(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter Tutte le news

07/07/2021

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888

[Consiglio comunale](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

Il Consiglio comunale si riunisce in seduta pubblica di prima convocazione, mercoledì 7 luglio 2021 alle 18.30 in modalità … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=11888)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004

[Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 5 all’11 luglio](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

Autovelox Riprendono i controlli della Polizia Locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 5 a domenica 11 luglio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67004)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75181

[Punto Spid per la verifica dell’identità](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75181)

Presso il Comune di Verona, Urp e Protocollo Informatico, è possibile, su appuntamento, far riconoscere la propria identità e completare, poi, autonomamente, la … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75181)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76192

[Iscrizione servizi scolastici on line: refezione e cedola libraria anno scolastico 2021-2022](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76192)

Avviso: dal 1° marzo è possibile accedere ai servizi dello Sportello Zero solamente tramite lo SPID . Le credenziali dello Sportello Zero, per chi ne è già … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76192)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69249

[Trattamenti larvicidi 2021 per la lotta alla zanzara tigre](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69249)

Per prevenire e limitare la proliferazione della zanzara tigre, hanno preso il via i trattamenti di disinfestazione larvicida in tutte le caditoie stradali in ambito comunale, nelle … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69249)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76199

[Progetto JobGym – lo sportello lavoro fuori dal comune è in tour nei quartieri della città](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76199)

L’Ape Car di JobGym: Sportello mobile per il lavoro, incontra i giovani under 30 Sei un ragazzo tra i 16 e i 30 anni? Stai cercando un lavoro e non sai da dove … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76199)

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75910

[Dante, per nostra fortuna](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75910)

Martedì 13 luglio 2021 nell’Auditorium della Chiesa di San Fermo si terrà la proiezione, in anteprima per Verona, di Dante, per nostra fortuna cortometraggio … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75910)

🔊 Listen to this