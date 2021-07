Newsletter Tutte le news

(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

14/07/2021

[Consiglio comunale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

Il Consiglio comunale si riunisce in seduta pubblica di prima convocazione, mercoledì 14 luglio 2021 alle 18.30 e giovedì 15 luglio alle … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

[LibrOrchestra, il primo festival itinerante di musica da leggere](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76261)

Parte da Verona, città capofila del progetto, LibrOrchestra, il primo festival itinerante di musica da leggere dedicato a famiglie, bambini dai 0 ai 12 anni e insegnant i. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76261)

[Dante tra Noi – Teatro di Strada](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76255)

“ Nel mezzo del cammin di nostra vita …” corre l’anno 2021 e si celebra il VII Centenario Dantesco. Dante incontra grandi e bambini, perché è … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76255)

[La notte delle chitarre](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76251)

Sabato 17 luglio si svolge il concerto per chitarra acustica con Ciosi e Alberto Caltanella, “La notte delle chitarre” presso il Lazzaretto di Verona. Nel … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76251)

[Vacanze in appartamento per famiglie con minori – anno 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=68789)

[Lo Scansafatiche](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76062)

L’ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 Luglio ore 21.15 va in scena lo spettacolo ” Lo Scansafatiche ” presso il Chiostro di Santa Eufemia. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76062)

[Avviso per manifestazione di interesse per la concessione di servizi “La Salute nel movimento”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76239)

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per la concessione del servizio di organizzazione, realizzazione e gestione dei corsi di attività motoria del progetto “La Salute nel … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76239)

[Politiche Comunitarie – Progetto S.T.E.P.S. UIA05-383 – Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per riqualificazione spazi siti in 3^ Circoscrizione](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76130)

13/07/2021: Si pubblica nella sezione a fianco “allegati” la determinazione dirigenziale n. 3174 del 12/07/2021 con cui vengono ammessi ad eventuale contributo, secondo le medesime … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76130)

[Nomina componenti Collegio Sindacale dell’Azienda Mobilità Trasporti S.p.A. – riapertura dei termini](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76102)

Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale dell’Azienda Mobilità Trasporti S.p.A. Scadenza: 26 luglio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76102)

[Procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico professionale per il coordinamento e redazione progettuale della proposta “European Fortress Festival. Artists and Fortified Heritage: from the roots of Europe to a common future”](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76242)

In esecuzione della determinazione dirigenziale n.3210 del 14/07/2021, la Direzione Affari Generali Decentramento rende noto che l’Amministrazione comunale intende affidare ad un professionista … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76242)

