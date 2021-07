(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DZV.Rct.1TI.A.E8Isjl0q6BlpAfuJsu79sKiiYlZzvM8EA7Qcr1KE6R86U6WfgMBWhQY-G5vp3YVTxZ5k3RF1tt-GmCzN9SUMtA)

Le notizie del giorno

10/07/2021

Prosegue il decorso post-operatorio del Papa, che sta riprendendo gradualmente il lavoro. Il grazie di Francesco al personale medico che lo assiste al Policlinico Gemelli e la vicinanza a quanti soffrono

Mentre prosegue tranquilla la degenza del Papa al Policlinico Gemelli, continuano ad arrivare messaggi di pronta guarigione dai vescovi di Haiti, Taiwan, Capo …

Domani è prevista la recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco dal 10.mo piano del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dove è ricoverato da …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

La riunione di ieri si è aperta con il saluto del cardinale Bassetti che, a nome dei vescovi italiani, ha espresso gli auguri di pronta guarigione a Papa …

E’ stata l’unica voce che si è levata per denunciare il poco coraggio dimostrato dall’Unione europea in materia di difesa dei minori vittime di abusi tramite …

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, anche in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi la degenza del Papa al Gemelli …

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

A lanciare l’allarme per quanto sta accadendo nel Paese africano, alle prese con la terza ondata di coronavirus, è la Fondazione Soleterre che aiuta alcune …

La richiesta arriva per aiutare le autorità a proteggere i siti strategici del Paese. No degli Stati Uniti che invieranno specialisti dell’Fbi per indagare …

La crisi economica rende impossibile acquistare il carburante necessario per alimentare l’elettricità del Paese. Scarseggiano anche i medicinali, mentre i …

Le terre sottratte ai popoli indigeni hanno raggiunto una superficie pari a Francia e Germania messe insieme. È quanto denuncia il rapporto ‘I padroni della …

