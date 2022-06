Newsletter Tutte le news – 17/06/2022

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

17/06/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2956

[Farmacie di turno di Verona e provincia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2956)

Disponibile, a cura di Federfarma Verona, l’elenco dei turni delle farmacie di Verona e provincia. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2956)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81675

[Elezioni comunali 26 giugno 2022: turno di ballottaggio. Orari Sportello Adigetto e Ufficio elettorale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81675)

In occasione del turno di ballottaggio di domenica 26 giugno, lo Sportello Adigetto e l’Ufficio elettorale ampliano gli orari di apertura al pubblico: – per il rilascio delle tessere … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81675)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75879

[La Città dei Ragazzi 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75879)

La Fondazione Aida dal 23 giugno all’ 11 agosto, organizza a Forte Gisella “La città dei ragazzi 2022” con spettacoli, tour guidati e incontri. La rassegna … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75879)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=78003

[Progetto Fidati – Laboratori e incontri gratuiti per l’autonomia dei giovani](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=78003)

Cos’è La Cooperativa Energie Sociali organizza, all’interno del progetto FIDATI dedicato ai ragazzi dai 16 ai 25 anni, un ciclo di laboratori … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=78003)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81044

[CER Centri Estivi Ricreativi 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81044)

Le iscrizioni on line ai CER Centri Estivi Ricreativi 2022 sono aperte dal 26 aprile 2022 per i residenti nel Comune di Verona e dal 1° giugno 2022 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81044)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81694

[Chiusura di piazza Bra per l’inaugurazione del 99° Arena di Verona Opera Festival](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81694)

Venerdì 17 giugno, in occasione della serata inaugurale del 99° Arena di Verona Opera Festival, che prevede, prima dello spettacolo stesso, un evento presso … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=81694)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915

[Visite guidate alla scoperta di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75915)

