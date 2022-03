(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCn.A.i5muV_5xwq-aaB4wBDUahrSM1kHCusndrRfN4CMN-o9tm2iQsbkMkBRQ-Jlc-QDEHKHOTmxRwNaLWeBsjyzBWw)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

16/03/2022

Videochiamata del Papa con Kirill: la Chiesa usi la lingua di Gesù non quella della politica

[Videochiamata del Papa con Kirill: la Chiesa usi la lingua di Gesù non quella della politica](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCW.A.I40u3XD6PvB66TIPFTt9j3cwJYmPz-q5qxA5UzCb9O05fg51KpVUs230j6UZim0u0GxjX6QP0bWiAQzhYIOEeQ)

Francesco, ha informato il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni, ha avuto un colloquio nel primo pomeriggio con il Patriarca di Mosca per parlare della guerra in Ucraina: come pastori del popolo “dobbiamo unirci nello sforzo di aiutare la pace, di aiutare chi soffre”

Francesco: Dio, ferma la guerra o la catastrofe atomica ci estinguerà

Francesco: Dio, ferma la guerra o la catastrofe atomica ci estinguerà

Il Papa riflette sul futuro dell’umanità nell’udienza generale, durante la quale prega per l’Ucraina recitando un’accorata a preghiera scritta dall’arcivescovo …

La preghiera del Papa per i bambini e ragazzi ucraini "vittime della superbia'



[La preghiera del Papa per i bambini e ragazzi ucraini “vittime della superbia”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCh.A.nqKoLdFHH9aR_AOuWhCuzBiamxWgEz-1ROEvntN3KIuADBblwEWXDTOCJ4kSzY7mRA0S2FL82lwh5YPh5VyyZA)

Francesco, al termine dell’incontro con duemila studenti dell’Istituto milanese “La Zolla” nella Basilica di San Pietro, recita una commovente preghiera per i …

Francesco: Ucraina e Siria unite dal dolore, la Chiesa semina speranza

[Francesco: Ucraina e Siria unite dal dolore, la Chiesa semina speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCZ.A.GOiCOf2p78rm052wdlfhsAwFUZQ1qWJRAQ5QIJ1GtBvMMU3HQ-HIOK0hmK-6RKnEhAbjFVgSyUz_45ZOt04WbQ)

In una lettera inviata ai partecipanti al Convegno “La Chiesa come casa di carità – Sinodalità e coordinamento”, iniziato a Damasco, il Papa ricorda che nessuno …

Il Papa: la saggezza degli anziani, un argine all'abitudine della corruzione



[Il Papa: la saggezza degli anziani, un argine all’abitudine della corruzione](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCb.A.hjdZYqaBiZw3Xnb7EN6rMmgfKuWpzDoUOsPRATySVzIQzUhRTtrKQmgFhbj9Edg2Ov2WfPulC4hMVNrZa0qHjg)

All’udienza generale Francesco continua ad approfondire il tema della vecchiaia e indica una responsabilità che è propria delle persone avanti con l’età: …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

Pace in Ucraina, Parolin: la preghiera non è mai inutile, può cambiare cuori e menti

[Pace in Ucraina, Parolin: la preghiera non è mai inutile, può cambiare cuori e menti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCT.A.aI3X1xARHV9Vwfhzvk_82akZpKgJ7o9vcJLO12wQ-NF8jt2TgWNoy2Es6DsrtkX5nFo0ZTsprUMrwWg_LlTmeg)

Nella celebrazione per la pace nel Paese europeo scosso dalla guerra, il segretario di Stato vaticano sottolinea che la preghiera “può incidere anche sulle …

La gratitudine dei vescovi al Papa per la consacrazione a Maria di Russia e Ucraina

[La gratitudine dei vescovi al Papa per la consacrazione a Maria di Russia e Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCi.A.vL4oHRw0tug4jYpmdk29nUc07lx-CEdXm-72cUxyITaHhSZ6Xgf_GTtFpG2stYOjIG89TC_BZIzXNxAXKznBuw)

Giungono manifestazioni di gioia e speranza dal Paese martoriato dalla guerra e da diverse conferenze episcopali, dopo che è stata resa nota, ieri pomeriggio, …

