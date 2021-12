(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hf.A.5-AGLWYPZPS18WD9qCHSUk4ftw86JszR76lgIBFSDDTqjrf_5hVIS0AHnelV4N7x6y3OgwO5ebOvpNgyaGv2BQ)

Le notizie del giorno

08/12/2021

[Il Papa in Piazza di Spagna ai piedi dell’Immacolata in preghiera per chi soffre](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hQ.A.mBDwohhovDCeCYoRG6wppU3711NxFJqWlGp94TeVgOhxLL86qaWjp5cSksYt8TwhleJNvus7-mvHH7vktSG3eA)

Il Papa si è recato questa mattina alle 6.15 davanti alla statua mariana nel centro di Roma per un atto di venerazione privato alla Vergine Maria. Alla Madonna, il Pontefice ha chiesto “il miracolo della cura, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica” …

[Francesco: nell’Immacolata si svela l’umiltà che ci fa santi ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hg.A.RUpH5ER8yXd4uKeG_8ZzhLnoijiD8uy4MbYH8YO8_yV9CGwEWFxiv8LdX3mxFkNVgnFeMZeeqg2PbgWuD45MAQ)

All’Angelus nella Solennità mariana dell’8 dicembre, il Papa evidenzia che Dio opera nella quotidianità e nella semplicità della vita di ogni uomo, senza …

[Francesco: fioriscano i semi di incontro e speranza sparsi a Cipro e in Grecia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hj.A.0epmrVsGYnJT89HM8f8Ohqw3HWMkiyUMWeneboYpbCsNpuSj3a8RaJzQWr9fbBvkaMjl0PH_TdgatlzwuCHmjQ)

[Francesco: fioriscano i semi di incontro e speranza sparsi a Cipro e in Grecia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hj.A.0epmrVsGYnJT89HM8f8Ohqw3HWMkiyUMWeneboYpbCsNpuSj3a8RaJzQWr9fbBvkaMjl0PH_TdgatlzwuCHmjQ)

Il 35.mo Viaggio apostolico nelle due tappe del Mediterraneo col bagaglio prezioso di volti, gesti, e il messaggio di fratellanza e di vicinanza, tornano nelle …

[Il Papa alla Comunità Cenacolo: non aver paura delle nostre miserie](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hn.A.XBvoS87WAwZ8v03J9y0PzuTCmwE_7T8eCPbtfK4FN7V30175zCFCZ5rWca44vPfLYA4U3Mod6ZCdOGS1IZCStg)

Francesco ha visitato privatamente nel pomeriggio la “casa” della fraternità Buon Samaritano di Roma: ha ascoltato canti e testimonianze dei volontari e ospiti …

[Il Papa: Maria vi illumini per dire “sì” alla grazia del Signore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hV.A.1UrQ4EjIXATbEifJ0SATZLtzvF7f-8ai7Li8ln_IANdJGbBr8-niGiBUBR63MyTHvL9ioRxcYEHDOuIlhxi-bA)

[Il Papa: Maria vi illumini per dire “sì” alla grazia del Signore](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hV.A.1UrQ4EjIXATbEifJ0SATZLtzvF7f-8ai7Li8ln_IANdJGbBr8-niGiBUBR63MyTHvL9ioRxcYEHDOuIlhxi-bA)

In un videomessaggio, in occasione dell’inaugurazione della stella della Torre della Vergine nella Sagrada Familia a Barcellona, Francesco ricorda che Maria è …

[Si conclude l’Anno di San Giuseppe, indetto dal Papa con la “Patris corde”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hk.A.A6yQqYBnPeNYrOxD7ANc6yvC9PePcdTiU4M6aIyAgT1cAioHGqRIpmpfPQleh9Oynogv98d4t8nxp_kdy4d7QA)

All’Angelus Francesco ricorda questo anno speciale aperto l’8 dicembre 2020 con la Lettera apostolica dedicata al Patrono della Chiesa universale per far …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Ordinato vescovo il Vicario Apostolico di Istanbul](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hT.A.2GE4K46NHUHU3N6cmzLPAtKtxyUXUpiboBUj_pT4ADeGOzD_YU627b887IHl9DPeEIAqwQhqjExV6zxnYvoWAQ)

Il 7 dicembre nella Cattedrale della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, il cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ha …

[Viaggio del Papa, Zuppi: un invito a seguire il Vangelo e a servire gli ultimi ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hl.A.mPn5SeaCZf0y3B2QsJPVg3k-DKzHOPZoB_XHessncZxay-9NpDuRQnC7e4BeKWCopkULnVAQbYWKxtiJ2dtTGQ)

