tra il 1905 e il 1908, anche oggi le Paralimpiadi sono un passo in avanti nella promozione di una …

[Evangelizzare con i simboli della Gmg: dall’Angola alla Polonia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nx.A.OYs7ZKm7jgAiUfWngttbPYDZxvjE2wnb9uNDJbTNPbENEFmK1fwBkCldcHvDDvx70RJKE8lV6XxEXNPclkEwqQ)

[Evangelizzare con i simboli della Gmg: dall’Angola alla Polonia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nx.A.OYs7ZKm7jgAiUfWngttbPYDZxvjE2wnb9uNDJbTNPbENEFmK1fwBkCldcHvDDvx70RJKE8lV6XxEXNPclkEwqQ)

La Croce e l’icona della Salus populi romani dal 21 agosto al 1.mo settembre resteranno nella patria di San Giovanni Paolo II che delle Giornate mondiali della …

[America Latina in preghiera per l’Assemblea ecclesiale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N5.A.rACOW2xdbDPxBb1BMk1As7PC9k2wK1eAalXK3ftppiMiXKqNQab8dL9zwPLPnUfh8nqeN3NxgdNYrOAKxWYgnw)

[America Latina in preghiera per l’Assemblea ecclesiale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N5.A.rACOW2xdbDPxBb1BMk1As7PC9k2wK1eAalXK3ftppiMiXKqNQab8dL9zwPLPnUfh8nqeN3NxgdNYrOAKxWYgnw)

Una giornata dedicata alla preparazione spirituale per l’appuntamento del prossimo novembre a Città del Messico, sul tema “Siamo tutti discepoli missionari in …

[Dal Festival dei Diritti, il Premio speciale a monsignor Dario Viganò](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nu.A.60VlNfC931cmRWjRsvZq8PhkZhxyHyqRSzFl7FcZqPd6EkDYg-Qs8k0njKfOuiysxgGHkEDvA_sVg6MxT-qZNw)

[Dal Festival dei Diritti, il Premio speciale a monsignor Dario Viganò](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nu.A.60VlNfC931cmRWjRsvZq8PhkZhxyHyqRSzFl7FcZqPd6EkDYg-Qs8k0njKfOuiysxgGHkEDvA_sVg6MxT-qZNw)

L’impegno per una comunicazione che con uno sguardo lucido sappia dare speranza alla società pronta a rimettersi in cammino, nonostante le macerie materiali e …

[Hebdomada Papae: il Gr in latino del 21 agosto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Ny.A.tnq9twvlOUa3jCjBM0TOd_UDM6Av6YjMhgX12i6QNy-4_E71xn5UhrbOkMtd7XAEXYRuJRH4NQhtq9MFxua_gw)

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. ln sommario: Francesco all’udienza generale. La fede ama e …

[ Hebdomada Papae: il Gr in latino del 21 agosto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Ny.A.tnq9twvlOUa3jCjBM0TOd_UDM6Av6YjMhgX12i6QNy-4_E71xn5UhrbOkMtd7XAEXYRuJRH4NQhtq9MFxua_gw)

[XXI domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento di don Fabio Rosini al Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nz.A.ViSI03_DYGClLNf3OQ8S3LthwObcFEB7-chuU4lwHKBctK6F2RKu4P12Bfi6OHkFNLcbD2rP8jEhm08y_gD8LA)



[XXI domenica del Tempo ordinario Anno B – Commento di don Fabio Rosini al Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nz.A.ViSI03_DYGClLNf3OQ8S3LthwObcFEB7-chuU4lwHKBctK6F2RKu4P12Bfi6OHkFNLcbD2rP8jEhm08y_gD8LA)

Don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le Vocazioni delle Diocesi di Roma, commenta il Vangelo di domenica 22 agosto 2021 Nel Vangelo di questa Domenica …

[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N_.A.z9VqwKFz__PUQ3c5blOxg5xC0WFJqyOTK-r_9_8iofo8ninvaFetR5KDOtY7BQlo0htPq8sk7IX8vTNDIXPWAA)