Czerny: ho visto la guerra negli occhi dei profughi

[Czerny: ho visto la guerra negli occhi dei profughi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCc.A.lH06wt3hEXChL09_APTu1ksBO-vwTphFIufrkf77-lCZsqMqUMl4EoeuOz4FRMoGPgskIm3fPym2IX3_uqnP4w)

Aggiornamenti Sociali pubblica una riflessione del prefetto ad interim del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale che, dall’8 all’11 marzo, ha visitato …

Austria. I vescovi pregano per la pace con i rifugiati ucraini

[Austria. I vescovi pregano per la pace con i rifugiati ucraini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCq.A.ddVyI6GIt5ryonJDA_lqHLIvMJgo4F6N5BJQnG_tBh_K3vzvpe4oVXOjmnT1vw3FSmQuFv82ViBQ1GyrNOEknQ)

La Conferenza episcopale austriaca, riunita in assemblea plenaria, ha incontrato una cinquantina di profughi provenienti dall’Ucraina tra cui un gruppo di …

Croazia, le azioni di Caritas per la popolazione ucraina

[Croazia, le azioni di Caritas per la popolazione ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCr.A.uIbzilC20oWjTrvkV5LOrpeY8viRYJTGMzXSY5S7YbVsrDVkPMXGQR4DZlL688EU63_5oEqMImd9w-heJybJtw)

La mobilitazione della Chiesa croata in favore della popolazione dell’Ucraina passa attraverso la Caritas: dopo una raccolta fondi ci si organizza per l’invio …

Il grande abbraccio della Polonia a chi cerca riparo dalla guerra

[Il grande abbraccio della Polonia a chi cerca riparo dalla guerra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCR.A.x_f27K4Ihp2f8VG9tFwwfROgnTJ8-vaHYk0E3740_0Ylrbky3LNGfRdKcz88t_3D-FK4hPc2-SI0sjEA2E33ug)

Importanti gesti di solidarietà di fronte agli ucraini in fuga. Padre Tomasz Szopa, del Santuario San Giovanni Paolo II a Cracovia: un’accoglienza spontanea che …

Sant'Egidio in Polonia, la solidarietà per riscoprire il valore dell'accoglienza

[Sant’Egidio in Polonia, la solidarietà per riscoprire il valore dell’accoglienza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCO.A.-XuS5P0lfb9TWgBQ7BZDh-1_dfb5ewyNdYeqD-hMK-8CzD0YCPij1y21tg6KQwxxseX61VAOzyPLBOTVPPrWrA)

Associazioni, istituzioni, Chiesa e svariate onlus stanno lavorando incessantemente per aiutare i profughi dell’Ucraina che hanno lasciato il loro Paese a causa …

Alle frontiere della speranza



[Alle frontiere della speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCS.A.Y-4_tSpURNu1IYR1BilDcBFJm8aNUkk2XoTvFZVCHlDZHBoycYf5t6EJIdpRhwHjeO5NubXZLqxz6C1WiBPStw)

Centinaia di migliaia di persone hanno attraversato i confini dell’Ucraina per fuggire dalla guerra e sono state ospitate in centri di accoglienza. Il reportage …

Anche i piccoli centri in Italia accolgono i profughi ucraini

[Anche i piccoli centri in Italia accolgono i profughi ucraini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCs.A.KZnZojypGV67-GSRxpLnQ_KH2sVNTOjLaLMUJB8EP_Hrgu4fh09Sjin3pnmOY-gu0DeZL_jEvn4SRjTEBKSG5w)

Si allarga a macchia d’olio e capillarmente l’accoglienza dei profughi dell’Ucraina. Mobilitati anche i piccoli centri abitati come Cerchio, nell’Abruzzo …

Radio Vaticana, più onde corte verso Ucraina e Russia

[Radio Vaticana, più onde corte verso Ucraina e Russia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCo.A.H2_htLmRRvftfZWsYbg9IBj6JLC6QrPRAt–mo5dWaOnz4QyxVFT6NAl9PQ0qbp3Xm2lln1uw2TqAitWrxs8XQ)

