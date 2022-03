(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Tutte le news

16/03/2022

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888

[Consiglio comunale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

Il Consiglio comunale si riunisce in modalità mista con presenza limitata in Sala Gozzi di Palazzo Barbieri e in videoconferenza, in seduta pubblica di prima … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80695

[Domenica ecologica 20 marzo 2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80695)

Si svolge il 20 marzo 2022 la nuova domenica ecologica nel comune di Verona. I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80695)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004

[Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 14 al 20 marzo](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

Autovelox Riprendono i controlli della Polizia Locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 14 a domenica 20 marzo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80688

[Dona una ciotola all’Ucraina](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80688)

Il Comune di Verona, in collaborazione con le associazioni animaliste del territorio, ha aperto un punto di raccolta di cibo da destinare agli animali coinvolti nel conflitto in Ucraina. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80688)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=37701

[Certificati anagrafici e di stato civile con timbro digitale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=37701)

Giovedì 17 marzo 2022 il servizio è sospeso. Il timbro digitale è una tecnologia utilizzata dalla Pubblica Amministrazione per la creazione di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=37701)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80744

[Il Palio del Drappo Verde e la Sgambada de San Giuseppe](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80744)

Domenica 20 marzo a Santa Maria in Stelle si disputano la 603^ edizione della corsa podistica Palio del Drappo Verde di Verona e la 47^ edizione della non competitiva Sgambada de San Giuseppe … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80744)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80761

[Un ballo per l’Ucraina – Scuola di ballo Arthur Murray Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80761)

“Un ballo per l’Ucraina” Il Franchising di Scuole di Ballo Arthur Murray, a Verona da più di 20 anni, presenta Lunedì 21 Marzo 2022 alle ore 21:00 presso … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80761)

[Richieste d’uso del Palazzetto “Le Grazie” di B.go Roma](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80754)

La Direzione Sport e Tempo Libero del Comune di Verona gestisce il nuovo Palazzetto “Le Grazie” di Borgo Roma, in cui sono presenti: un campo centrale (per pallavolo – 2 campi, pallacanestro, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80754)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77854

[Il mio Inferno. Dante profeta di speranza](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77854)

Dal 29 marzo al 29 maggio 2022 al Bastione delle Maddalene (vicolo Madonnina 12, Verona), l’ Associazione Rivela, in collaborazione con il Comune di Verona e la Diocesi, presenta … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77854)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537

[‘Scuola Aperta’ all’Istituto Comprensivo 06](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537)

Promoviamo la scuola aperta alla comunità per sostenere i percorsi di crescita di ragazze e ragazzi. A chi è rivolto? bambine e bambini della scuola primaria classe … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80537)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452

[Autori nei quartieri](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

Circoscrizione 2^

Iniziative organizzate dalla Circoscrizione 2^ in collaborazione con A.L.I. Associazione Librai Italiani. lunedì 21 marzo: “I giorni degli ideali e delle illusioni” – Giorgio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77452)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=79932

[Escursioni in Circoscrizione 2^](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=79932)

Circoscrizione 2^

La Circoscrizione 2^, grazie alla preziosa collaborazione di Cai Verona, Il Carpino, WWF e Verona Birdwatching, e con il contributo del Consorzio Zai, si è fatta promotrice di un progetto … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=79932)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47575

[Elenchi di Professionisti disponibili alla compilazione della scheda tecnica per idoneità abitativa](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47575)

A seguito di Avviso pubblico e al fine di agevolare i cittadini interessati, il Comune di Verona ha costituito un elenco di professionisti abilitati all’accertamento … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47575)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80776

[Festa di Primavera a Borgo Nuovo!](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80776)

Sabato 26 marzo siamo felici di festeggiare insieme l’arrivo della Primavera ! Abbiamo preparato un programma ricco di attività ricreative per anziani, bambini e famiglie … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80776)

[Accesso agli atti edilizia e imprese](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=21909)

NEW! Dall’1 marzo 2022 nuova modalità di presentazione della domanda AVVISO AGLI UTENTI: come è noto l’introduzione del c.d. superbonus 110%, del bonus facciate e di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=21909)

[Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio – PUA](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38064)

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38064)

[Bando di gara n. 04/22 – Alienazione di un fabbricato sito in Verona. compreso tra via Ponte Pietra, vicolo Fontanelle, via Cappelletta, denominato “Palazzo Voghera”.](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80258)

Alienazione ad asta pubblica di un immobile costituito da un fabbricato posto su tre piani oltre sottotetto e piano interrato, ad uso residenziale, direzionale e commerciale sito in … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80258)

[Avviso per indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di lavori di M.O. strade bitumate comunali e M.S. sede stradale – cat. OG 3](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80756)

Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle seguenti procedure negoziate telematiche da espletarsi secondo le modalità … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80756)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2022 – Comune di Verona