Newsletter News dalle biblioteche

29/03/2022

[C’era una volta la maternità. La natalità in crisi e il racconto di un’eccezione](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80859)

Mercoledì 30 marzo 2022, ore 17, Biblioteca Civica, Sala Farinati: Sara Rosa e Vera Tomelleri, “C’era una volta la maternità. La natalità in crisi e il … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80859)

[Come oro le parole: reading di poesia](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80882)

Giovedì 31/03/2022, ore 15.30, Biblioteca Civica, Sala Farinati: “Come oro le parole”, reading di poesia . VITE DI DONNA, un percorso poetico attraverso le voci di Antonella … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80882)

