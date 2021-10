(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uG.A.9hUvUXjPaUaJKuU10JYiHHULA_QhiWxI7UAEeU5ZPHHQpHSvTq-D1sA9CUJNui-QMVIEIe8a9VRaHLsIcz9mOQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

12/10/2021

[Tagle: lasciamoci ispirare da San Giuseppe anche nel processo sinodale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uJ.A.mZwC8tOo6MRMLkxWPbhirvZ-LfVvlZBp7kq9k2PQ2t4lukoBWgi7jlJGZRMXxorW4LSv-m7mTZm87OHV8oTaHw)

[article icon]

[Tagle: lasciamoci ispirare da San Giuseppe anche nel processo sinodale](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uJ.A.mZwC8tOo6MRMLkxWPbhirvZ-LfVvlZBp7kq9k2PQ2t4lukoBWgi7jlJGZRMXxorW4LSv-m7mTZm87OHV8oTaHw)

Intervista con il cardinale prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli sull’Anno dedicato a San Giuseppe e sulla “Patris Corde” di Papa Francesco: con San Giuseppe possiamo tutti imparare cosa significa custodire con amore coloro che ci vengono affidati, in particolare nella vita …

[Sinodo, il teologo Coda: è l’avvenimento più importante dopo il Concilio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t0.A.36YF_HfJEcodWrDC5rGES4iUdVA6o1YhfU4BbjgLW_wav6FiJyzcORYhhYNkbVbApLgbNkJlDPhSm1OAtGW9LQ)

[article icon]

[Sinodo, il teologo Coda: è l’avvenimento più importante dopo il Concilio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t0.A.36YF_HfJEcodWrDC5rGES4iUdVA6o1YhfU4BbjgLW_wav6FiJyzcORYhhYNkbVbApLgbNkJlDPhSm1OAtGW9LQ)

“Per la prima volta in duemila anni viene coinvolto tutto il Popolo di Dio”. Monsignor Piero Coda, membro della Commissione teologica del Sinodo 2021-2023, …

[Monsignor Ravelli: la tradizione della Chiesa è la stella che guida la liturgia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uL.A.sZjJVN1b-jQbOCr4Qi1zx0DldYfZfzwJT088gmiFf1XRZxVZ-XNp2B8qSNe0eoifQ-FkeFbMVbUqwcLFcEFGeg)

[article icon]

[Monsignor Ravelli: la tradizione della Chiesa è la stella che guida la liturgia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uL.A.sZjJVN1b-jQbOCr4Qi1zx0DldYfZfzwJT088gmiFf1XRZxVZ-XNp2B8qSNe0eoifQ-FkeFbMVbUqwcLFcEFGeg)

Il nuovo maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie affida a Vatican News i suoi pensieri dopo la nomina di Papa Francesco: siamo custodi di una …

[Chica Arellano: sistemi alimentari siano resilienti e inclusivi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t7.A.SLfH_tHJnZ7AKrFlYQSwn5fuPxPUh-H_YAFQO5ReR3kVcXKF6s9tLUOWS_64u2hcc3ipQrHazhGzaQKoxF52TQ)

[article icon]

[Chica Arellano: sistemi alimentari siano resilienti e inclusivi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t7.A.SLfH_tHJnZ7AKrFlYQSwn5fuPxPUh-H_YAFQO5ReR3kVcXKF6s9tLUOWS_64u2hcc3ipQrHazhGzaQKoxF52TQ)

L’Osservatore permanente della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad e il Pam, Monsignor Fernando Chica Arellano, richiama l’importanza dell’alimentazione per “una …

[Convivere con i poveri come Gesù. L’esempio di padre Júlio Lancellotti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uE.A.ErtvZwSDAcbdr1-sxooM2i2wM_pbkVQZwzs23heXcKFHQi9OdF3xEWgW6skXCJsT3To2rMBDwzs0MSfikokcJA)



[Convivere con i poveri come Gesù. L’esempio di padre Júlio Lancellotti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uE.A.ErtvZwSDAcbdr1-sxooM2i2wM_pbkVQZwzs23heXcKFHQi9OdF3xEWgW6skXCJsT3To2rMBDwzs0MSfikokcJA)

Al fianco dei poveri, come insegna Cristo. Questo il ricordo delle parole di Papa Francesco nella telefonata, dell’ottobre 2020, a padre Júlio Lancellotti. Una …

[Ouédraogo: in Burkina Faso la preghiera è la risposta alle armi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uD.A.3dBTxYvz3AevLX4_taT-E4n9Toc7QqENZ6Hwv57seIJmeJM2NfYg-VFoKcqWtA4AAMxievUd_s7EsAHXENeSuQ)

