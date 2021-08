(AGENPARL) – dom 15 agosto 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27j.A.gFDPbUzhXls-7unRE-W2nvj9O1e6BE6O0af6tAG_UeNi7MDbM0QOcdnvKjXzlO2TllVpTPIvnOLF2oxphW7XBQ)

15/08/2021

[Solennità dell’Assunta, il Papa: è l’umiltà il segreto che porta al Cielo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27i.A.joegAJ9P6daNxnDMu5ZZiduzU9y5z6LJueKQ1Y5dop-8L1zSCW-X9gD6ZbdN5-i9_C-ioNyISb0MjSxLRe_0hA)

Festeggiamo Maria e preghiamo che ci accompagni nel cammino che dalla Terra porta al Cielo attraverso le strade della piccolezza e del servizio che hanno segnato la vita della Vergine e hanno fatto innamorare Dio. Lei “umile e alta” ci ricorda che Dio chiama anche noi ad un destino di gloria. Così …

[Il Papa prega per l’Afghanistan: trovare soluzioni al tavolo del dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27W.A.2KMLUsiF9BDB2M1r-tgmQg3taOi_bh4kypk5KeSILG61Hp_6bHj_LGctlt0fv-0Q4iOKI7fyvSfBQrbh-RTFXw)

Dopo la preghiera dell’Angelus, Francesco si è unito all’unanime preoccupazione per la situazione nel Paese e ha implorato che cessi il frastuono delle armi. E …

[Solidarietà per Haiti: Francesco vicino alle vittime del sisma ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27U.A.F791Jr1TwXBlzpZKClCjW08Kobs2y1pf2buVLGp4ryBaJxXDZJq9dLideuZAs_LDoFA7PSs0kOLiXBixDLeAuw)

Un’Ave Maria corale in Piazza San Pietro. A guidarla il Papa, al termine dell’Angelus, per centinaia di morti e migliaia di feriti a causa del terremoto che ha …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Assunzione, Grasso: “In Oriente i primi indizi della festa”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27d.A.tums3caBvb-wpVlUMGwXA60kgnTPULLjX1Z3xQoJ8XsiFK1-1nlxXFDI8hFkhgXpCq08jSWaYJ9Ja60khHIJEw)

Il 15 agosto si celebra la Solennità dell’Assunzione di Maria al Cielo, un culto di cui si trova traccia già a partire dal 550. Antonino Grasso, mariologo e …

[Patton: l’Assunta segno di speranza per l’umanità angosciata](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27c.A.Kpj0NkB8xZNoYTDn5tvDAA7guY18YFBYjOuIOsMVhfYspwU0sFYh8_-qRY6suRktF-Xmyjrnwwhh0_vnvA3GjQ)

Una messa, un pellegrinaggio e stasera i vespri: si svolge nella preghiera la Solennità dell’Assunta nei luoghi della Terra Santa. Il Custode fr Francesco …

[Assunta: la Nuova Zelanda si consacra a Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27V.A.zMm0lWMq0MfmoW9QN0rmCsbtoH2uv0JyHWqGpDb0uwcEKMVGjg-CGHSTMVOkI-Xvp7ASzDgBN1scxfPxF-e2fQ)

15 agosto, è la dedicazione alla Vergine da parte della comunità cattolica neozelandese che ne invoca la protezione. Tante le iniziative

PRIMO PIANO

[Forte terremoto ad Haiti, centinaia le vittime ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27l.A.VXVZUSvXcIBq1CZGQMHU79CgbCpwKQIMZYHCO5LS3gUs3xy96S4HPrh1rO3F_HXNJ7EnTQj2oUWkivHPtdy2wg)

Il bilancio si aggrava di ora in ora anche se le notizie restano incerte . Le agenzie di stampa parlano di oltre 300 morti che potrebbero diventare migliaia, …

[In Libano, crisi energetica e sanità al collasso](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27a.A.n0r3SpvitpbBbU3FCE9jpYBjkEZ444Hbg20HIbcBniQOXw1FMhu_32k8pGBdggnkyimga2_dxzPM1H5tktHORA)

Manca carburante ma soprattutto sono a rischio chiusura le strutture ospedaliere. Il Libano dunque continua a sprofondare con un sistema sanitario al collasso …

[In Palio… la vita di una comunità ancorata a Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27h.A.iBrahO_WGsOkujNc6ErwJ2-uVfDpstI5a2_AFG9KWPHMlqm_Fv27JeL1fQErLLfiEvyhnJwqMn9vrkmNzreBkw)

Rimandato ancora a causa della pandemia, il Palio non è una folkloristica e rievocativa giostra equestre di origine medievale, ma sintesi e culmine della vita …

[La solennità dell’Assunzione, gloria di Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DgH.Rct.27T.A.FkNErEhi1b1Jny_XSpYXeDCsYZqipNWO8tnP4SYP74pa2o7SOv-E9ZtCoEFvPWwrgJ9rAIAFM49vE3plSQEHFQ)

L’Assunzione della Beata Vergine Maria è stata al centro della narrazione dei vangeli apocrifi e di un’ampia trattazione nelle fonti patristiche che è …

