Le notizie del giorno

12/12/2021

[L’invito del Papa per il Natale: trasformiamo la fede in gesti concreti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r0.A.4tZ-s4TL8c-yWMcB1Uljh1FMf5hMaNigIDZZ6x8VRVtOdU7vGT4ZxfIvWxsJhDnUf1m_YCNKDToW4_4NX53rwQ)

Prendiamo un impegno anche piccolo ma adatto alla nostra vita e portiamolo avanti in questo periodo di Avvento, sarà il nostro modo per accogliere Gesù che viene. Con queste parole Francesco, nella riflessione che precede l’Angelus, invita ciascuno a fermarsi per chiedersi come preparare il Natale, …

[Il Papa: in Ucraina le armi non sono la strada, il Natale porti la pace](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8rs.A.jVZEYN2PA7Gv6lcUAA3AQBlZ0ExCA3p8Zxu-S8RXP_aVa_rCQn-2iUQyRVUzwqRlp7EB9f3CQY-nDlcFkn4nUQ)

Al termine della preghiera mariana dell’Angelus, Francesco si sofferma sugli scenari che preoccupano il mondo. Rivolge un pensiero anche agli Stati Uniti, …

[Madonna di Guadalupe, il Papa: conversione e rinnovamento nelle Americhe](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8rn.A.OgJyfzUheyuW9EMn6-1-HPFmecZr7leFy-jwOL2bUthjFYAihRff0O-_29vszi6v8C3d0smOI7G8CAH3osueqw)

Francesco si rivolge ai tanti fedeli che in Piazza San Pietro come nel mondo oggi si consacrano alla Beata Vergine apparsa in Messico nel 1531. Nel giorno della …



[Gli oratori romani dal Papa per la benedizione dei Bambinelli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8ro.A.1kZ8esi3VOiPmIjF5v6im_FVgfVKFex2nRtd2-GrjGFivmDj5-NCESF11ywu96nuXaoqEz7TSxTfEEYHl4xEqA)

È questa la domenica della tradizionale benedizione delle statuine del Bambino Gesù che porta tanti, specie i più piccoli, in Piazza San Pietro. A loro si …

[ Gli oratori romani dal Papa per la benedizione dei Bambinelli](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8ro.A.1kZ8esi3VOiPmIjF5v6im_FVgfVKFex2nRtd2-GrjGFivmDj5-NCESF11ywu96nuXaoqEz7TSxTfEEYHl4xEqA)

[Il Papa a Caritas Internationalis: siate la mano amorevole della Chiesa ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r2.A.nkSde9XwmnBGAjUKZoxV5heAimfNk5o8mza8ejhq-EjRmV2lCaiUvlomeHM9zBfTwZLIvK0TEYVBREBUgNbFwQ)

[Il Papa a Caritas Internationalis: siate la mano amorevole della Chiesa ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r2.A.nkSde9XwmnBGAjUKZoxV5heAimfNk5o8mza8ejhq-EjRmV2lCaiUvlomeHM9zBfTwZLIvK0TEYVBREBUgNbFwQ)

“Vi invito a portare avanti il vostro servizio con umiltà e con creatività, per raggiungere i più emarginati e favorire lo sviluppo integrale come antidoto alla …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Adventus, in cammino verso il Natale di Gesù](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r4.A.fNHbviZO7kGxWMwvJxe0S-c3wu7nI3SIyE6rBXxAfnrM0Te93ACj7JKEeaXo049a0acr8Jyfctkc0m2LvvoivA)

Il Vangelo della domenica e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione, ci accompagnano alla nascita …

[I simboli di Avvento: la terza settimana ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r7.A.Cyv8LcZfj3jl-3D6Jy2I8ByEW-QHriZ8Gc5GcGhDs5wsUkLBfExuadn_DBrod9dO_kPbS0bImVSuVGDzwX6vKg)

[I simboli di Avvento: la terza settimana ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r7.A.Cyv8LcZfj3jl-3D6Jy2I8ByEW-QHriZ8Gc5GcGhDs5wsUkLBfExuadn_DBrod9dO_kPbS0bImVSuVGDzwX6vKg)

