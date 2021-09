(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4W4.A.SDreHJB43VYeA4z3-Tc52UzB-DC-HRCJ-Q9Cdc96n7Hmpoo0IXpm1hyDlYWngNCTnv7Jf3j6PNbx6GTGJ8kSeg)

14/09/2021

[Slovacchia, il Papa: chi ha la croce nel cuore non vede nessuno come nemico](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4Ww.A.9dtWtkm9hAg039xZTom6A7IBMbuUHgBu_vhks0mRXsZn6ZXnci6LFBluLVpUuyHu-Ah5b_F2IMlc_q0XhGwhVQ)



Alla Divina Liturgia celebrata in rito bizantino a Prešov, Francesco esorta a non aspirare a un cristianesimo trionfalistico: senza croce – avverte – diventa mondano e sterile. Ricordati anche quanti sono morti in Slovacchia a causa del nome di Gesù

[Il Papa ai Rom slovacchi: ghettizzare accende la rabbia, la Chiesa è casa vostra](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4XC.A.erjwYf66jag-eFX8rGee4j0pjTx7CzALEB4_OA7poMVneu8CkTpeTgrCrKVWKLge2CFCv-XjVke0W4zp22vjNg)



Francesco in visita a Luník IX, ghetto alla periferia di Košice: “I Rom oggetto di giudizi impietosi. Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze, la via è …

[Il Papa ai giovani slovacchi: la vera rivoluzione è ribellarsi alla cultura del provvisorio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4W7.A.TPv-eEh2otLCHmiwFaSRAERrjSqZTBNvqQZMF1_xKEfP15AjNHL7AZmA-YExMS09NfcXM853d1r6IUul9arVFA)



Nell’ultimo appuntamento del terzo giorno di viaggio Francesco ha esortato le nuove generazioni a non lasciarsi omologare: “Non siamo fatti in serie, siamo …

[Francesco, un sorriso e una benedizione tra i fornelli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4Wz.A.izJnDMdRkP7Vvd891-z6jROTb40XNgRFAgYuVgsAtHucw5NthBwL8uSdm1sPKBC7t8gFmwakMCRXOAT1Xqb89Q)

Prima di recarsi a Kosice, il Papa si è fermato a salutare i confratelli gesuiti della Casa di esercizi spirituali e le cuoche e i religiosi impegnati a …

[In un minuto la terza giornata del Papa in Slovacchia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4W5.A.Iti6zD6KbNU6fmJXaqmbQ-fvkAoFbuBnBRZJFxWzeXkIDBGzGxDao4DYdk5T_UE5pTRbdEVwwTqOXa39yAukZA)



I momenti salienti del pellegrinaggio di Francesco, attraverso le immagini esclusive di Vatican Media, con le tappe di oggi caratterizzate dalla Divina …

[Sannibale nuovo presidente dell’Accademia Romana di Archeologia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4XG.A.UKaed52DZ38PHAgSnmseQxlqELNes77VuOJFiY7Rym82iUpE-LAKDCsU_rE8tBGhOM3IkI_IeOFZxJPF6LqMOQ)

Francesco ha nominato a capo dell’ente pontificio il 60.enne curatore del Dipartimento dell’Archeologia della Direzione dei Musei e dei Beni Culturali del …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[La croce, da simbolo identitario a sorgente di vita nuova](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4Wx.A.3qqIyAdqFMrC65MnPX_f3-dqGefNx7xftyyWaVfKzETL8sIbXnLd6MBsIguacUWIj88G_Zq6G81J1lPY03csUQ)

Nell’omelia della divina liturgia celebrata a Prešov in rito bizantino Papa Francesco chiede di non strumentalizzare mai il crocifisso

[Il Papa in Slovacchia: la Divina Liturgia a Prešov ponte tra oriente e occidente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4W0.A.3m0NfIGhot3FwzRPm4BWkQVHS2WexGPhtSIu4KLZI67aFzSKehzhIqAPLbuaiSdov67GI1-TIkLEmc3DiDldUA)



Francesco sarà questa mattina il primo Pontefice a celebrare questo speciale rito bizantino. Tra le lingue utilizzate anche il paleoslavo e preghiere in lingua …

[A Luník IX, il ghetto Rom rifiutato da tutti che attende la benedizione del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4W6.A.O_09EvEyK-K0P-_UjVH-i-LAGyKCOWs_2y_uIToZL6gPQd8JyR817dDLnez0o_QZhK8eB0HqAlwKWq_hLS0Whw)

Alla periferia di Košice, sorge il quartiere che raccoglie 5 mila persone di origine gitana costrette a vivere in condizioni di degrado e povertà, senza gas, …

