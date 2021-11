(AGENPARL) – dom 07 novembre 2021 Non riesci a vedere la newsletter? [Guardala online](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66Z.A.jB3Nvm90fvoIHp9v3uD4q1bKtOxoXiPULYSnaweyjVul_43VTtrTLe20_EORSi69sD-dcvcE55lDV_K5LAyxsQ)

[Vatican News]

Le notizie del giorno

07/11/2021

[Francesco: attenti al culto dell’apparenza, chi offre tutto trova Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66I.A.AZRNwlFe1mpQKD0ABX4Xz21uNiVIyU75IiCf74_aBCBHb7CivHdjMo2JnKk7Pnw7h4qhbbYRGP61adwH9cV15A)



[Francesco: attenti al culto dell’apparenza, chi offre tutto trova Dio](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66I.A.AZRNwlFe1mpQKD0ABX4Xz21uNiVIyU75IiCf74_aBCBHb7CivHdjMo2JnKk7Pnw7h4qhbbYRGP61adwH9cV15A)

Alla luce del Vangelo di oggi, all’Angelus il Papa riflette sul diverso atteggiamento degli scribi e di una povera vedova che offre tutto ciò che ha. Un gesto, quello della donna, che esprime “una fede senza orpelli esteriori, ma interiormente sincera, fatta di amore umile per Dio e per i fratelli”

[Il Papa prega per il conflitto in Etiopia e invita al dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66O.A.3xGZGBC4WMPt-Rsfo9uartulDsN3fx3HFJ0BaoJeSRVskvvesz0V7v67NBN0MHblnkC_4CtppL3D74k_pZ8ERA)

[article icon]

[Il Papa prega per il conflitto in Etiopia e invita al dialogo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66O.A.3xGZGBC4WMPt-Rsfo9uartulDsN3fx3HFJ0BaoJeSRVskvvesz0V7v67NBN0MHblnkC_4CtppL3D74k_pZ8ERA)

Dopo la preghiera mariana, Francesco ha ricordato la situazione di estrema tensione nel Corno d’Africa attraversato da una grave crisi umanitaria per il …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Parolin in Svizzera, nel segno di Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66W.A.sQ0t-yP464Hz1vnigwZSgTjUwMcFRBJAUOFfRNEw7–ZGbarCs6uWHfySorfXDAWrU1OWIGVUKQI54_vSZwmHA)

[article icon]

[Parolin in Svizzera, nel segno di Maria](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66W.A.sQ0t-yP464Hz1vnigwZSgTjUwMcFRBJAUOFfRNEw7–ZGbarCs6uWHfySorfXDAWrU1OWIGVUKQI54_vSZwmHA)

Il cardinale Segretario di Stato vaticano è nel Paese fino all’8 novembre per le celebrazioni del centenario delle relazioni diplomatiche tra Santa Sede e …

[I ricordi del Papa sul sacerdote che lo battezzò](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66L.A.wnyumvU0FQ2cVEkldrQ-IjFe9J1bAebwQffL0R7UTnLBoteuPvwMKJQ3Yq0B6BQmY8Ye_40BH3DJDjUsJl6GsA)

[article icon]

[I ricordi del Papa sul sacerdote che lo battezzò](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66L.A.wnyumvU0FQ2cVEkldrQ-IjFe9J1bAebwQffL0R7UTnLBoteuPvwMKJQ3Yq0B6BQmY8Ye_40BH3DJDjUsJl6GsA)

Pubblichiamo la prefazione di Papa Francesco al libro “Ho fatto cristiano il Papa” la biografia di don Enrico Pozzoli, il missionario salesiano che a Buenos …

[Indetto un anno straordinario in onore del beato Scalabrini, padre dei migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66J.A.8gsnjDzS-mfLQwOS1kngZHLcYj4EwaOkf4LzJHwRzKpS12zj0YynICy6Zy-dWO0nw9D9eyCflscafUIrIm5Ksw)

[article icon]

[Indetto un anno straordinario in onore del beato Scalabrini, padre dei migranti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66J.A.8gsnjDzS-mfLQwOS1kngZHLcYj4EwaOkf4LzJHwRzKpS12zj0YynICy6Zy-dWO0nw9D9eyCflscafUIrIm5Ksw)

Si apre oggi l’Anno Scalabriniano per concludersi il 9 novembre 2022 giorno del 25mo anniversario della beatificazione di G.B. Scalabrini. Filo conduttore delle …

