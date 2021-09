(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4np.A.t3LOcplIYb6xluGCQmzljL8yqiV69QgPBZIl6Ysn2W5UbnKf35xwMyJ4CdOw2DzJC7q9fNdv1ZMHF_xXYDAM2Q)

20/09/2021

Assisi, la casa dello spirito che rende fratelli e prega per la pace

[Assisi, la casa dello spirito che rende fratelli e prega per la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4na.A.VyHzn-eC9yqhqKQuiHBRZ8W5QhrB6J5BtO9iPf2nf1hdwKTumiCpXryUeQbWMAim6N9ix7tU6S55FgHehkNomw)

Cinque anni fa, il 20 settembre del 2016, il Papa si riuniva nella città francescana assieme ai leader delle religioni per la Giornata mondiale di preghiera per la pace, trent’anni dopo lo storico evento convocato da san Giovanni Paolo. “Mai il nome di Dio può giustificare la violenza”, ripeté …

Dal 1° ottobre l'accesso in Vaticano consentito solo con Green pass

[Dal 1° ottobre l’accesso in Vaticano consentito solo con Green pass](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nm.A.TtqL-gmFKfTHUnwWV9RDMbDlzFaUSpDm79cLpHLhxFyxPb3PYqdB740Og5CB8u4uEa365wjTTVt6Hh0-4xDlZw)

Nell’udienza dello scorso 7 settembre, il Papa ha chiesto al Governatorato di emanare un’ordinanza per adottare tutte le misure idonee a contrastare l’emergenza …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Abusi, O'Malley: anche la mia 'conversione pastorale' ha richiesto molto tempo

[Abusi, O’Malley: anche la mia “conversione pastorale” ha richiesto molto tempo ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nZ.A.TGHZBZjP-68J_PGfuuLFsKNbhKZ4jz3SVmD3CiBlvRpFrqH3DMXevnsvjkRDKQfhZnZWZV87n5dCTlR0Q_74yw)

Alla Conferenza di Varsavia, il cardinale presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori ha condiviso a braccio con i presenti alcuni ricordi …

Abusi, Wijlens: un errore aver tutelato la reputazione della Chiesa e non i minori

[Abusi, Wijlens: un errore aver tutelato la reputazione della Chiesa e non i minori](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nn.A.jFmsLUeQAQOPf-_eJuaRYKxFLCYDUiN8SDHSPra52qi6GYHSedbLGZHv9IgKbLt5L1vZ-KRaIiSIB7QVrzaiow)

La docente tedesca di Diritto Canonico ha parlato alla Conferenza internazionale di Varsavia dedicata alla salvaguardia di bambini e adulti vulnerabili. Gli …

Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione



[Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4ns.A.4PvlqWq0S8xkwY67tpEo2Y7LZTSma9Xj21cG4HLbOgjcwTEuGq4KZLQ8rVbtKJZfh3UOjzTdN2pW-BXPi1USxg)

I dicasteri della Santa Sede raccontati dall’interno: storia, obiettivi e “bilancio di missione”, come funzionano le strutture che sostengono il ministero del …

Il Premio Letterario a padre Mandonico per un libro su de Foucauld

[Il Premio Letterario a padre Mandonico per un libro su de Foucauld ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nX.A.aERMDlQcGlOrXkBqejBNeDqLAMYYz9m6d2mGnO5S9Fi4EiyxLumumtPQWHR1H_ErVlpcMZxQbwYfZOX8QAxpIQ)

L’onorificenza al vice postulatore della causa di canonizzazione del religioso francese è per il volume edito dalla LEV “Mio Dio, come sei buono. La vita e il …

'Ndrangheta e fede: ecco le linee-guida dai vescovi calabresi

[‘Ndrangheta e fede: ecco le linee-guida dai vescovi calabresi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nc.A.6jWcq5qYaz7u16xxiYPWBOxI9reEV0hugImZnstn6SR1CUU-mo91HxFM0HE4lk-RyOw8-HTIgdsIwMuvE8e4iQ)

