Newsletter Tutte le news

13/08/2021

[Farmacie di turno di Verona e provincia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2956)

Disponibile, a cura di Federfarma Verona, l’elenco dei turni delle farmacie di Verona e provincia. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2956)

[PSCL (Piani spostamento casa-lavoro): censimento dei Mobility Manager Aziendali e Scolastici](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76487)

L’art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto che le imprese e le pubbliche amministrazioni con … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76487)

[Gite d’autunno over 60 – 2021](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65398)

[GENERAL CRAZY HOSPITAL – L’ospedale più pazzo del mondo](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76056)

L’ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 Agosto ore 21.00 va in scena lo spettacolo ” GENERAL CRAZY HOSPITAL – L’ospedale più pazzo del mondo … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76056)

[Cena a sorpresa](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76066)

Il 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 Agosto ore 21.00 va in scena lo spettacolo ” Cena a sorpresa ” presso il Chiostro di Santa Eufemia. … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76066)

[In Zattera con il Re del Magnaron](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76492)

Circoscrizione 8^

Torna a Montorio la storica Gara degli Zatteroni su Fibbio. Sabato 4 settembre t utti “ In Zattera con il Re del Magnaron ” L’ultima edizione della manifestazione … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76492)

[Bando di gara n. 19/21 – Procedura aperta telematica per l’appalto degli interventi di adeguamento impiantistico e del sistema antincendio del deposito librario della Biblioteca Civica presso Palazzo Nervi.](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75885)

12 agosto 2021 – Si pubblica l’avviso di appalto aggiudicato. 4 agosto 2021 – L’aggiudicazione intervenuta con determina n. 2953 del 1° luglio 2021, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75885)

[Patrimonio – Avviso per rilascio concessione onerosa di spazi ed aree comunali in Via Albere, 43](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76273)

Manifestazione d’interesse per la concessione a titolo oneroso, ad associazioni cittadine o altri soggetti, purchè senza scopo di lucro, di spazi ed aree siti in Via Albere, … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76273)