[Le meditazioni dei Frati Minori in attesa del Papa ad Assisi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66X.A.6TAaWcNJigfa2T0gyorc7FbVskGljLavqRk7y2YOfWxXXftzy5h4jHA_wFF3emfnj-2I0xLZKjIcYo2IsTSgng)



[Le meditazioni dei Frati Minori in attesa del Papa ad Assisi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66X.A.6TAaWcNJigfa2T0gyorc7FbVskGljLavqRk7y2YOfWxXXftzy5h4jHA_wFF3emfnj-2I0xLZKjIcYo2IsTSgng)

Si intitola “Signora Santa Povertà” il percorso di riflessione di padre Francesco Piloni, ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, in vista …

[A Lourdes un tempo di commemorazione e penitenza per le vittime](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66R.A.Xcllh0tkQKBrjvjcJxq5jhNTp59oWQvG0Hz535-0g05K-J8s1TOsP9f82jyg2f6-HxSGu9r0nOnj8lMteaoxgw)

[article icon]

[A Lourdes un tempo di commemorazione e penitenza per le vittime](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66R.A.Xcllh0tkQKBrjvjcJxq5jhNTp59oWQvG0Hz535-0g05K-J8s1TOsP9f82jyg2f6-HxSGu9r0nOnj8lMteaoxgw)

Momento clou ieri, durante l’assemblea plenaria dei vescovi francesi, con il raccoglimento e la penitenza in memoria delle numerose vittime di abusi sessuali …

[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66S.A.zhxs8YYm7pAR0gkaok0U1O5JPOFptAgqVdnFAZmKUKnpXItA6eVrjkBnjU_i6quy4h-TnQ6vJe2zXkeZYZfyvQ)



[Amoris laetitia, educare i figli al desiderio di scelte coraggiose](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66S.A.zhxs8YYm7pAR0gkaok0U1O5JPOFptAgqVdnFAZmKUKnpXItA6eVrjkBnjU_i6quy4h-TnQ6vJe2zXkeZYZfyvQ)

Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66K.A.RzcAAUlXNZOcftUJDQQqDTAdPGVTcN1jsE1VMS8TgzrDk4Bmjt7fOxzjPmw6bS4iVUx-4U-EOO7ECKbZzImlPw)

[article icon]

[Francesco: il Concilio, luce per portare al mondo la fraternità ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66K.A.RzcAAUlXNZOcftUJDQQqDTAdPGVTcN1jsE1VMS8TgzrDk4Bmjt7fOxzjPmw6bS4iVUx-4U-EOO7ECKbZzImlPw)

Pubblichiamo la prefazione del Papa al volume “Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del cardinale Michael Czerny e di don …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66Y.A.FJcLcV127LKCU-Za5G2Lpnh9PjHK9dx_bRZazI71pArIfaml_Gl7wg-0b9j2xcz3GXQ-ZXy9lQ2PI4m9Mto0nQ)



[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66Y.A.FJcLcV127LKCU-Za5G2Lpnh9PjHK9dx_bRZazI71pArIfaml_Gl7wg-0b9j2xcz3GXQ-ZXy9lQ2PI4m9Mto0nQ)

voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Pizzaballa: a Cipro il Papa vedrà i drammi del Medio Oriente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66M.A.Pr5Aruf081_t06ClNbVmXtSgcKANoozHm0Hapsih2apf5zDnHYEP-npA1XjCQYdP_mAd-xJy_VT6ZXcX1tS3DA)

[article icon]

[Pizzaballa: a Cipro il Papa vedrà i drammi del Medio Oriente](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66M.A.Pr5Aruf081_t06ClNbVmXtSgcKANoozHm0Hapsih2apf5zDnHYEP-npA1XjCQYdP_mAd-xJy_VT6ZXcX1tS3DA)

Il patriarca latino di Gerusalemme scrive una lettera a fedeli, sacerdoti, religiosi e religiose per prepararli alla visita di Francesco in programma a …

Vai al sito [www.vaticannews.va](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DwN.Rct.66a.A.lk_vPi573BTqDw0ME3i1uh3DJjQbO2MEPVZpVt4VU-WiNfhFCuXxtKJY5pjkSfw9d09rofgXrbXWKUVG_6G86w)

SOCIAL

🔊 Listen to this