“No ad ogni forma di mafie!”. Il documento dei presuli è datato 15 settembre, 28.mo anniversario dell’uccisione, per mano mafiosa, di don Pino Puglisi

Hollerich: i giovani sono l'Europa adesso, non solo il futuro

[Hollerich: i giovani sono l’Europa adesso, non solo il futuro](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nh.A.fVsJQqBqlpxKZIiY8ucdpHUBVGaUF1RSXKFIoOEvUIQrl5YDiiD1nX-BUz1mRbl3g-V-LTLTrGTKf3ULBfnfKQ)

Il cardinale presidente della Comece ha commentato il contenuto del Rapporto della Convenzione cattolica dei giovani sul futuro dell’Europa. Suggerita la …

Amoris laetitia: l'adozione, scelta cristiana che rende fecondi



[Amoris laetitia: l’adozione, scelta cristiana che rende fecondi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nY.A.bH9Wu2GLx9sy7P3ixVCTmekkFyQDMw–ow3d2iRNmZaj3DiBGKRyKVYmIVSY38gI80Mo2aZqiYdqzGQyIOKyuQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

Vivere la fede con i libri della LEV

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nt.A.SMo2TvytB32x2BPN8_S-a1qnTPpr2zCOqgwHrRG-gfg6ezkIXz8a8J94xACN2l0PGb5IjCUaBsH9G83sLDZBsw)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4no.A.6tYrceW6s5OCWpnakMDCP13Mb7WJNcc4vzvBK2FT3aT8bNHrpwgZIBUd1860BMEb3CBFFKHQnqd6fR1HbqdptA)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Covid-19, al Bambino Gesù la terza dose per i più fragili

[Covid-19, al Bambino Gesù la terza dose per i più fragili](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4ng.A.gbReGUIZU2vPIZYK6gzvXP7tnfOnVVbSAuCIWoDlX1-jKGDeyPZx5s0lqqVjW-5sX__hrMSn0pc69fZ2275erw)

Al via oggi la somministrazione del siero per circa 400 ragazzi e giovani adulti fragili, precedentemente vaccinati presso l’Ospedale della Santa Sede

Coinvolgere i giovani: la ricetta contro il cambiamento climatico

[Coinvolgere i giovani: la ricetta contro il cambiamento climatico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nq.A.sDGaDx6cV87FqefSNB8_Gu3S1A9zgSa3ZiqUdxISl_W0igVW0LyCGWqS_KHm9j7j3cp9niab_LyuLG_lBRy2dg)

E’ davvero possibile fare qualcosa per il clima e per le conseguenze devastanti delle sue alterazioni sul nostro Pianeta? Oggi e domani un evento on line, …

L'emergenza al confine Usa-Messico, oltre 14mila migranti bloccati sotto un ponte

[L’emergenza al confine Usa-Messico, oltre 14mila migranti bloccati sotto un ponte](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nl.A.lguwCPdPS5rpVWwvFWDa0N90QNQcnRc_e1JSDOI-lGw1K-PNaBiDF5M27SV4X7tmd8RAPuc9JrjvfXOCSXtVzw)

Washington accelera per il rimpatrio dei migranti haitiani, da giorni accampati sotto un ponte del Rio Grande, al confine col Messico. Oltre 14mila persone …

"The Last 20" in Molise, gli studenti preparano le proposte da portare al G20 di Roma

[“The Last 20” in Molise, gli studenti preparano le proposte da portare al G20 di Roma](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DnA.Rct.4nd.A.or25qANkvnjCS9SrWJtznKvZU9C-k6V9JsR_soDl9Apwl7hbtxJYjVG6Tv5Gd9pqHf45nWuKeIwH27H6MQbqig)

Si sta concludendo nella Piana dei Mulini di Colle d’Anchise, in Molise, la tappa iniziata in Abruzzo del summit dei giovani con i rappresentanti dei 20 Paesi …