[Don Jurica: ‘I giovani slovacchi conoscono poco il proprio cuore’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4W8.A.e65znksMBJ28moHJhSRjoK3Jy4LJqe9wm1uBYFUYKEuhrmjzP2C9oTbFLiGzIlBm9hVG4Y4e7WXHMdlaLt122g)

Allo stadio di Kosice, prima dell’incontro del Papa con 22 mila giovani della Slovacchia, la testimonianza di don Juraj Jurica, impegnato da anni nella …

[Viaggio in Slovacchia: Rom e giovani, due incontri significativi ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4XF.A.yhzia-YWMsFyG8ZiPM24ULS-UiVsyC4GPSX3yRBB3Fiet4rp7f3cSv7g91QSGmeuP6LD4F1aKRRx-C0SrAwouA)

Dalle voci di chi sta seguendo Papa Francesco nelle diverse tappe del viaggio, la gioia di ascoltare le sue parole e di avvicinarlo fisicamente dopo tanto …

[Il vescovo ausiliare di Bratislava: il Papa fa emergere il nostro potenziale ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4XA.A.su_BtWvEgzWuFPVDRH3QA7PiLDS-oo-Tes2tozq6tdM_uA6bWu63xpx8tl8gT2iXKeIVEtTbazpdDzSiWXnF6w)

Monsignor Halko sottolinea quanto sia efficace la presenza di Francesco tra la gente slovacca. Un popolo nel cuore d’Europa che vive un dinamismo, soprattutto …

[Cogliere Dio in un filo d’erba: il Circolo Laudato si’ nelle Selve](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4W1.A.JzPXwUcurjRkEYRmwUf0oV9mbkcEJYhTnTdxQ-R7cByk2XrUPSqQtouM9ZKiebn_s2gqbB5nqfRedGA-6Sdclw)



Tra i Circoli Laudato si’ in Italia, ce n’è uno alla periferia di Roma che ha dato vita ad un ampio e curatissimo spazio nel verde dedicato a San Francesco, …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4XH.A.aYYkAi8pwcCxaF5jqtN4Pt_FgaBZGWgnHmxIPnPke1lSWU44oWbKAkqKsY0kEdGuXWZtMJGmpQ5fQ6OlcZ1PJw)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[Amoris laetitia: l’adozione, scelta cristiana che rende fecondi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4W3.A.J3ZGkp0ThO3NvIQ7TGkFJ_XheGvv0i1K0MoLkOb2KJNzeYh42PK1_KfpHk4m1YTQQBvohN_Q48ZtB6lPgiO0Gw)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4Wy.A.znJhL9avjwds1E6cpqLU43GP9b8Kelp_dsylv0WUilRXLDM6a-T96vHlyjx5dgFVlEnWokiJRrwQgHrR9UsTTA)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Zuppi, da Bologna l’invito al G20 a non perdere l’occasione per ‘aggiustare il mondo’](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4Ws.A.3oMjOwP3UCIiBdng83TcBIRB_w_tM6YQiL9HAE_kwWo4cjRDhN0k5VaIMsWY-op8ZKAHuejEfsK83Yp3rzf7jg)

Si conclude oggi il G20 delle religioni, con le raccomandazioni da consegnare ai leader che si incontreranno a Roma ad ottobre. Il cardinale arcivescovo del …

[Siria: il presidente Assad in visita al Cremlino](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4XD.A.Urmvk7UqZGi5_cMCB83SC0H-2jDUBe-J03j-6IpKx-hVAGFqdSBRQow4XE-CsEQeVKvX4t8sbGJXjbHu2taANg)

Torna in evidenza la Siria con l’incontro a Mosca tra il presidente Assad e il capo dello Stato russo Putin. Al centro del colloquio la stabilizzazione del …

[In Marocco la politica cambia volto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4Wt.A.rBfHebRB5X1XyHzWMzADR2hq-5poWdMHn4_74k-7F5NEeXH6CSBiRQP-oDmq_7bFipZNzAMqBQXB0KwWDQT5qQ)

Alla Camera il seggio dell’ex ministro del Lavoro va ad una persona disoccupata e, per la prima volta, tre nomi tutti femminili sono indicati alla guida dei …

[‘Provi compassione?’ I vescovi brasiliani chiedono attenzione per i poveri](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dl7.Rct.4W-.A.7VmTL8yDG5A3yHKb2YOChhjuzJEdivzmEKxNWg0KTcKl8NzhvSKnCGOvKi5TuUFWcwKYawLObvHhM0YRsnqwmw)

Oggi in Brasile viene presentata la campagna per la quinta edizione della Giornata dei poveri, che prevede un lancio ufficiale in diretta web a partire dalle 10 …

