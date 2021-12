Newsletter Tutte le news

(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

15/12/2021

[Consiglio comunale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

Il Consiglio Comunale si riunisce, in modalità mista con presenza limitata in Sala Gozzi di Palazzo Barbieri e in videoconferenza, in seduta pubblica di prima convocazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

[Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 13 al 19 dicembre](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

Autovelox Riprendono i controlli della Polizia Locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 13 a domenica 19 dicembre … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

[Censimento della popolazione e delle abitazioni 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77301)

È in corso il censimento della popolazione e delle abitazioni edizione 2021. Se ricevete una lettera CENSIMENTO ISTAT a casa, siete coinvolti nella rilevazione da lista. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77301)

[Servizi di anagrafe](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3976)

Gli Sportelli polifunzionali offrono al cittadino i principali servizi di Anagrafe, a seconda dei casi tramite i servizi on line o su invio o su appuntaemento: Attestazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3976)

[Centro Antiviolenza PETRA](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=5387)

Il Centro antiviolenza P.e.t.r.a. (Pratiche Esperienze Teorie Relazioni Antiviolenza) è un servizio del Comune di Verona. Area Servizi Sociali e alla persona – Pari … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=5387)

[Pranzo di natale per i senza tetto di Verona](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77655)

Il pranzo di Natale è un rito gioioso ma normale per tutte le famiglie, un sogno per chi trascorre la propria vita senza il calore di una casa, invisibile al mondo e ai margini … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77655)

[Tirocini Curriculari](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1419)

Cos’è Il termine tirocinio è spesso affiancato o sostituito dal termine stage . Entrambi rimandano ad un’ esperienza di formazione pratica … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1419)

[Procedure per l’allestimento di plateatici su suolo privato visibile dalla pubblica via – NULLA OSTA E COMUNICAZIONE](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=22694)

Le occupazioni di suolo privato visibile dalla pubblica via per l’allestimento dei plateatici, (intesi come spazi riservati al ristoro all’aperto, allestiti con strutture di arredo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=22694)

[Selezione pubblica per titoli ed esami 50 posti Istruttore tecnico cat. C](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69134)

13 dicembre 2021 – Tracce prova scritta digitale Si pubblicano ai link sottostanti le tracce della prova scritta digitale, svoltasi in data 03 dicembre u.s.: Convocazione ore 08.30 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69134)

[“Un regalo per Verona”: i Sonohra in concerto al Camploy](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77643)

Un concerto esclusivo dedicato alla propria città. Domenica 19 dicembre alle 18 al teatro Camploy i Sonohra chiudono il loro tour con lo spettacolo “Un regalo per Verona”: … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77643)

[Paradiso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76877)

Compagnia Virgilio Sieni Paradiso > Regia, coreografia e spazio Virgilio Sieni > Interpreti Jari Boldrini, Nicola Cisternino, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76877)

[Xmas Eve Cup](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77664)

Sabato 18 e domenica 19 dicembre si svolge la competizione di danza sportiva Xmas Eve Cup presso Agsm Forum . Una due giorni di altissimo livello di danze internazionali standard … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77664)

[Abendmusiken. Musiche della sera – Verona canta Dante](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77636)

Nella speciale ricorrenza del 2021 il Coro Lorenzo Perosi di Verona, diretto dal M° Paolo De Zen, rende omaggio a Dante Alighieri nel ciclo di concerti dedicati alla musica sacra e religiosa … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77636)

[Il fantastico Natale dei Musei Civici: visite guidate e laboratori gratuiti](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77642)

Nel periodo delle festività natalizie i Musei Civici di Verona propongono una serie di attività speciali: visite guidate alle mostre in corso e divertenti laboratori didattici … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77642)

[Il Risorgimento nella fotografia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77652)

Dal 17/12/2021 al 30/01/2022 nella Protomoteca della Biblioteca Civica è visitabile la mostra fotografica “Il Risorgimento nella fotografia”, a cura di Giuseppe Milani. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77652)

[Concerto di Natale Le quattro stagioni di Vivaldi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77630)

Circoscrizione 1^

La Circoscrizione 1^ Centro Storico, con il contributo del Consorzio ZAI e in collaborazione con l’Associazione Fucina Culturale Machiavelli è lieta di presentare il Concerto di … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77630)

[Bando di gara telematica n. 41/21 – Servizi bibliotecari e del Centro audiovisivi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77258)

13 dicembre 2021 – IMPORTANTE – E’ stato modificato l’importo a base d’asta (vedi allegato) 13 dicembre 2021 – Sono stati pubblicati i quesiti nn. da 4 a 6 e le relative risposte. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77258)

[Avviso manifestazione di interesse per la procedura negoziata relativa al servizio di assistenza tecnica degli impianti audiovisivi del palazzo della Gran Guardia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77645)

