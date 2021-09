(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pz.A.PxATwQmVM-fNhgCGB6hAgUfsNii1gmhcJW7fFk_8e7YTSJkGqO-Ccgdp5pM5V1XpUcv2GJaV5yiT68IKfP2VNA)

Le notizie del giorno

12/09/2021

[Francesco è a Budapest per l’inizio del suo Viaggio apostolico ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Px.A.3aR9oVq3unPLRbJT5dDSdM0ica5QQGKSLoiJMGmXNtyzxUSDxT9ImpGCdK9Q0H-3VYpCAsnarUHMVjKlJ1LVUQ)



Decollato poco dopo le 06.00 su un A320 dell’Alitalia dall’aeroporto di Roma Fiumicino, il volo che porta il Papa nel cuore dell’Europa è atterrato a Budapest alle 07.42 per la prima tappa del suo viaggio. Dopo circa sette ore la ripartenza verso la Slovacchia. Divengono così 54 i Paesi del mondo …

[Il saluto del Papa ai giornalisti al seguito](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Po.A.4Y_s0jem_h1hoHfQIThquvvzBEtXUmpzLh1TbMuJmD0y19adlQljW33BlTtORu531XxrN3AyugCobBqJBc3fbg)



Poche parole e poi il passaggio tra le file dei giornalisti che lo accompagnano. Francesco non manca di compiere un gesto consueto durante i viaggi apostolici …

[Chiesa, famiglia e ambiente nell’incontro del Papa con le autorità ungheresi ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pp.A.DSVY2I7-zrJtt5DA2yNTVHdc5aROiixZJ_rRekR2eL_Y8urGzz6ZLx_5JpWvYrIFkidVWSKQfSHy0_vM9nmMFg)

In privato nella Sala Romanica del Museo delle Belle Arti Francesco ha incontrato questa mattina il presidente, il premier e il vice premier d’Ungheria, prima …

[Francesco ai vescovi d’Ungheria: costruite ponti e diffondete la gioia del Vangelo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pq.A.B5eRO-HGH7EogXkRXNgaT9UTvnvulYAob1J0UJBwEHQOkNCdnudDsHMlHtvdYYwWUv7lGXvUZCQFMFfQQt4CiA)

Una passione ardente per il Vangelo e uno sguardo privo di giudizi per favorire la costruzione di una nuova fraternità: è ciò che Papa Francesco raccomanda ai …

[Il Papa a ebrei e cristiani: educare alla fraternità perché l’odio non prevalga](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4P1.A.QsCH22T9MQ_zTBptMeGAlXK4gJ16VDqmAio611grzIqB0QQyGjIgkZOXxPVZjIRP7pmt316u-TYjrgLYCTuYIQ)



Durante l’incontro nel Museo delle Belle Arti con i rappresentanti del Consiglio ecumenico delle Chiese e con alcune comunità ebraiche dell’Ungheria, Francesco …

[Il Papa: l’Eucaristia ci ricorda chi è Dio, amore crocifisso e donato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4P2.A.OVJ-V6vNcAUcWKqwU3BreBbbEPrc1Nv29o537MWqTUzVuPbvYiuExpxJpIX7RlBvXS53-SoZGJFfsE1yHAAAWQ)



Davanti ad oltre centomila fedeli, Francesco celebra la Statio Orbis per concludere il 52.mo Congresso eucaristico internazionale di Budapest, che si è tenuto …

[La preghiera dell’Angelus: abbiate radici salde senza arroccamenti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4P3.A.sypb67KtSCE2VOWiTZDj3hZKqBPeVDonxsWX1gHbaIaGGDWBIPIRObCwwg38aLYbE5NEFjxtfG-98ewTy9_B6Q)



Al termine della Messa nel piazzale degli Eroi a Budapest, Francesco fa precedere la recita dell’Angelus con un ringraziamento alla grande famiglia cristiana …

[Il Papa è arrivato in Slovacchia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4P4.A.99Gjo0spx5o5UO78wcDKZseokIl30vsvqmeWBWe0Y7x4pkMguc7xftPFqKuGUrP3_9S5awknjeEvyFu1St6PVQ)



Francesco ha iniziato a Bratislava la seconda tappa del suo viaggio apostolico che durerà fino al prossimo 15 settembre. Ad accoglierlo, all’aeroporto della …

[Il Papa: difficile sognare un’Europa senza ideologie se i cristiani sono ancora divisi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Py.A.lc58JL03Nr7RXsKzxM7-MigyvZZT9JGaPzTKnipZkeSoniZzNycjidaxtbSNFFFhWFUN2gB0QrtobNXnHlX-GA)



Francesco, al suo primo appuntamento pubblico a Bratislava, incontra nella Nunziatura apostolica i membri del Consiglio Ecumenico delle Chiese della Slovacchia: …

