Newsletter Tutte le news

06/08/2021

[Farmacie di turno di Verona e provincia](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2956)

Disponibile, a cura di Federfarma Verona, l’elenco dei turni delle farmacie di Verona e provincia. [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2956)

[Punto Spid per riconoscimento identità](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75181)

Presso il Comune di Verona, Urp e Protocollo Informatico, è possibile, su appuntamento, far riconoscere la propria identità e completare, poi, autonomamente, la … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75181)

[Opportunità e Iniziative dal Mondo della Formazione e del Lavoro](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75479)

Notizie sulle opportunità dal mondo della formazione e del lavoro – prossimi appuntamenti e scadenze: Progetto JobGym – lo sportello lavoro fuori dal comune è in tour nei … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75479)

[Borse di studio e premi per tesi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71292)

Premio Manlio Resta da assegnare ad una tesi di laurea specialistica a ciclo unitario o magistrale riguardante argomenti riferiti a Scienze Economiche. Scadenza 04/08/2021 … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71292)

[Visite guidate gratuite al Palazzo della Prefettura](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75942)

In occasione della mostra diffusa organizzata a Verona per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, i Musei Civici organizzano una serie di appuntamenti guidati presso il … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75942)

[“Un caffè al Teatro Romano” in ricordo di Renato dei Kings](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76433)

Un caffè al Teatro Romano : cento musicisti per celebrare e ricordare Renato dei Kings . Sabato 28 agosto alle 19.30, il Teatro Romano ospita la musica beat nazionale … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76433)

[Midsummer, il sogno del teatro](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76431)

Circoscrizione 1^

La 1^ Circoscrizione Centro Storico in collaborazione con Casa Shakespeare Impresa Sociale è lieta di presentare “Midsummer, il sogno del teatro” … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76431)

[Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano degli interventi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76408)

[Avviso di adozione della variante n. 39 al Piano degli interventi](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76430)

[Buono Libri a.s. 2021-2022 – Preavviso](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76336)

Contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti Didattici Alternativi” Anno scolastico-formativo 2021/2022 L. 448/1998 (art. 27) Si avvisa che anche per l’anno … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=76336)

[Edilizia Scolastica – Procedura n. 1/21 per l’affidamento del servizio di progettazione in materia di verifica di vulnerabilità sismica.](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=72448)

[Edilizia Scolastica – Procedura n. 3/21 per l’affidamento del servizio professionale di verifiche impiantistiche di edifici scolastici.](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75256)

[Bando di gara telematica n. 15/21 – Servizio di trasporto scolastico](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75605)

6 agosto 2021 – E’ stata pubblicata la graduatoria provvisoria rettificata. 30 giugno 2021 – E’ stata pubblicata la graduatoria provvisoria. 18 giugno 2021 – Sono stati pubblicati il … [»»](http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75605)