Da lunedì prossimo l’emittente papale amplia l’offerta nelle lingue dei due Paesi dell’est Europa. Menichetti: in questo momento di guerra vogliamo diffondere …

In prima linea: in viaggio verso l'Ucraina



[In prima linea: in viaggio verso l’Ucraina](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCa.A.8enDvYsziebTbNe8DCkBQ8BnZalLLyJsy78HsXfSPbNjyrlkhRTcxTnA1u5h9LuzA8x-ZyMStg3VdWmggyb7zQ)

Il racconto degli inviati di Vatican News ai confini tra la Moldavia, la Romania, la Polonia e l’Ucraina. Le storia di chi fugge dalla guerra, la speranza di un …

Le immagini dall'Ucraina: guerra, fuga, speranza

[Le immagini dall’Ucraina: guerra, fuga, speranza](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCj.A.2w0nN2YQDzrN7_9p-BkvvFqpT32NRq9clYGnmMQmxihnbkhmMdeF_IixXZPTuCKYWvNaFnWl2rHO-v5bUqM2yQ)

Ricordiamo le parole pronunciate dal Papa il 6 marzo: “Si assicurino davvero i corridoi umanitari, e sia garantito e facilitato l’accesso degli aiuti alle zone …

Educare alla democrazia: atenei di tutto il mondo a confronto

[Educare alla democrazia: atenei di tutto il mondo a confronto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCd.A.6Jn2i4k7h83QQiHKEGiyDoJPz943R-yvxAo2rjH4i_nt7PgW70DWr913haHA6_jBmVSZxVMdWHByEwRuSia6jg)

Rappresentanti di 20 Paesi ed esperti di 14 Università: sono i numeri del convegno organizzato dalla Fondazione “Gravissimum Educationis” per riscoprire il …

Guardare verso l'Alto, guardare verso l'altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca

[Guardare verso l’Alto, guardare verso l’altro. Il libro del Papa sul Vangelo di Luca](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCP.A.8vAJgagvAr-ggaVNLMc1dsM_svMlwW8pOqjE1zxKPTGPPqvKSWrGeQbvNqZJAbiTQOORuSHjUjLC0koSFE9Atw)

Nella nuova pubblicazione, edita dalla Libreria Editrice Vaticana, Francesco spiega, domenica dopo domenica, il testo dell’evangelista della misericordia. La …

Verso l'Incontro mondiale delle famiglie: l'amore come a Nazareth



[Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: l’amore come a Nazareth](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCU.A.6yPhZ9xjakCHXH94Dfnz3PumMuflNO3Hf0MKY6ZHobdmLZl9BJam0VzAO5H07ur8zgMVHCYcq_vdqLFX1UDt6Q)

10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e …

FRATELLI TUTTI di Papa Francesco



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCX.A.h2GdmGm6H5yDuU5h16ZN3K8w-084STLqSLEXLmphiZNqNHtLmV6r8MKiiTY0GyVq6pcoEshW3DGSO6r2dmIIXg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

Guerra in Ucraina, bombe dalle navi russe su Odessa e Mariupol

[Guerra in Ucraina, bombe dalle navi russe su Odessa e Mariupol](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCl.A.c66tjFr9oLlL7VDyoQEaJR_JAqhuxxsv0u12PIxeO-HKEH8aCVSpzoHYYW86nFhQpsKeTZ8E0iLJa4Qxf30kGA)

Una giornata articolata quella di ieri sul fronte diplomatico, mentre le bombe continuano a cadere sul territorio ucraino, in particolare nella parte sud …

Alla Gregoriana la presentazione del nuovo volume dell'Opera Omnia di Ratzinger

[Alla Gregoriana la presentazione del nuovo volume dell’Opera Omnia di Ratzinger ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.EIZ.Rct.BBCe.A.avcwaco1o562jNWmRw60ULmRf2-Vws1-INodDu2y3D5WP4wR0SsuyVaXaiQwokjAWt4-yj0FgLBKMkBAfJWdIA)

L’iniziativa oggi a Roma per favorire la riflessione in sede accademica sugli scritti del Papa Emerito prima dell’elezione al soglio di Pietro raccolti nel …