Da oggi sulla nostra corona di Avvento scintillano tre candele e una è di colore rosa. Questa settimana ci parla di gioia: Natale è sempre più vicino, il …

[I vescovi degli Stati Uniti: straziante la devastazione dei tornado](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8rw.A.1gqtBQF2xT43APltObBQoD_fC6saiPNPs1TSGtfogOe7u1D1KDvD4TxhwLR-_6kt51UaofCAqEP5nqHJLALwCA)

Danni e vittime nel Midwest per le tempeste che hanno colpito sei Stati. In Kentucky il bilancio peggiore, il governatore: “L’evento più grave nella storia”. …

[La Chiesa cattolica di Singapore, viva e in crescita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r1.A.176U2Lju_w2J-Ht3Y2d5PFssA9mLp_J7a_W4ilZNY5YTKKeV4cO5_FsK75WGcIbmYrqrJ1gH82EhyvX22qqlXw)

Chiudendo le celebrazioni per il bicentenario dell’evangelizzazione del Paese, l’arcivescovo, monsignor William Goh, ha messo in luce anche il fruttuoso dialogo …

[La Chiesa cattolica di Singapore, viva e in crescita](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r1.A.176U2Lju_w2J-Ht3Y2d5PFssA9mLp_J7a_W4ilZNY5YTKKeV4cO5_FsK75WGcIbmYrqrJ1gH82EhyvX22qqlXw)

[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r5.A.yqCeDevakFI34pSzcYoSrwBmWIkDDZtoLooqoG11LGHBhZe4D9gRhx-S-5-zfXAdkc6ibmQbtm3wX61Sk5T2ow)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8rm.A.hxLwoYUrFNe7hxW3e7tPWuW6DZoVCOa4VPKyxL1KOtQFTRbk48xcuxCDDGZHIK8PDN2zYH7sy1XPbM9OY96Q0w)

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8rm.A.hxLwoYUrFNe7hxW3e7tPWuW6DZoVCOa4VPKyxL1KOtQFTRbk48xcuxCDDGZHIK8PDN2zYH7sy1XPbM9OY96Q0w)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8r3.A.L2_U5BgX16q_bB11FlXn7ET-S7oOgSEvcb8FD3qhb_mVeo1DKp4qdS_rEDgwxCe7ZiILygU_pn1vLv6ONF8_-w)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Al G7 dei ministri degli Esteri: crisi sanitaria e vaccini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8rq.A.apJ-iSjgZOBNvuX2k4WGcwMf6Mjr_3mDXu3hijEosf-2aZmipasMj2gvNfu3DcHTWbtjPTjtAijDALSQGnm6xg)

[Al G7 dei ministri degli Esteri: crisi sanitaria e vaccini ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8rq.A.apJ-iSjgZOBNvuX2k4WGcwMf6Mjr_3mDXu3hijEosf-2aZmipasMj2gvNfu3DcHTWbtjPTjtAijDALSQGnm6xg)

Dal summit in corso a Liverpool arriva un pressante appello al lavoro della diplomazia per mantenere gli equilibri specie in Ucraina e in Myanmar

[Crollo Ravanusa: si cercano i dispersi nel crollo di 7 palazzine](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8ru.A.RvyJ1cxW20eiU7eAeWCOn7D_YptDsQcVLGafCYjfWjDU0M_QAVBpzXwrvp2dIeVTtsXtaAHJwkL-20B-tvX6Jg)

[Crollo Ravanusa: si cercano i dispersi nel crollo di 7 palazzine](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D3J.Rct.8ru.A.RvyJ1cxW20eiU7eAeWCOn7D_YptDsQcVLGafCYjfWjDU0M_QAVBpzXwrvp2dIeVTtsXtaAHJwkL-20B-tvX6Jg)

Massimo sostegno e cordoglio sono stati espressi dal presidente della Repubblica Mattarella dopo l’esplosione che ha provocato diverse vittime a Ravanusa, …

SOCIAL