[article icon]

[Ouédraogo: in Burkina Faso la preghiera è la risposta alle armi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uD.A.3dBTxYvz3AevLX4_taT-E4n9Toc7QqENZ6Hwv57seIJmeJM2NfYg-VFoKcqWtA4AAMxievUd_s7EsAHXENeSuQ)

Il porporato, ricevuto ieri dal Papa, è stato ospite degli studi della Radio Vaticana per raccontare dell’incontro: Francesco è stato come un padre di famiglia. …

[Siria e Libano, nazioni allo stremo ma attente alla famiglia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uA.A._-YkqfUcGgZwXfQxhrESxfJbSi4x1LO9SXwvMBkY0kDR8BBTUhR0ZMLcotwLvG5Iv1kDKwpsMlp-FwhOUd7-6A)

[article icon]

[Siria e Libano, nazioni allo stremo ma attente alla famiglia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uA.A._-YkqfUcGgZwXfQxhrESxfJbSi4x1LO9SXwvMBkY0kDR8BBTUhR0ZMLcotwLvG5Iv1kDKwpsMlp-FwhOUd7-6A)

Nei due Paesi messi in ginocchio da guerra, povertà e crisi socio-politiche, la Chiesa locale non esita a preparare il X Incontro Mondiale delle Famiglie che si …

[Asia centrale: l’evangelizzazione ai temi dell’Evangelii Gaudium](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t_.A.I3O_pqlhWyYzTAKY-PxGtQJ2zrTMZLgi0ymsHz10D3jJIikOsfa2DreMfLEqMNZ7PeFRir066of987OhXon28g)

[article icon]

[Asia centrale: l’evangelizzazione ai temi dell’Evangelii Gaudium](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t_.A.I3O_pqlhWyYzTAKY-PxGtQJ2zrTMZLgi0ymsHz10D3jJIikOsfa2DreMfLEqMNZ7PeFRir066of987OhXon28g)

Webinar organizzato dalla Pontificia Unione Missionaria sul tema della missione evangelizzatrice nella regione centrale del Continente asiatico. Lo sguardo è …

[L’arcivescovo di Napoli, “stanno uccidendo la città”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t5.A.RJb__VKmrCK5yNQ5-RV6HN9BJSOgQTMSWNjBKTeBAvefjMumLoBcOdQbBpwvXmiygr_8dxm7v9pK838kysywgw)

[article icon]

[L’arcivescovo di Napoli, “stanno uccidendo la città”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t5.A.RJb__VKmrCK5yNQ5-RV6HN9BJSOgQTMSWNjBKTeBAvefjMumLoBcOdQbBpwvXmiygr_8dxm7v9pK838kysywgw)

In una lettera dai toni preoccupati e drammatici, monsignor Domenico Battaglia lancia un monito ai camorristi che hanno dimenticato di essere umani, a molti che …

[“Ero straniero e mi avete accolto”. Riaperto a Lamezia il dormitorio per senza tetto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uF.A.ECAjEJ7Sish4Tr2NhYR6e2hNDXvj3eeAwMp-LbHT9b_Qi4_AeRK5tCNitOOLzCkXCxyEIhy16hKsxWHE5F9FcQ)

[article icon]

[“Ero straniero e mi avete accolto”. Riaperto a Lamezia il dormitorio per senza tetto](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uF.A.ECAjEJ7Sish4Tr2NhYR6e2hNDXvj3eeAwMp-LbHT9b_Qi4_AeRK5tCNitOOLzCkXCxyEIhy16hKsxWHE5F9FcQ)

Le parole del Vangelo di Matteo hanno fatto da filo conduttore alla cerimonia di benedizione, con cui nei giorni scorsi è stato riattivato il dormitorio per …

[Bassetti a TV2000: “La Chiesa si è preoccupata più di dire che di ascoltare”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t-.A._hprVVKdGVEk52zaPzr8CVTWJKaKHUm0OCdm2kGoFBpXTbaywgSECoNLx1eB9m9A97Y5Nreb3v5uRyk_wsEkhQ)



[Bassetti a TV2000: “La Chiesa si è preoccupata più di dire che di ascoltare”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t-.A._hprVVKdGVEk52zaPzr8CVTWJKaKHUm0OCdm2kGoFBpXTbaywgSECoNLx1eB9m9A97Y5Nreb3v5uRyk_wsEkhQ)

Pubblicata l’anticipazione dell’intervista realizzata dall’emittente cattolica al presidente della Conferenza episcopale italiana che andrà in onda stasera …

[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uM.A.Egqux9CVqSUY_J0jNVoq_d6OlNdGyLFfPS9UcplAbpKjSBhjZzPPHAwdGwZ3ViZvW3rM-Y_lb3hZKOmSzbQwIQ)