In un dialogo con Telepace, l’arcivescovo di Bologna riflette sul 35.mo viaggio apostolico di Francesco a Cipro e in Grecia, conclusosi lunedì scorso. La …

[Domani i funerali di monsignor Giordano, uomo di dialogo, promotore del laicato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hX.A.4ZNqSHe2HoXR9AL1tnjiN1jdrQ4Z-pcqqeQKN5IFoonj5Q86_ACve7B7c93BH3O9iyViY2noM9YFO31Y536GcQ)

Nella sua Cuneo alle ore 14 l’ultimo saluto al Nunzio presso l’Unione europea, morto a Lovanio per Covid-19 dopo un lungo ricovero. Un Pastore autentico, …

[Domani i funerali di monsignor Giordano, uomo di dialogo, promotore del laicato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hX.A.4ZNqSHe2HoXR9AL1tnjiN1jdrQ4Z-pcqqeQKN5IFoonj5Q86_ACve7B7c93BH3O9iyViY2noM9YFO31Y536GcQ)

[Vescovi: appello al Governo per la crisi migratoria in Chiapas](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8he.A.bOD7pGGc-YGRsAjGc7SNKwPdkxOcCvArnQi3go1hppue7eWKisjTF-DxgFnP66QDgKglphOLYrJiGepdDavjUQ)

Dinanzi alla complessa e allarmante situazione vissuta dai migranti a Tapachula, la Conferenza episcopale messicana (CEM) ha lanciato un appello urgente al …

[Bahrain, sarà consacrata la cattedrale di Nostra Signora d’Arabia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hb.A.TFLbQ3FP–hmSsIKdqvytwzBM7ECUnNQ49SYHVOQYclm03tAnlWYEBmt8fyt4f-PmwWXUO9vtsuTT5LkYwqlcg)

Al suo progetto, sostenuto anche da Acs e dal sovrano del Paese, si è dedicato particolarmente il compianto monsignor Camillo Ballin. A lui si deve la posa …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hZ.A.tFxTcKtMRwVxRK8OJSvwLRCsvCcjQvZ7p_vLUsltDz0LETwtEiTh3ckDvu6zIPl1X3iPk89r6ChLW43aiZXyhQ)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hm.A.80TOYm4A1MdPgvcCPnJxDRzdiszHzGjzwVvciUE0k09CesQSJBTJRkavWJR06ICtAyGckdQUmlrV2F-76vWXhw)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hW.A.H23dcvvBkJKgWpVvsormCIgqnHuNR0cWzgn9NcpDgXOxQzNTeb3ZqOoQV-44DWbQwwSlCFQQvf2eajYlSFlZVQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Usa-Russia: confronto a distanza tra i presidenti Biden e Putin](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8hR.A.Jl9zcnjdN1v2Zn7bg0xBNOSILkGn2luWSRezXSzaIufE7bFeL1l90eXHRCoXZn0-SevkBtpa795Zv8oh4b7eTQ)

In una videotelefonata di due ore i due leader hanno dialogato sull’Ucraina, ma anche sulle relazioni tra le due potenze, sulla stabilità strategica, sul …

[Germania: Scholz nominato cancelliere](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8ha.A.meh551A6OSnAlXmuvnYAQvYv-Xso_Peo8KVOUhIbMehDQGRb9jz821McZ8zECHq7V4FHeFBzElWGBkcWwKWzOA)

Arrivano dalla comunità internazionale le congratulazioni al nuovo leder tedesco mentre il Parlamento tributa il suo saluto all’uscente cancelliere Angela …

[Arte, storia e fede: la colonna dell’Immacolata a Piazza di Spagna](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8ho.A.jLX0xy7o2HU2Ps1nuEI3qLpBH-WdP9EnE5qTXnulw1ZL8PnP8fDuKl8PHZodlr2F6S9_yedtZDduFLL3NLyMlA)

Nel 1857, a tre anni dalla proclamazione del dogma dell’Immacolata concezione, fu realizzata una statua in bronzo della Vergine alla quale i Papi, dal 1953, non …

[Arte, storia e fede: la colonna dell’Immacolata a Piazza di Spagna](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.D2f.Rct.8ho.A.jLX0xy7o2HU2Ps1nuEI3qLpBH-WdP9EnE5qTXnulw1ZL8PnP8fDuKl8PHZodlr2F6S9_yedtZDduFLL3NLyMlA)