[Una domenica, due capitali: in un minuto, il primo giorno del viaggio del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pe.A.50zdV7WyrAIwK-rzCuoW-abnTyKEKZlEnaZZs9oVGHtSYZY1oXm5vep2ln6LGR8oYALOzNHebsginTd3gRYUEQ)



Le immagini più belle della prima giornata del Pellegrinaggio di Papa Francesco in Ungheria a Slovacchia, dall’incontro con il Consiglio ecumenico e alcune …

[Papa Francesco: la rinascita dell’Europa passa per il rispetto di ogni vita umana](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pk.A.BPAvQeoi90rjvQtWfiUmk3zkPSHPkia8GlkfJlS_oqjowhbLA_L_vBZQ5jdGJNBk-SR740xBlqjQsMTb2lCgJA)

È quanto il Pontefice afferma nella sua introduzione al libro «La vera Europa, identità e missione» di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI (ed. Cantagalli), terzo …

[Il Papa al G20 Interfaith Forum: liberare il sacro da violenza e fondamentalismo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pr.A.QZ4d81mCg5I9w9l9oOyWoN4LiLu-EKA38YeDlOQ0raJpzALSRy1IQkTULU5Y87bk9yWjK2xVNPbga2a5PwHfcQ)

Francesco, in un messaggio all’evento che si apre domani a Bologna, si sofferma sugli attentati contro i luoghi di culto ed esorta a servire la verità, …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Il Papa a Budapest nel commento di Andrea Tornielli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pf.A.XFC9ZKy7JjjiOjF_2msTpFQ3dk4PVaLuUiGiQjiNSAZFzvUmKOh7n3iwEs7HiL7ff0J0sVu5vzFuSVXhWfrngQ)



Il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione rilegge i momenti vissuti da Francesco nella capitale ungherese in una mattinata densa di …

[Francesco come Paolo VI, nomina episcopale per l’organizzatore del viaggio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4P0.A.dMcsIIH9RuxsFB6tFPKW3UWObaAqPIEh1G8ZA5eezU3uCYICnZcdTvKXntK-Vdfm21GZ_h11ExW6I-OwICpMJA)

Il Pontefice in volo verso Budapest ha annunciato che monsignor Dieudonné Datonou diventerà vescovo. Papa Montini fece lo stesso nel gennaio 1964, annunciando …

[Il Papa a Budapest e a Bratislava incontra le diverse Chiese cristiane](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pd.A.WS8pCr8wYIAfRsJSA_801DqYsU9PXroi4htokjDkHoYl-I5Oop2Jwk0h5-beWAmX5iSyA2hfRFJyD1eBXRq3Ug)

Due gli appuntamenti ecumenici per Papa Francesco nella prima giornata del suo 34.esimo viaggio: alle 10.00 nella Sala dei Marmi del Museo delle Belle Arti a …

[Ungheria, Habsburg: “La presenza del Papa, segno di stima per il nostro popolo”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Ph.A.q1f2K_gllbU2mSZfbv1GqexTUSK2AtdcpAvYi7_N3fj9TbJIYp2HlRHjnNxY30SCpMFMLyd7kMG8n_cPMpVltg)

L’ambasciatore presso la Santa Sede riporta l’attesa per l’arrivo di Francesco a Budapest per la Messa di chiusura del Congresso Eucaristico internazionale. …

[La gioia di Budapest in attesa della Statio Orbis del Papa](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pv.A._6tnGMFuecpOOWOO_WzSIESBI2EVtK9CsVL8NOVc4MiuanECx4LDgRayHjhLY__4vRt8RWLC9isgF2v2pCTPFw)

Sarà l’appuntamento centrale della mattinata di oggi nel cuore della capitale ungherese. La piazza simbolo della storia e della cultura del Paese attende i …

[Semeraro: i due nuovi Beati uniti nella fedeltà al Vangelo a qualunque costo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pi.A.3a8bFotPwQey7cs7e6G0Caw62nGz20vdIeFF-t6hS6YhEtTlx7zWhU1dQaoRIUzwO79ln0_Co2gmQcOKIuWQdw)

La fede come dono ricevuto e la propria vita come dono offerto: questa una delle caratteristiche che hanno in comune il cardinale Stefan Wyszyński e Madre …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pl.A.0etuwF_QlO8v2OrtrITK1Qctqp51my7_TwXLuU3yZrBgKkd89XIS5B4f8mfc9WIsJksjawdPc66tJPIW9CqPug)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

[Amoris laetitia: l’adozione, scelta cristiana che rende fecondi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4Pn.A.RBnHMUYzla27Z6AKVBz9FoXhB58WxLbfjCkDXqqbCZ_mj5fQN58K6U1Qow8wljA2aSsa5zP9PAk1VF_b_FSg8w)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dlf.Rct.4P5.A.hbE62nHRBZ2ZtY-AyIMi4kVn4wxsk-uy0-3Pups-7gwq5mo2uk6lv8_iIn5IFsp6S37fu2Gzh64jGMQDOAwIUA)

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

