05/07/2021

[Nuovo bollettino: il Papa è in buone condizioni](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dm.A.Awynjmgot6Idtlzvr_Q9doNq_485ra9P3umHjZTJBDONJUZuDHSbyFR_GJYFW7p0HG5h84JBkFh_pjHAihxoHQ)

L’intervento di ieri sera è durato circa tre ore. Si prevedono sette giorni di degenza al Gemelli

[Concluso l’intervento chirurgico, il Papa ha reagito bene ](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dp.A.09H2SisUtmj2m6h7rMEVL7djvY5koTwq1TESVl4Y6N_XtJHg1Yk3ZSczh0orvm_i1pAQNUdqqrBYHFod64vNLA)

L’operazione programmata per una stenosi diverticolare del sigma si è conclusa in serata

[Al Gemelli sguardi puntati alle finestre del Papa, la gente prega: “Guarisci presto”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Df.A.qtsmCCmaZhygev_XnbqV7a_FJHi3Jye4h4Xt52q-C-ZCuxg3-WFVfetnRT_boVTHQizdCxZ_t8GjBcSEwdfYUw)

Atmosfera sobria nel Policlinico dove il Pontefice è stato operato ieri di stenosi diverticolare. Alcuni pazienti si sono riuniti in cappella a pregare per la …

[Al Papa i messaggi di auguri e rapida ripresa da tutto il mondo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dl.A.Lwu6cPxuvfQ0KlIjNfqktR-KAJtHygacaR7Phdhv0W3HWagW56MbmrDRSAR2X1dwXNB2EZd7hBvE5nrFcPzvFA)

A poche ore dall’intervento subito dal Pontefice al Policlinico Gemelli continuano a giungere parole di vicinanza e affetto con l’auspicio che la sua guarigione …

SANTA SEDE E CHIESA NEL MONDO

[Giovani, Europa e speranza nella visita del cardinale Parolin a Strasburgo](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dg.A.wkEFj8L63eN15V93RxXwvuFUoxKLSmQd0W6F4oZ6QzxLMaFopOZsRH_UPWP4-SjxY7f9u_fk6MJCUeB3_A_Q9w)

La Messa con i giovani nel Santuario di Monte Sant’Odile è l’ultimo appuntamento dei due giorni del segretario di Stato vaticano nella città francese, come …

[Parolin: la fede apre scenari nuovi](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dk.A.SMncEfzhYIlGkIVs06klcH3kf9Il-jxPa8nymIviR4SKLpv0cmXhrGueZGce1MCoy5yiLdTwpbadTizurS6Ahg)

Con la Messa al Monte Sant’Odile si chiude la visita del cardinale segretario di Stato vaticano, giunto sabato a Strasburgo come Legato pontificio per le …

[E’ morto padre Swamy, da 9 mesi agli arresti](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dw.A.wQvtupJdKwkIRnznUpda8jxdAFmzWVjJnIp4ogMF7kjTqdlD0j1gZVQggWaRgzbDxYg6Bfr-G9_p7l5Gp_sauw)

Cordoglio per la morte di padre Stan Swamy, il gesuita di 84 anni deceduto oggi a Mumbai, in India. Era stato incarcerato con l’accusa di terrorismo per il suo …

[Pakistan, il neo arcivescovo di Karachi: ”Il dialogo, un impegno essenziale”](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1D0.A.ancsmJhb8ZGLoc9DyCDSLZop8Uu6NLIVUKyiyDqaYwhfwk8b-kyIbll–Xvz3OjtZ_FK8p-2iWCeF5cyuqBtpg)

A tre mesi dal suo insediamento, monsignor Benny Mario Travas traccia le linee guida della suo ministero pastorale: sradicare ogni divisione, collaborare con i …

[Quel dialogo paziente che cambia la vita e la storia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dq.A.i_18YdA_v0XV9QaW6QH8Di1Daen27m6NMLCIhjGPVTK2YpocUgNu_vTlqFbCFIa_a7WE0kOm8mfEQ1s_6bUKHg)

In occasione del 160° anniversario dalla nascita continuano le pagine speciali dedicate da L’Osservatore romano alla ricorrenza. Oggi anche una riflessione del …

[Amoris laetitia: il matrimonio, un dono che supera ogni minaccia](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dv.A.5QVq8eMsnB0cR6bjDXrikP2KWDDMp7XJ3pdWwKkoSqfSnTcfFQX3t7CnwA5ijmePF4GfBcB5UoY-kHcCVrHb-g)



Ogni mese, per 10 puntate, un video con le riflessioni del Papa e testimonianze di famiglie di ogni parte del mondo – realizzato in collaborazione tra il …

[Vivere la fede con i libri della LEV](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dz.A.jVLD39cUGscE4pr84A9KbDTBHspvH-9KNJk6OWsmHLKSqMTY6G-z02lq1InE4U5a-SLfR0uHFVtJhWb0YS_0lQ)



In questo periodo post pasquale, vissuto per la seconda volta con le limitazioni imposte dalla pandemia, possono essere di grande ausilio le ultime …

[FRATELLI TUTTI di Papa Francesco](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dx.A.6dOjpK6v5gN8pyTx7zkvmgWSD83hpqU1W_ZrKVw1xmm_xTtEB8-HwFwddZSikNZjjkWmsmLccR5KvMYUz_0G4A)



voci: Raffaella Castelli, Stefano Mondini

e con Aldo Russo e Gaetano Lizzio.

Adattamento e regia: Mara Miceli

PRIMO PIANO

[Belletti: aprire l’orizzonte delle famiglie, da soli si è più fragili](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dh.A.-cnWhXO3brOth0LYcFM0xAbTFVVfhl6jaqM7rwYvTmCQvJJWZwof9L5azAbQpFqXDR8UDtEP6_sseRp-4NrX1g)



Presentato il Rapporto su “Famiglia e povertà relazionale” del Family International Monitor. I rapporti sociali proteggono dalla marginalizzazione. I nuclei …

[Tigray: i ribelli accettano il cessate il fuoco condizionato](https://r.spclists.va/r.html?uid=D.P2.DYX.Rct.1Dr.A.bUXkbuFoeLARRDHZk-PxTEUvoNOO_yOefBcpcioSCkrPax01AlKPvXJiVwf307CZsxD8MLXQN4rUZ1itcF0Uew)

Il Fronte di liberazione del popolo del Tigray apre a una conciliazione, ma chiede il ritiro delle truppe eritree e una commissione indipendente per indagare …

