Newsletter News dalle biblioteche

11/03/2022

[Corso per lettori volontari](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80670)

[Illustrazione di Jungho Lee] Dal 4 ottobre 2021 grazie alla disponibilità di alcune lettrici volontarie, tutti i giorni alle 17 e il sabato alle 11 in Biblioteca Civica sono … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80670)

[Biblioteca di Quinto: chiusura per lavori di ampliamento](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80681)

Da lunedì 14 a martedì 22 marzo 2022 la biblioteca di Quinto è chiusa per lavori Nonostante il disagio è una bella notizia, perché: La biblioteca di … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80681)

[Beatrice Masini: il potere della parola](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80598)

Martedì 15 marzo 2022 alle ore 17, in Biblioteca Civica, Sala Farinati, incontro con Beatrice Masini su “Il potere della parola”. Sarà presente l’Assessore alla cultura … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80598)

[Quando la consapevolezza diventa bellezza](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80644)

Venerdì 18 marzo 2022, ore 17.00, Biblioteca Civica, Sala Farinati Quando la consapevolezza diventa bellezza Un percorso nell’arte e nella musica dedicato alle donne che rompono il … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80644)

[La guerra in Ucraina: il mondo con il fiato sospeso. Motivi e responsabilità](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80632)

Giovedì 17 marzo 2022, ore 17.30, Biblioteca Civica, sala Farinati La guerra in Ucraina: il mondo con il fiato sospeso. Motivi e responsabilità Relatore: Lelio Crivellaro … [»»](http://biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80632)

