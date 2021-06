Newsletter Tutte le news

(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

30/06/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888

[Consiglio comunale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

Il Consiglio comunale si riunisce in seduta pubblica di prima convocazione, mercoledì 30 giugno 2021 alle 18.30 e giovedì … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004

[Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 28 giugno al 4 luglio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

Autovelox Riprendono i controlli della Polizia Locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 28 giugno a domenica 4 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70058

[Ridiamo il sorriso alla pianura Padana](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70058)

Anche quest’anno il Comune di Verona propone ai cittadini il progetto “Ridiamo il sorriso alla pianura Padana”. L’iniziativa consiste nel donare gratuitamente a coloro … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=70058)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75479

[Opportunità e Iniziative dal Mondo della Formazione e del Lavoro](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75479)

Notizie sulle opportunità dal mondo della formazione e del lavoro – prossimi appuntamenti e scadenze di Giugno e Luglio : Progetto JobGym – lo sportello lavoro fuori dal comune … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75479)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=37701

[Certificati anagrafici e di stato civile con timbro digitale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=37701)

Il timbro digitale è una tecnologia utilizzata dalla Pubblica Amministrazione per la creazione di certificati legalmente validi anche se stampati in proprio, in … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=37701)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76157

[Straverona 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76157)

Domenica 4 luglio si svolge la “Straverona 2021” una giornata di sport, cultura e solidarietà per vivere Verona in movimento… in piena sicurezza. 5 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76157)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76136

[Notte europea dei musei 2021 a Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76136)

Sabato 3 luglio 2021 i Musei Civici di Verona partecipano alla diciassettesima edizione della Notte e uropea dei musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese con … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76136)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76167

[In funzione il primo display contabiciclette](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76167)

La mobilità sostenibile cittadina ha un nuovo alleato. E’ il display contabiciclette installato in adiacenza alla pista ciclabile su Corso Porta Nuov a, all’altezza dell’ incrocio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76167)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76169

[GAM: dal 3 luglio nuovi orari di apertura al pubblico](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76169)

Da sabato 3 luglio la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti cambia gli orari di apertura al pubblico: gli spazi espositivi rimangono aperti dalle 11 alle 19, da martedì … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76169)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76170

[Piano B: concerto del pianista Alexander Romanovsky](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76170)

Sabato 10 luglio si svolge il concerto itinerante del pianista “Alexander Romanovsky” al Polo Universitario di Santa Marta . Lo speciale tour ‘Piano B’, ideato dal … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76170)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76168

[Dante al Lazzaretto](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76168)

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio si svolge “Dante al Lazzaretto” : tre spettacoli musicali, organizzati dall’Associazione Culturale Amici del Lazzaretto, al … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76168)

