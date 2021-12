(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 [Vai al sito del Comune di Verona](https://www.comune.verona.it)

Newsletter News dalle biblioteche

13/12/2021

http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77652

[Il Risorgimento nella fotografia](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77652)

Dal 17/12/2021 al 30/01/2022 nella Protomoteca della Biblioteca Civica è visitabile la mostra fotografica “Il Risorgimento nella fotografia”, a cura di Giuseppe Milani. … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77652)

http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77602

[120 anni dalla nascita di Nino Pozzo. Una mostra e tre appuntamenti](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77602)

Dal 7 dicembre 2021 all’11 gennaio 2022, in Biblioteca Civica: 120 anni dalla nascita di Nino Pozzo. Una mostra e tre appuntamenti. 07/12/2021 – 11/01/2022 Vetrina via Cappello … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77602)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter:

– vai alla pagina https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=12850

– seleziona le newsletter che non intendi più ricevere e conferma la cancellazione

Newsletter del Comune di Verona

Copyright ® 2021 – Comune di Verona

🔊 Listen to this