[Amoris laetitia: la Chiesa rinnovi la vocazione alla prossimità](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uM.A.Egqux9CVqSUY_J0jNVoq_d6OlNdGyLFfPS9UcplAbpKjSBhjZzPPHAwdGwZ3ViZvW3rM-Y_lb3hZKOmSzbQwIQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t9.A.eKu_zLrVMR6lnF7rTI9gE4xvvTc78vneNK0tUld6pTYqcxZlZ4H8mF4Xrjbz9a7ndRXZ8HQS12SBvr12UXahxQ)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t9.A.eKu_zLrVMR6lnF7rTI9gE4xvvTc78vneNK0tUld6pTYqcxZlZ4H8mF4Xrjbz9a7ndRXZ8HQS12SBvr12UXahxQ)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t6.A.tJ_HnN9PH0HGPQQK28cXoQPAxtJGbn8hi07oap0iKwsX-fl26KXJwsxpiDc9w-6m7GJKXUiDisoL85hfjgpitg)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t6.A.tJ_HnN9PH0HGPQQK28cXoQPAxtJGbn8hi07oap0iKwsX-fl26KXJwsxpiDc9w-6m7GJKXUiDisoL85hfjgpitg)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Afghanistan, diplomazia al lavoro. A rischio un milione di bambini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t3.A.C0hHYJvClOPTMiT1znoXaUW8IGVGCFdATcNFbFm2QRRFhbdpWByfWPtLWTakXWReFCWDdkcvUjmbFX0m5eV0Iw)

[article icon]

[Afghanistan, diplomazia al lavoro. A rischio un milione di bambini](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t3.A.C0hHYJvClOPTMiT1znoXaUW8IGVGCFdATcNFbFm2QRRFhbdpWByfWPtLWTakXWReFCWDdkcvUjmbFX0m5eV0Iw)

Gli Usa forniranno aiuti umanitari, ma non riconosceranno politicamente i talebani. È emerso a Doha, in Qatar, al primo incontro, dopo il ritiro americano, tra …

[L’ambasciatrice della Tanzania: su Covid e clima forte il rapporto con l’Italia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t1.A.MJjIiEJJBfc0jGg-LAj_sKgdHFa3NaholwsL3HktvvVdB0jlHW2ovj5ItE2ZMQZ6RjNaOUqQOej3g32pyU0uzg)

[article icon]

[L’ambasciatrice della Tanzania: su Covid e clima forte il rapporto con l’Italia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t1.A.MJjIiEJJBfc0jGg-LAj_sKgdHFa3NaholwsL3HktvvVdB0jlHW2ovj5ItE2ZMQZ6RjNaOUqQOej3g32pyU0uzg)

In una esclusiva intervista a Vatican News Liberata Mulamula Rutageruka ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione nell’Africa Orientale della …

[90 anni del Cristo Redentore a Rio: la festa, i Papi… e Guglielmo Marconi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t2.A.z_QcKjD-VzIK9V9pHdDTAQaPXh-XlsnCLChAVo4rF2XbtV33mxYnur5e8Of15iUcu3TwmtPMTv3H73uZbhZq4Q)

[article icon]

[90 anni del Cristo Redentore a Rio: la festa, i Papi… e Guglielmo Marconi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t2.A.z_QcKjD-VzIK9V9pHdDTAQaPXh-XlsnCLChAVo4rF2XbtV33mxYnur5e8Of15iUcu3TwmtPMTv3H73uZbhZq4Q)

Fu il premio Nobel per la Fisica e creatore della Radio Vaticana ad accendere per primo le luci della grande statua in Brasile nel 1931. Da allora spesso i Papi …

[Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, l’abbraccio che copre il mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uK.A.XdrWNloCfBVtBGMU39oSoPwhywJE1dSu9W97T1aoACHywIqUGYY9kaMp1cUyreKA6fqRYT83c7pQGdEAoRBRNA)

[article icon]

[Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, l’abbraccio che copre il mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5uK.A.XdrWNloCfBVtBGMU39oSoPwhywJE1dSu9W97T1aoACHywIqUGYY9kaMp1cUyreKA6fqRYT83c7pQGdEAoRBRNA)

A novant’anni dall’inaugurazione del simbolo del Brasile che svetta su uno dei più bei panorami del mondo, scopriamo la storia del monumento e le sue …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.Dra.Rct.5t8.A.5-kBszQWZpLxalbxdkoOw7p_dEsXsHYB2EDmzknVKmj_YtiIIgpNO-uPOxnAfnrtl-1H9lBZQmol7lrTId1vOA)

SOCIAL

🔊 Listen to this