[Amoris laetitia, il matrimonio icona dell’amore di Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N_.A.z9VqwKFz__PUQ3c5blOxg5xC0WFJqyOTK-r_9_8iofo8ninvaFetR5KDOtY7BQlo0htPq8sk7IX8vTNDIXPWAA)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N3.A.IyT7lcBQjyE1oyHOzzaYwV10AvJOXyoswH0-Fd-FrM-fyoM1o2YTrSurfcfcmhKHHxXE6NE57PFBkRt7d_uthg)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N3.A.IyT7lcBQjyE1oyHOzzaYwV10AvJOXyoswH0-Fd-FrM-fyoM1o2YTrSurfcfcmhKHHxXE6NE57PFBkRt7d_uthg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3OG.A.ClU4MqFkYt9D1106isNyeWjXN1GQs0eaBjPPBVOUvD1lCHbi6oWCNcR3URoWcW1L4qM2OO_hsAiQWWG29_wHkA)

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3OG.A.ClU4MqFkYt9D1106isNyeWjXN1GQs0eaBjPPBVOUvD1lCHbi6oWCNcR3URoWcW1L4qM2OO_hsAiQWWG29_wHkA)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

PRIMO PIANO

[Arrivato a Kabul Baradar, cofondatore dei talebani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N2.A.58-Nt1yXdREY-wXpD-nmIXZGal80La3xc_81ffxnBOPO_sqFWwjEuRGe4oxfntfXA8q9ILVVvYfwkFYW7D3VnA)

[Arrivato a Kabul Baradar, cofondatore dei talebani](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N2.A.58-Nt1yXdREY-wXpD-nmIXZGal80La3xc_81ffxnBOPO_sqFWwjEuRGe4oxfntfXA8q9ILVVvYfwkFYW7D3VnA)

Il mullah Abdul Ghani Baradar, tra i favoriti alla guida del Paese, ha raggiunto oggi la capitale afghana dove incontrerà “i leader jihadisti e i politici” per …

[Haiti, Terre des Hommes resta a fianco di minori soli e famiglie di accoglienza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N9.A.sk6f8OHE2IUOyVPvvjEBdO87RuHSHAIc-_cNgPxrqYaYgYokGtaxEzNQv7btTkjGK0nwA9646G7C3nMl-S6HLQ)

[Haiti, Terre des Hommes resta a fianco di minori soli e famiglie di accoglienza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3N9.A.sk6f8OHE2IUOyVPvvjEBdO87RuHSHAIc-_cNgPxrqYaYgYokGtaxEzNQv7btTkjGK0nwA9646G7C3nMl-S6HLQ)

Mentre il bilancio delle vittime del sisma è di 2200 morti, la solidarietà internazionale è in moto. Nell’emergenza post-terremoto, la Ong continua l’impegno …

[Tra i cristiani di Qaraqosh è arrivata la reliquia della Santa Croce](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nw.A.ElqBTgtC8BNIVyYS11K9r3NnISGgGXQWnTN8yuoFV0BZwMeGKqQx-ZOB0fwu-859kVQtdKPhEugQyssaV82k6g)

[Tra i cristiani di Qaraqosh è arrivata la reliquia della Santa Croce](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3Nw.A.ElqBTgtC8BNIVyYS11K9r3NnISGgGXQWnTN8yuoFV0BZwMeGKqQx-ZOB0fwu-859kVQtdKPhEugQyssaV82k6g)

Continua il viaggio che la Custodia di Terra Santa ha organizzato in diversi luoghi del Medio Oriente. Ora è in Iraq, nella piana di Ninive, assieme ad una …

[Torna dal 22 al 29 settembre il Religion Today Festival](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3OF.A.-NU9duO6ELHasHwPywsJnFv-yh44mNDWHSbGNkfhoqk2o3mvByGgInGN6mYttf20Sk6fGN8I9YPFj4BQBlSElw)

[Torna dal 22 al 29 settembre il Religion Today Festival](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DhT.Rct.3OF.A.-NU9duO6ELHasHwPywsJnFv-yh44mNDWHSbGNkfhoqk2o3mvByGgInGN6mYttf20Sk6fGN8I9YPFj4BQBlSElw)

Il primo festival internazionale e itinerante di cinema delle religioni rinnova anche quest’anno attraverso pellicole, incontri e ospiti il suo “viaggio nelle …

